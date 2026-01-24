Villarreal - Real Madrid : Mbappé a tout fait, le résumé

Grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, le Real Madrid s'est imposé à Villarreal (0-2), ce samedi soir lors du choc de la 21e journée de Liga. Découvrez le résumé de la rencontre.

En direct

23:20 - Le résumé du match: Mbappé s'est occupé de tout La réception du Real Madrid ressemblait à la dernière opportunité de la saison pour Villarreal de ne pas laisser s'envoler en tête du classement le FC Barcelone et le Real. Mais les Merengue n'ont jamais tremblé ce samedi lors du choc de la 21e journée de Liga disputé à l'Estadio de la Ceramica. Après une première période très fermée avec une petite occasion de chaque côté et seulement deux tirs cadrés (dont aucun pour Villarreal), tout s'est finalement débloqué au retour des vestiaires. Il n'a fallu que deux minutes à Kylian Mbappé pour débloquer la situation et trouver la faille, alors qu'il venait de réaliser 45 premières minutes très discrètes. Après un dégagement manqué de Pape Gueye, célébré avant le match pour sa victoire à la CAN devant un certain Brahim Diaz, le Français a surgi pour marquer dans un angle fermé (0-1, 47e). Les joueurs du Sous-marin jaune ont cru égaliser sur une combinaison sur coup franc mais Gerard Moreno, seul dans la surface, a manqué le cadre inexplicablement (62e). La meilleure occasion pour les joueurs de Marcelino, incapables d'emballer la rencontre. Dans le temps additionnel, c'est même le Real qui va faire le break grâce à l'inévitable Kylian Mbappé. Après avoir obtenu un penalty, le Français le transforme d'une panenka clinique (0-2, 90e+4). Avec ce succès, le Real passe provisoirement leader de Liga en attendant le match du FC Barcelone, qui jouera dimanche contre Oviedo. Villarreal glisse à la quatrième place, dépassé par l'Atlético.

23:11 - La panenka de Mbappé en vidéo Après avoir obtenu un penalty dans le temps additionnel, Kylian Mbappé s'est fait justice lui-même en transformant d'une panenka face à Luiz Junior, le gardien brésilien de Villarreal. Un geste qui n'est pas anodin, sous les yeux de Brahim Diaz, rentré en jeu en cours de match et de retour sur les terrains depuis sa panenka manquée en finale de la CAN il y une semaine. Une panenka à retrouver en vidéo.

23:05 - Le Real Madrid leader provisoire Avec ce succès important sur la pelouse de Villarreal, troisième de Liga avant cette 21e journée, le Real Madrid prend provisoirement la tête du classement et met la pression sur le FC Barcelone, qui recevra Oviedo ce dimanche (16h15). Les Merengue ont deux points d'avance sur les Catalans ce samedi soir et rentreront à Madrid comme leaders, même si ce n'est que temporaire.

23:00 - Le premier but de Mbappé en vidéo Double buteur ce soir sur la pelouse de Villarreal, Kylian Mbappé compte maintenant 21 buts en Liga cette saison (et 34 en 28 matchs toutes compétitions confondues). Retrouvez le premier de ses deux buts du soir en vidéo ci-dessous.

22:55 - C'est terminé ! Le Real Madrid s'impose à Villarreal (0-2) C'est terminé ! Le Real Madrid s'impose sans trembler à Villarreal dans ce choc de la 21e journée de Liga (0-2), grâce à un doublé inscrit par Kylian Mbappé (47e et 90e+4, sp).

22:54 - BUT ! Mbappé transforme le penalty d'une panenka (0-2) Après avoir obtenu ce penalty, Kylian Mbappé le transforme en trompant Luiz Junior d'une superbe panenka. 2-0 pour le Real Madrid qui va s'imposer à Villarreal !

22:52 - Penalty pour le Real Madrid ! Penalty pour le Real Madrid ! Bien trouvé sur la droite par Vinicius, Kylian Mbappé accélère et oblige Pedraza à le tacler dans la surface. C'est indiscutable.

22:50 - Quatre minutes de temps additionnel M. Soto Grado accorde quatre minutes de temps additionnel pour cette deuxième période entre Villarreal et le Real Madrid.

