Bruges - OM : De Zerbi prépare deux surprises... compos, chaîne

Pour la dernière journée de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille se déplace, ce mercredi 28 janvier, au Jan Breydel Stadion pour défier Bruges dans un match capital.

Est-ce le grand soir pour l'OM ? Avant le début de cette dernière journée, les Olympiens sont virtuellement qualifiés pour les playoffs (19es, 9 points), mais restent sous la menace, notamment, du Club Bruges (27es, 7 points). Pour rappel, il faut figurer parmi les 24 premières équipes pour rejoindre la phase finale.

Voici les différents scénarios qui permettraient à l'OM de se qualifier :

L'OM gagne à Bruges.

L'OM fait match nul contre Bruges, et au moins deux des neuf conditions suivantes sont remplies : Galatasaray et Karabagh perdent, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples et Copenhague ne gagnent pas.

L'OM perd contre Bruges, et au moins sept des dix conditions suivantes sont remplies (sans prendre en compte la différence de buts qui générerait trop de possibilités) : Leverkusen, Monaco et le PSV perdent, Bilbao, Naples, Copenhague, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos et l'Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.

Face à la presse, Roberto De Zerbi s'est confié à l'aube de ce Bruges - OM : "Cela ne rentre pas dans ma réflexion. Ils doivent gagner, mais nous aussi. On ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille. J'essaierai de mettre l'équipe juste sur le plan physique comme Paixao qui s'est entrainé à l'écart ce mardi. Sur la pelouse, on fera tout pour gagner. On n'est pas une équipe qui fait des calculs."

Pour ce choc capital, l'entraîneur de l'OM pourra compter sur Kondogbia et Paixao. "Kondogbia va bien, il est prêt pour jouer. Il a bien travaillé avec le staff. Après, je ne sais pas si le fait que Bruges devra attaquer sera un avantage pour nous. Ils ont l'habitude de marquer beaucoup de buts et de faire un gros pressing. Paixao peut aussi jouer. Ses données contre Lens étaient folles, il nous donne un équilibre fou quand il joue. Les autres joueurs offensifs ne se tuent pas en défense, lui le fait. Donc c'est normal qu'il ait eu besoin de prendre plus de temps pour récupérer." Ces deux joueurs pourraient donc, à la surprise générale, commencer cette rencontre entre Bruges et l'OM.

Dans le cadre de cette 8e journée, la Ligue des Champions offre un choc capitale : Bruges - OM. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches la Ligue des Champions, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Bruges - OM. Cette rencontre sera diffusée par Canal +. Vous devrez donc vous brancher sur Canal + Sport.

Pour suivre Bruges - OM en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à MyCanal ce qui vous permettra de rejoindre Canal + Sport.

La composition probable des Bleu et Noir pour Bruges - OM : Mignolet - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Vetlesen - Forbs, Vanaken, Diakhon - Vermant.

La composition probable des Olympiens pour Bruges - OM : Rulli - Aguerd, Balerdi, Medina - Weah, Höjbjerg, Kondogbia (ou Vermeeren), Murillo - Greenwood, Gouiri (ou Aubameyang), Traoré (ou Paixão).