Benfica - Real : Arbeloa n'a pas été le meilleur joueur, mais...

Le Real Madrid se déplace à Lisbonne pour affronter Benfica lors de la 8e journée de la première phase de la Ligue des champions, dans un contexte marqué par les grandes retrouvailles entre José Mourinho et son ancien club.

De retour sur le devant de la scène européenne face à la Maison Blanche qu'il a dirigée entre 2010 et 2013, le technicien portugais vit un rendez-vous à forte charge symbolique, au cœur d'un duel aux enjeux majeurs. Tandis que les Madrilènes visent les quatre premières places, les Lisboètes jouent leur survie continentale dans un Estadio da Luz annoncé incandescent.

Benfica n'a plus le choix

Actuellement 29e du classement à 36 équipes, Benfica accuse deux points de retard sur la dernière place qualificative pour les barrages. Après un début de campagne catastrophique marqué par quatre défaites consécutives, les Aigles ont brièvement repris espoir grâce à deux succès convaincants contre l'Ajax et Naples. Mais la défaite 2-0 à Turin face à la Juventus est venue freiner cette dynamique, replongeant le club portugais dans l'incertitude. À la veille de ce rendez-vous capital, José Mourinho sait que son équipe n'a plus vraiment son destin entre ses mains, mais refuse toute résignation.

L'entraîneur de Benfica a insisté sur l'imprévisibilité du football et sur la nécessité d'aborder ce choc avec ambition et lucidité. " C'est difficile de prévoir ça. Il y a quelque chose qu'on ne peut nier et qui en même temps est fantastique, c'est l'imprévisibilité du jeu. On ne sait jamais ce qui va se passer. On analyse l'adversaire, notre propre jeu, mais il peut se passer des choses. On essaye de préparer le match le mieux possible et notre unique objectif est de gagner ", a déclaré le technicien portugais. Face à son ancien club, Mourinho ne cache pas l'émotion, mais place clairement la performance sportive au-dessus de toute considération personnelle.

Mourinho encense Arbeloa

Le match aura également une saveur particulière avec la présence d'Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène, une figure chère au cœur de Mourinho. L'ancien entraîneur du Real n'a pas tari d'éloges à son sujet : " Arbeloa est l'un de mes enfants, ce n'est pas seulement un ancien joueur pour moi. Alvaro est l'un de mes joueurs préférés sur le plan humain. Ça n'a pas été le meilleur joueur que j'ai pu entraîner au Real Madrid mais l'un de mes meilleurs hommes. C'est le dernier sur lequel je pourrais mettre la pression. Je lui souhaite d'avoir une grande carrière. " Un hommage appuyé qui souligne la dimension humaine de ce choc européen.

Côté Real Madrid, l'objectif est clair, si la qualification en huitièmes est presque acquise une victoire lui garantirait de recevoir au match retour jusqu'en demi-finales. Les Merengues devraient s'articuler autour d'un onze mêlant solidité et créativité, avec Courtois dans les buts, une défense composée de Valverde, Asencio, Huijsen et Carreras, et un milieu de terrain où Tchouaméni ferait son retour aux côtés de Bellingham et Güler. En attaque, le trio Mastantuono–Mbappé–Vinicius incarne la principale menace, avec un Mbappé en état de grâce, auteur de cinq buts sur ses trois derniers matchs.

Benfica devrait s'articuler autour de Trubin dans les buts, avec une défense menée par l'expérimenté Nicolas Otamendi. Au milieu, Aursnes et Barrenechea auront la mission d'assurer l'équilibre, tandis que la créativité offensive reposera sur Prestianni et Sudakov pour alimenter Pavlidis, attendu comme le principal atout offensif des Aigles.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Le match entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid qui sera dirigé par l'arbitre italien Davide Massa aura lieu à 21h00 ce mercredi au Estadio de la Luz à Lisbonne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Benfica - Real ?

Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur la chaîne Canal+ Live 4.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Sporting - PSG via l'application MyCanal.

Les compos probables

L'équipe probable de Benfica Lisbonne : Trubin - Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl - Aursnes, Barrenechea, Prestianni, Barreiro, Sudakov - Pavlidis

L'équipe probable de Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Bellingham, Guler - Mastantuono, Mbappe, Vinicius

