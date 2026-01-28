DIRECT. Benfica - Real : suivez le match

Le Real Madrid se déplace à Lisbonne pour affronter Benfica lors de la 8e journée de la première phase de la Ligue des champions, dans un contexte marqué par les grandes retrouvailles entre José Mourinho et son ancien club.

Benfica 0 : 0 Real Madrid

En direct

21:08 - 8' - Araujo rate le coche Première grosse occasion pour Benfica avec une frappe d'Araujo suite à un corner lisboète, le ballon passe de peu à côté du poteau des buts des merengue 21:07 - 7' - Schjelderup tente sa chance Frappe de Schjelderup dans la surface madrilène, c'est contré et le ballon sort en corner 21:06 - 6' - Un Real conquérant Sur ce début de match le Real est clairement plus agressif et contrôle le ballon face à un adversaire qui ne prend pas de risque 21:03 - 3' - Carton jaune pour Tchouaméni Le milieu Français est averti pour un tacle dangereux sur Barreiro dans le rond central 21:01 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette rencontre entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid 20:54 - Entrée des 22 acteurs ! Les joueurs du Real et du Benfica entrent sur la pelouse d'Estadio de la Luz dans une magnifique ambiance. 20:47 - Point au classement Le Real Madrid est troisième du classement avec 15 points et n'a pas besoin que d'un petit match nul pour assurer sa qualification en huitièmes de finale. Benfica de son côté (6 points) n'a plus son destin entre les mains et doit impérativement gagner pour espérer de se qualifier aux barrages. 20:41 - L'arbitre de la rencontre Ce match qui se déroulera à Estadio de la Luz sera dirigé par l'Italien Davide Massa 20:34 - Mourinho encense Arbeloa Le match aura également une saveur particulière avec la présence d’Álvaro Arbeloa sur le banc madrilène, une figure chère à José Mourinho. L’ancien entraîneur du Real Madrid lui a rendu un hommage appuyé : « Arbeloa est l’un de mes enfants, ce n’est pas seulement un ancien joueur. » Saluant surtout ses qualités humaines, Mourinho a ajouté : « Il n’a peut-être pas été le meilleur joueur que j’ai entraîné, mais il est l’un de mes meilleurs hommes. » Des mots forts qui renforcent la dimension humaine de ce choc européen. 20:27 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? Cette rencontre sera diffusée en exclusivité sur la chaîne Canal+ Live 4. Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner le match Sporting - PSG via l'application MyCanal. 20:20 - Sudakov derrière Pavlidis Pas de grosses suurprises dans la compo de Benfica choisie par José Mourinho. C'est l'Ukrainien Georgiy Sudakov qui sera meneur de jeu derrière le Grec Pavlidis en pointe. Le onze lisboète est comme suit : Trubin - Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl - Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Sudakov - Pavlidis 20:13 - Mastantuono titulaire aux côtés de Mbappé Alvaro Arbeloa alignera un trident offensif Mastantuono, Vinicis et Mbappé. Au milieu de terrain Tchouanémi sera accompagné d'Arda Güler et Bellingham. Le onze titulaire madrilène est comme suit: Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - Tchouameni, Bellingham , Guler - Mastantuono, Mbappe, Vinicius 20:07 - Mbappé veut dépasser Cristiano Ronaldo Auteur de 11 buts lors des 7 premiers matchs de la première phase de Champions League, Kylian Mbappé tentera aujourd'hui de dépasser Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait aussi marqué 11 buts lors de la saison 2015-2016 (en seulement 5 matches) 20:00 - Bonsoir à tous et à toutes ! Bienvenue sur notre site ! Nous allons suivre ensemble avec vous la rencontre Benfica - Real Madrid comptant pour la 8ème journée de la première phase de la Champions League. Début de match à 21h00

