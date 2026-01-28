DIRECT. Bruges - OM : soirée cauchemardesque pour Marseille... suivez le match

C'est parti au Jan Breydel Stadion ! Sans envie, l'OM est humilié à Bruges (3-0). Diakhon, Vermant et Stankovic sont les buteurs. Pour l'heure, la bande à De Zerbi est éliminée de la Ligue des Champions.

Bruges 3 : 0 OM

En direct

22:50 - Le temps additionnel est connu (90e) Il y aura cinq minutes de plus dans cette rencontre entre Bruges et l'OM. 22:48 - Aubameyang ne cadre pas (90e) À cinq mètres du but de Bruges, l'attaquant de l'OM n'est pas parvenu à rabattre un centre d'O'Riley. 22:47 - Mignolet est infranchissable (88e) Juste devant son but, le gardien de Bruges s'interpose sur un centre vicieux de Greenwood. 22:46 - Marseille fait deux changements (87e) Gouiri et Kondogbia quittent la pelouse. O'Riley et Nadir vont jouer les dernières minutes. 22:44 - Bruges réalise trois changements (86e) Siquet, Vetlesen et Tresoldi entrent en jeu. Sous les applaudissements, Sabbe, Vermant et Stanković regagnent le banc. 22:42 - Gouiri a été trop court (83e) Greenwood a réalisé un bon centre, au sol et au point de pénalty. L'attaquant algérien a été devancé par un défenseur de Bruges. 22:38 - BUT DE BRUGES ! (79e) Lors d'une transition rapide, Stankovic, à l'angle de la surface de réparation, croise parfaitement sa tentative. Rulli n'a pu que dévier le ballon dans son but. 22:36 - Greenwood bute encore sur Mignolet (78e) Dans un angle fermé, l'attaquant de l'OM a essayé de frapper fort au premier poteau. Le portier belge a capté le cuir. 22:34 - Greenwood n'y a pas cru ! (76e) Une nouvelle fois, sur le côté gauche, Paixao a fait la différence. Le centre du Brésilien est parfait, mais l'attaquant de l'OM est resté statique sur cette situation. 22:32 - Marseille est passé proche de la correctionnelle (74e) Servi dans le dos de la défense par Forbs, Tzolis, en pivot, a manqué le cadre. Il était en duel avec Rulli. 22:29 - Bruges réalise un changement (71e) Ordóñez quitte la pelouse. Il est remplacé par Spileers pour cette fin de match. Le rythme est haché dans cette seconde période. 22:27 - Ordóñez reste au sol (69e) Le défenseur de Bruges souffre de crampes. Pendant ce temps, Diakhon cède sa place à Tzolis. 22:25 - Rulli réalise un bel arrêt (66e) À l'entrée de la surface de réparation, sur un centre en retrait, Stankovic met le ballon d'où il vient, sur la droite. La frappe au sol a été repoussée en corner par Rulli. 22:21 - L'OM est virtuellement qualifié ! (63e) Avec les différents résultats, Marseille est remonté à la 24e place. La différence de buts est capitale ! 22:18 - Mignolet multiplie les prouesses (61e) Le gardien de but de Bruges est en état de grâce ! Il repousse, tour à tour, les tentatives lointaines de Paixao et Hojberg ! L'OM est métamorphosé ! LIRE PLUS

Le match Bruges - OM, pour la 8e journée de la Ligue des Champions, a été fixé le mercredi 28 janvier, à 21h00, au Jan Breydel Stadion. Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la Ligue des Champions 2026, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Bruges - OM : la rencontre a été programmée par Canal + Sport.