Barcelone - Copenhague : "L'objectif c'est de..." Dani Olmo fixe l'ambition du Barça en Ligue des champions

A l'occasion de la 8e et dernière journée de la Ligue des champions, le FC Barcelone reçoit Copenhague et joue sa qualification pour le top 8.

Dans ce nouveau format hyper concurrentiel de la Ligue des champions, les grosses écuries courent après un objectif commun, le top 8 de la phase de ligue. Une place qui permet une qualification directe pour les huitièmes de finale, tout en évitant des barrages européens piégeux. Pour le FC Barcelone, 9e, à égalité de points avec le PSG 6e, cet objectif est à portée mais il faudra soigner le goal average qui risque bien de faire basculer les choses. En conférence de presse avant cette rencontre cruciale face à Copenhague, Dani Olmo affiche l'ambition sans détour : "Nous savons que nous sommes qualifiés, mais nous voulons terminer dans les huit premiers, c'est notre objectif. L'objectif est de faire mieux que la saison dernière".

En face, Copenhague est encore en course pour la qualification pour les barrages. 26es, les Danois restent sur un match nul à domicile face à Naples, 1-1. Cette affiche revêt donc un véritable enjeu pour les deux formations, Hansi Flick le sait : "Ce sera un match difficile contre Copenhague, qui a également beaucoup à perdre. Nous avons confiance en notre style de jeu, en notre façon de jouer, et c'est la Ligue des Champions. Nous devrons être à notre meilleur niveau". Bonne nouvelle pour les Catalans qui devraient enregistrer un retour de marque, celui de Ferran Torres : "Tout va bien pour lui et il est prêt à reprendre. Je suis très heureux qu'il ait récupéré si rapidement" se réjouit Hansi Flick.

A quelle heure débute Barcelone - Copenhague ?

Le coup d'envoi de Barcelone - Copenhague sera donné au Camp Nou à 21h00 par l'arbitre français, Monsieur Bastien.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Copenhague ?

Barcelone - Copenhague est à retrouver sur Canal+Live 7.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Copenhague ?

Barcelone. Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Baldé – Bernal (ou Casado), Garcia – Yamal, Lopez, Raphinha – Lewandowski

Copenhague. Kotarski – Meling, Suzuki, Pereira, Lopez – Elyounoussi, Williams, Madsen, Achouri – Cornelius, Dadason