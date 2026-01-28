DIRECT. PSG - Newcastle : Paris est à la peine, suivez le match

Le PSG, qui a perdu Kvaratskhelia sur blessure, n'arrive pas à prendre le dessus sur Newcastle, ce mercredi en Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:50 - Dembélé frappe au-dessus Ousmane Dembélé est trouvé dans la surface sur la droite et choisit de frapper en première intention dans un angle fermé, mais le ballon de l'international français passe au-dessus !

22:49 - Quatre minutes de temps additionnel L'arbitre M. Vincic accorde quatre minute de temps additionnel dans cette seconde période entre le PSG et Newcastle. Quatre minutes afin de permettre au PSG de marquer pour revenir dans le top 8 !

22:46 - Barnes manque son tir de près ! Quelle occasion pour Newcastle encore dans cette fin de match ! A nouveau après une transition rapide, les Anglais se montrent dangereux avec Gordon, dont le tir est contré. Mais le ballon file jusqu'à Barnes au deuxième poteau et l'Anglais reprend de volée à deux mètres du but... mais manque le cadre dans un angle fermé !

22:45 - PSG: Mbaye et Mayulu entrent Luis Enrique effectue deux nouveaux changements pour cette fin de match. Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye entrent à la place de Warren Zaïre-Emery et de Joao Neves.

22:44 - Safonov sauve le PSG ! Le PSG est sauvé par Safonov sur un nouveau contre bien mené par les Anglais de Newcastle ! Le gardien russe repousse une frappe de Barnes, bien décalé par Gordon.

22:41 - Le PSG virtuellement hors du top 8 Difficile de savoir si les Parisiens sont au courant sur la pelouse, mais les résultats sur les autres pelouses en Ligue des champions poussent pour l'instant le PSG hors du top 8. Le PSG doit marquer pour y revenir !

22:38 - Newcastle: Wissa entre en jeu Nouveau changement du côté de Newcastle. L'ancien attaquant de Lorient Yoane Wissa remplace Nick Woltemade à la pointe de l'attaque des Magpies.

22:37 - Vitinha juste au-dessus Bien décalé par Dembélé à l'entrée de la surface, Vitinha déclenche un tir enroulé puissant mais le ballon passe au-dessus du but de Newcastle.

22:36 - Le PSG en souffrance Le PSG est dans un temps faible. Les Parisiens ont du mal à conserver le ballon et subissent le pressing des Anglais, qui ont eux trouvé un second souffle dans cette fin de match.

22:33 - Marquinhos s'arrache Sur un contre éclair mené par les Magpies, Ramsey finit par être trouvé dans la surface et déclenche un tir mais Marquinhos, revenu de nulle part, s'arrache pour tacler et détourner le ballon.

22:31 - Hakimi de la tête Trouvé sur son aile gauche, Désiré Doué a le temps d'ajuster un bon centre rentrant devant le but et Hakimi détourne le ballon mais ne peut attraper le cadre, gêné par Burn.

22:29 - PSG: Barcola remplacé Luis Enrique effectue un changement à 20 minutes de la fin de la rencontre. Gonçalo Ramos remplace Bradley Barcola et s'installe en pointe. Dembélé passe à droite et Doué à gauche.

22:27 - Newcastle: Howe fait deux changements Eddie Howe effectue ses deux premiers changements dans ce match. Anthony Elanga et Joe Willock sont remplacés respectivement par Anthony Gordon et Harvey Barnes.

22:26 - Dembélé manque le cadre ! Sur un bon centre de Nuno Mendes au premier poteau, Ousmane Dembélé coupe la trajectoire mais sa reprise du gauche ne trouve pas le cadre.

22:22 - Vitinha frappe de loin Vitinha récupère le ballon dans le camp adverse et n'est pas attaqué du tout. Le milieu de terrain portugais finit par déclencher une frappe puissante de loin mais Pope capte le ballon.