22:48 - Mbappé manque sa passe Sur un corner en faveur de Villarreal, les Madrilènes écartent le danger et parviennent à filer en contre. Mbappé est lancé sur la gauche et ses coéquipiers attendent le ballon au centre mais le Français se fait contrer par Pedraza, qui a bien coupé la ligne de passe.

22:45 - Asencio s'en sort bien Sur un ballon en profondeur qu'il s'apprêtait à contrôler, Raul Asencio glisse et touche le ballon de la cuisse puis de la main involontairement. Les supporters de Villarreal réclament quelque chose mais rien n'est signalé.

22:42 - Mbappé repris au dernier moment Trouvé dans la surface par une passe lumineuse de Camavinga, Mbappé contrôle de l'extérieur du pied mais ralentit trop sa course et est repris au moment de frapper par un défenseur de Villarreal.

22:40 - Real Madrid: Brahim Diaz entre en jeu Nouveau changement du côté du Real Madrid. Arda Güler cède sa place à Brahim Diaz, de retour sur les terrains pour la première fois depuis sa panenka ratée en finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal.

22:37 - Villarreal: Marcelino fait encore deux changements L'entraîneur de Villarreal Marcelino fait à nouveau deux changements dans cette rencontre. Discret, Georges Mikautadze est remplacé par Ayoze Perez alors que Dani Parejo cède sa place à Thomas Partey.

22:35 - Villarreal peut-il le faire ? Le Real Madrid gère plutôt bien la rencontre depuis le but inscrit par Kylian Mbappé et Villarreal n'arrive pas du tout à enflammer la rencontre comme il le faudrait pour tenter d'égaliser.

22:33 - Real Madrid: Mastantuono remplacé L'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa effectue son premier changement dans cette rencontre. Gonzalo Garcia remplace Franco Mastantuono.

22:29 - Villarreal: Marcelino fait deux changements Marcelino, l'entraîneur de Villarreal, effectue ses deux premiers changements dans cette rencontre face au Real Madrid. Gerard Moreno et Tajon Buchanan sont remplacés par Nicolas Pépé et Tani Oluwaseyi.

22:25 - Buchanan s'est fait soigner Tajon Buchanan est resté au sol après un tacle de Dean Huijsen jugé licite par l'arbitre. Le jeu reprend après l'intervention des soigneurs de Villarreal.

22:23 - Moreno rate l'immanquable ! Sur ce coup franc excentré, Dani Parejo joue parfaitement le coup en centrant fort à ras de terre au point de penalty. Gerard Moreno surgit, absolument seul, pour reprendre du gauche mais envoie le ballon au-dessus ! Quelle occasion pour Villarreal d'égaliser...

22:22 - Mastantuono écope d'un carton jaune Franco Mastantuono est dépassé par Pedraza, une nouvelle fois passé sur son côté gauche. L'Argentin concède un coup franc très dangereux à l'entrée de la surface, sur le côté gauche, et écope en plus d'un carton jaune.

22:21 - Mbappé ne trouve pas Vinicius Pour une fois exilé sur l'aile gauche, Kylian Mbappé repique dans l'axe avant de tenter de trouver Vinicius dans la surface, mais sa passe est imprécise et le ballon est perdu.

22:17 - Navarro écope d'un carton jaune Pau Navarro est de plus en plus en difficulté dans son duel face à Vinicius et vient faucher le Brésilien cette fois, pris par les dribbles. Carton jaune logique pour le jeune latéral droit de Villarreal.

22:15 - Villarreal a du mal à réagir Villarreal a beaucoup de mal dans ce début de seconde période depuis le but inscrit par Kylian Mbappé. Marcelino va-t-il changer rapidement des joueurs pour tenter de changer le cours du match ? Réponse dans quelques minutes.

22:12 - Carton jaune pour Buchanan Le milieu de terrain canadien de Villarreal, Tajon Buchanan, écope d'un carton jaune pour une faute sur Vinicius sur le côté gauche du terrain. Le Real ne profite pas du coup franc qui suit.

22:09 - 20e but de la saison pour Mbappé en Liga Kylian Mbappé a marqué son 20e but de la saison en Liga ce soir sur la pelouse de Villarreal. Il est évidemment le meilleur buteur du championnat espagnol, et de loin. C'est également son 33e en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison.