DIRECT. Bruges - OM : Rulli fait une bourde, Marseille est mené... suivez le match

C'est parti au Jan Breydel Stadion ! L'OM est mené à Bruges sur une réalisation de Diakhon (1-0). Pour l'heure, Marseille est éliminé de la Ligue des Champions.

En direct

21:09 - L'OM est à la peine (8e) Pour l'instant, les Marseillais perdent les duels. Ils sont notamment dominés au milieu de terrain.

21:05 - BUT POUR BRUGES ! (5e) Lors de la première offensive, l'OM plie ! Servi par une longue transversale de Stankovic, Diakhon, à l'angle de la surface de réparation, frappe vers Rulli. L'Argentin, sur la trajectoire, n'a pu que dévier le ballon dans son but. Il aurait pu mieux faire ! Pour l'heure, Marseille est éliminé.

21:04 - C'est une période d'observation (4e) Les deux équipes se craignent. Pour l'instant, Bruges, qui doit absolument gagner, ne prend pas de risque.

21:02 - L'OM veut maîtriser le tempo (2e) Les défenseurs de l'OM multiplient les passes devant la surface de réparation de Rulli. Les hommes de De Zerbi sont prudents.

21:00 - C'est parti ! (1er) Greenwood donne le coup d'envoi de ce Bruges - OM ! Pour rappel, c'est la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions... Marseille joue sa survie dans la reine des compétitions !

20:55 - Les joueurs entrent sur la pelouse ! L'ambiance est chaude, ici, au Jan Breydel Stadion ! L'OM est aussi poussé par des milliers de supporters ! L'hymne de la Ligue des Champions retentit !

20:50 - Les mots forts de Facundo Medina "C'est un match historique, on est ici pour gagner. On veut continuer dans cette compétition. Le plus important c'est de continuer, c'est de gagner. On est conscients que c'est un match très difficile, que Bruges joue très bien, mais on est venus, ici, pour gagner."

20:45 - Qui est le favori dans cette affiche capitale ? Les opérateurs de paris sportifs ont eu des difficultés à départager les deux clubs. Le choc est, sur le papier, équilibré. Winamax : Bruges (2.55) - Nul (3.75) - OM (2.40).

Betclic : Bruges (2.65) - Nul (3.63) - OM (2.40).

Unibet : Bruges (2.65) - Nul (3.68) - OM (2.37)

20:40 - Bruges est un bon souvenir pour l'OM En 1993, lors de leur campagne victorieuse en Ligue des Champions, les Olympiens, en phase de groupes, avaient croisé à deux reprises le fer avec le club belge. À chaque fois, l'OM l'avait remporté : 3-0 et 0-1.

20:35 - La composition des Bleu et Noir pour Bruges - OM ! Le milieu international belge Hans Vanaken sera le capitaine du Club pour ce Bruges - OM.

20:30 - La confidence honnête de De Zerbi sur la qualification en Ligue des Champions "Cela ne rentre pas dans ma réflexion. Ils doivent gagner mais nous aussi. On ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille. J'essaierai de mettre l'équipe juste sur le plan physique comme Paixao qui s'est entrainé à l'écart ce mardi. Sur la pelouse, on fera tout pour gagner. On n'est pas une équipe qui fait des calculs."

20:25 - La composition des Olympiens pour ce Bruges - OM ! Roberto De Zerbi a confié le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi pour cette rencontre capitale de la Ligue des Champions.

20:20 - L'OM est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions si.. Avant ce Bruges - OM, la bande à De Zerbi a son destin en main pour entrevoir le prochain tour de la Ligue des Champions. Voici les différents scénarios qui assureraient une qualification. L'OM gagne à Bruges.

L'OM fait match nul contre Bruges, et au moins deux des neuf conditions suivantes sont remplies : Galatasaray et Karabagh perdent, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples et Copenhague ne gagnent pas.

L'OM perd contre Bruges, et au moins sept des dix conditions suivantes sont remplies (sans prendre en compte la différence de buts qui générerait trop de possibilités) : Leverkusen, Monaco et le PSV perdent, Bilbao, Naples, Copenhague, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos et l'Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.

20:15 - Un point sur le classement ! Avant le début de cette dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, l'OM (19e, 9 points) est virtuellement qualifié pour le barrage. Néanmoins, les Olympiens sont sous la menace de nombreuses équipes, dont... Bruges (27e, 7 points) ! Pour rappel, il faut finir parmi les 24 premières équipes pour entrevoir le prochain tour.