22:19 - Barcola manque son tir Dans la surface, Bradley Barcola réalise un petit festival avant de revenir sur son pied gauche pour frapper mais le ballon s'envole au-dessus du but gardé par Nick Pope.

22:18 - Zaïre-Emery manque le cadre Nuno Mendes parvient à passer Lewis Miley près de la surface avant de centrer en force. Le ballon est repoussé par les Anglais sur Zaïre-Emery à l'entrée de la surface et le milieu français reprend en demi-volée mais ça passe à côté !

22:16 - But refusé à Newcastle Sur un coup franc rapidement joué par Newcastle, Willock échappe à la défense parisienne et s'en va défier Safonov avant de marquer entre les jambes du portier russe. Mais il est logiquement signalé hors-jeu et le but est refusé.

22:14 - Hakimi contré par Botman Parfaitement lancé en profondeur par Dembélé, Hakimi se retrouve en un contre un face à Botman dans la surface anglais mais n'arrive pas à faire la différence et finir par tirer du gauche... avant de voir son tir détourné.

22:12 - Encore une incompréhension entre Doué et Mendes Comme en première période entre Vitinha et Dembélé, Doué et Nuno Mendes ne se comprennent pas alors que le Portugais avait récupéré un ballon très haut. Newcastle récupère le cuir.

22:09 - Safonov en deux temps Le PSG a toujours un peu de mal à être sérieux sur le plan défensif. Ramsey parvient à frapper dans un angle fermé à la fin de l'action et Safonov capte le ballon, en deux temps.

22:06 - Grosse faute sur Nuno Mendes d'entrée Nuno Mendes suscite l'inquiétude de son staff après avoir eu du mal à se relever à la suite d'un contact dans la moitié de terrain adverse. Mais ça va pour le latéral portugais, qui reprend sa place tant bien que mal.

22:04 - C'est reparti entre le PSG et Newcastle ! M. Vincic siffle le début de la seconde période entre le PSG et Newcastle (1-1). Ce sont les joueurs anglais qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:01 - La blessure de Kvaratskhelia en vidéo Le Paris Saint-Germain a eu le malheur de perdre Kvaratskhelia durant la première période contre Newcastle. L'ailier géorgien s'est tordu la cheville quand Anthony Elanga lui est retombé dessus, sans que le joueur des Magpies ne fasse exprès. Il est sorti sans pouvoir poser le pied par terre, en souffrance.

21:55 - À la pause, le PSG est toujours dans le top 8 Le Paris Saint Germain est pour l'instant tenu en échec par Newcastle au Parc des Princes (1-1), mais cela n'empêche pas pour l'instant les Parisiens d'être privés du top 8. Les joueurs de Luis Enrique sont virtuellement à la septième place, mais tout cela va bien sûr bouger lors des 45 dernières minutes.

21:49 - C'est la pause ! Le PSG et Newcastle dos à dos (1-1) C'est la pause au Parc des Princes ! Le PSG et Newcastle sont à égalité après la première période (1-1), après des buts de Vitinha pour le PSG (9e) et de Willock pour Newcastle (45e+2).

21:48 - BUT ! Newcastle égalise (1-1) Newcastle égalise dans le temps additionnel de cette première période ! Sur un coup franc dans le rond central, le géant Dan Burn est trouvé dans la surface et dévie vers l'axe pour y trouver Willock qui trompe Safonov de la tête. 1-1 entre le PSG et Newcastle !

21:46 - Trois minutes de temps additionnel accordées L'arbitre slovène M. Vincic accorde trois minutes de temps additionnel dans cette fin de première période entre le PSG et Newcastle sur la pelouse du Parc des Princes. Le PSG doit tenir jusqu'à la pause.

21:45 - Le PSG ronronne Depuis la sortie de Kvaratskhelia, le PSG a plus de mal dans le jeu et n'arrive plus à se montrer aussi dangereux que durant les 20 premières minutes de la rencontre. Attention, car il n'y a qu'un but d'avance pour Paris...