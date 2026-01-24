Villarreal - Real : Mbappé va serrer les dents

Pas encore sorti de la crise, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Villarreal, troisième du championnat, ce samedi (21 heures) lors de la 20e journée de Liga. Un déplacement difficile pour Kylian Mbappé et les siens.

Après sa balade face à l'AS Monaco ce mardi en Ligue des champions (6-1), le Real Madrid devrait faire face à une opposition bien différente ce samedi soir à l'Estadio de la Ceramica face à Villarreal. Actuel troisième de Liga, avec sept points de retard sur le Real mais un match en moins de disputé, le Sous-marin jaune est un adversaire de taille pour le club merengue, pas encore complètement sorti de la crise.

"Villarreal est un très grand adversaire qui va exiger de nous énormément. C'est une chose qui nous motive beaucoup et nous sommes conscients du grand match que nous devrons faire demain pour repartir avec les trois points, a expliqué Alvaro Arbeloa ce vendredi en conférence de presse. Ce match est très important en raison de son enjeu, de l'adversaire et des trois points qui nous donneraient beaucoup de confiance. C'est l'un des déplacements les plus exigeants que nous avons en Liga."

2 victoires lors des 9 dernières saisons

Pour son quatrième match à la tête du Real Madrid depuis qu'il a pris la succession de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa va vivre son premier vrai test avec ce déplacement sur la pelouse de Villarreal. Un voyage qui ne réussit pas vraiment aux Merengue ces dernières saisons. Le Real Madrid n'a battu Villarreal à l'extérieur que deux fois sur les neufs dernières saison, en 2016/2017 (2-3) et en 2024/2025 (1-2), grâce à un doublé de Kylian Mbappé.

L'attaquant français, auteur d'un doublé ce mardi contre son ancien club de l'AS Monaco, sera une nouvelle fois aligné malgré sa petite gêne au genou. Malgré les risques d'aggravation de sa blessure, le Real Madrid a visiblement bien besoin de son international tricolore, meilleur buteur de la Liga (19 buts). En cas de succès, le club madrilène pourrait une nouvelle fois prendre provisoirement la tête de la Liga devant le Barça, qui ne jouera que dimanche contre Oviedo (16h15).

Les compos de Villarreal - Real Madrid : Tchouaméni suspendu, Vinicius incertain

Pour ce match de prestige face au Real Madrid, Marcelino ne va pas déroger à son 4-4-2 à plat. De retour de la CAN, durant laquelle il a marqué le but vainqueur en finale contre le Maroc, Pape Gueye devrait débuter au milieu avec Dani Parejo. Devant, l'ancien attaquant de l'OL Georges Mikautadze devrait débuter, associé à Gerard Moreno plutôt qu'à Nicolas Pépé.

Le onze de départ probable de Villarreal : L. Junior - P. Navarro, Foyth, R. Veiga, Pedraza - Buchanan, P. Gueye, Parejo, Moleiro - Mikautadze, G. Moreno.

Pour ce déplacement à Villarreal, Alvaro Arbeloa est privé d'Aurélien Tchouaméni (suspendu), mais aussi d'Alexander-Arnold, de Militao, de Rüdiger et de Mendy. L'absence de l'ancien joueur des Girondins l'oblige à repenser son milieu et c'est Eduardo Camavinga qui devrait prendre le relais au poste de sentinelle. Mastantuono, Mbappé et Vinicius devraient enchaîner devant, même si un doute subsiste autour du Brésilien.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - A. Güler, Camavinga, Bellingham - Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Heure, chaîne, comment voir Villarreal - Real Madrid en direct

Ce match entre Villarreal et le Real Madrid et Stuttgart ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2 pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Villarreal et le Real à partir de 21 heures ce samedi 24 janvier, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Villarreal - Real Madrid ?

Pour cette rencontre de la 21e journée de la Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement à l'Estadio de la Cerámica. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,8 et 2 tandis que celle d'une victoire du Sous-marin jaune à domicile se situe entre 3 et 3,5. La cote pour un match nul est d'environ 4.