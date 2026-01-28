DIRECT. Barcelone - Copenhague : le Barça climatisé d'entrée, suivez le match

A l'occasion de la 8e et dernière journée de la Ligue des champions, le FC Barcelone reçoit Copenhague et joue sa qualification pour le top 8.

Barcelone 0 : 1 Copenhague

En direct

21:08 - Le Barça veut réagir et demande un penalty (8') Au terme d'une longue séquence de possession de balle, le Barça réclame un penalty pour une main danoise sur le centre de Yamal. Monsieur Bastien fait signe de jouer. 21:06 - Copenhague ouvre le score au Camp Nou ! (0-1) Stupéfaction au Camp Nou alors que le Barça est déjà mené dans cette rencontre ! Dadason, lancé dans l'axe, profite d'une sortie hasardeuse de Garcia pour ajuster le portier catalan plein de sang-froid ! 21:04 - Yamal allume la mèche (3') Lancé dans la profondeur côté droit, Yamal repique dans l'axe au niveau de la surface de réparation adverse. La pépite catalane tente le centre de l'extérieur du pied mais soon geste est contré. Kotarski se précipite sur le ballon. 21:01 - Hors jeu de Elyounoussi (2') Sur la première prise d'initiatives de Copenhague, Elyounoussi est lancé en profondeur. L'arbitre de touche annonce tardivement le hors jeu. 20:59 - Coup d'envoi de Barcelone - Copenhague ! Monsieur Bastien donne le coup d'envoi de ce Barcelone - Copenhague, c'est parti ! 20:57 - Entrée des joueurs ! Les deux formations font leur entrée sur la pelouse du Camp Nou. Place à l'hymne de la Ligue des champions. 20:54 - Un arbitre français pour Barcelone - Copenhague Ce Barcelone - Copenhague sera dirigé par un arbitre français, Monsieur Bastien. 20:45 - La composition de Copenhague ! En face, Copenhague devrait évoluer en 4-4-2. La charnière centrale Pereira - Hatzidiakos est titulaire tandis que c'est le duo Dadason - Elyounoussi qui emmènera l'attaque de la formation danoise ce soir. 20:36 - La composition du Barça pour ce Barcelone - Copenhague ! Avec les absences de De Jong et Pedri, Hansi Flick opte pour un milieu à trois avec Olmo, Fermin et Eric Garcia. Devant, les Blaugrana se présente avec sa triplette XXL : Raphinha - Lewandowski - Lamine Yamal. 20:27 - Un affrontement rare Ces deux formations ne se sont que très peu affrontées sur la scène européenne. Les deux seules rencontres remontent à 2010 lorsque Barcelone et Copenhague étaient dans la même poule. Après le nul à l'extérieur (0-0), les Catalans s'étaient imposés au Camp Nou (2-0) grâce à un doublé de Lionel Messi. 20:18 - Copenhague peut arracher un barrage Les Danois ont eux aussi quelque chose à jouer ce soir. 26e, Copenhague est à égalité de points avec le PSV, 22e. Un bon résultat au Camp Nou et la formation danoise pourrait arracher un barrage à l'extérieur. 20:09 - La Barça veut forcer son destin 9e de la phase de ligue, le FC Barcelone est aux portes de son objectif, le top 8, qui serait synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Les Catalans vont devoir creuser leur goal average pour espérer passer Chelsea ou encore Newcastle sur le fil. 20:00 - Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté Barcelone - Copenhague, comptant pour la 8e et dernière journée de Ligue des champions. Coup d'envoi de la rencontre à 21h00 au Camp Nou.

Le match Barcelone - Copenhague, comptant pour la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, a été fixé le mercredi 28 janvier 2026 à 21h00 au Camp Nou. Comme c'est le cas pour toutes les affiches de Ligue des champions, il n'y a qu'un seul choix pour voir ce Barcelone - Copenhague : la rencontre a été programmée sur Canal+Live7.