DIRECT. PSG - Newcastle : suivez le match

Le PSG doit l'emporter contre Newcastle, ce mercredi en Ligue des champions, pour se qualifier directement en huitièmes de finale. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:08 - Le PSG conserve le ballon Le penalty raté par Ousmane Dembélé n'a pas entamé la confiance parisienne face à Newcastle. Les joueurs de Luis Enrique dominent complètement ce début de rencontre et privent les Magpies du ballon.

21:05 - Dembélé manque son penalty ! Ousmane Dembélé prend ses responsabilités sur ce penalty et se charge de le tirer. Il ouvre son pied droit mais le gardien de Newcastle Nick Pope se détend bien et détourne d'une main ferme.

21:03 - Penalty pour le PSG ! M. Vincic, après avoir revu les images à la vidéo grâce au VAR, désigne le point de penalty pour cette main de Lewis Miley.

21:02 - Les Parisiens réclament un penalty Les Parisiens réclament un penalty après une main de Miley lors d'une percée de Bradley Barcola sur son côté gauche. M. Vincic a arrêté le jeu mais n'a pas pris sa décision, la décision étant checké par la vidéo...

21:00 - C'est parti entre le PSG et Newcastle ! M. Vincic siffle le début de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Newcastle ! Au Parc des Princes, ce sont les Parisiens qui engagent pour les 45 premières minutes.

20:57 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes Les joueurs du PSG et de Newcastle pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes dans une très belle ambiance ! Le coup d'envoi sera donné par M. Vincic dans quelques instants.

20:54 - Newcastle-Howe: "Le test ultime" L'entraîneur de Newcastle Eddie Howe a lui reconnu qu'affronter le PSG représentait pour lui "le test ultime" en Ligue des champions, "le match le plus dur qu'on pouvait jouer". Mais cela ne veut pas dire qu'il s'avoue vaincu d'avance, même s'il ne peut que reconnaître la qualité de l'équipe de Luis Enrique. "J'ai vu tous ces matches et ils m'ont beaucoup impressionné. C'est vraiment une équipe qu'on peut admirer, en raison de la manière dont elle joue, de la manière dont son entraîneur l'a fait évoluer et l'a renforcée grâce à des recrues bien choisies, a-t-il expliqué devant la presse mardi. Il y a beaucoup d'aspects dignes d'éloges dans cette formation, notamment son style de jeu, assez unique. Ils ne cherchent à copier personne. Il faut également souligner qu'ils ont des joueurs très athlétiques à tous les postes et que techniquement, ils sont tous très bons. Pour moi, c'est le test ultime, le match le plus dur qu'on pouvait jouer."

20:48 - PSG-Luis Enrique: "Une bonne équipe de Newcastle" Une place dans le top 8 permettrait aux Parisiens d'éviter de disputer les barrages, même si Luis Enrique a pris tout le monde à contre-pied en répétant ces derniers jours qu'il se demandait si ce n'était pas préférable pour son équipe d'avoir ces deux matches à son calendrier, déjà allégé suite à l'élimination précoce en Coupe de France. Il a toutefois reconnu hier que le PSG ne visait ce soir que le top 8. "Il est clair que notre objectif est de nous qualifier dans le top 8, a assuré Luis Enrique devant la presse. On cherche à gagner ce match contre une bonne équipe de Newcastle, qui a un style différent, mais qui est courageuse, physiquement très forte et avec beaucoup de qualités individuelles."

20:42 - Newcastle, un mauvais souvenir pour le PSG Lors de la saison 2023-2024, la première de Luis Enrique à Paris, le PSG n'avait pas réussi à battre Newcastle en deux confrontations. Les Parisiens avaient pris une claque en Angleterre (4-1) avant d'arracher miraculeusement le match nul au Parc des Princes (1-1). Mais depuis, le PSG a changé de dimension et se présente comme le favori de cette rencontre face à des Magpies qui sont juste derrière les Parisiens au classement de cette phase de poules de la Ligue des champions et qui jouent eux aussi pour une qualification directe en huitièmes de finales

20:36 - Quels pronostics pour PSG - Newcastle ? Pour cette dernière rencontre de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match face aux Magpies. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Anglais à Paris se situe entre 5,5 et 6. La cote pour un match nul est d'environ 4,5.

20:30 - Comment voir PSG - Newcastle en direct Ce match entre le PSG et Newcastle ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Magpies à partir de 21 heures ce mercredi 28 janvier, il faudra se rendre sur la plateforme de Canal+, myCanal.

20:24 - Newcastle: Howe fait cinq changements Du côté de Newcastle, Eddie Howe a confirmé l'absence de Joelinton, blessé ce dimanche en Premier League, pour cette rencontre. Incertain, Bruno Guimaraes, touché à la cheville en Ligue des champions la semaine passée, débute sur le banc. Mais la surprise provient d'un probable changement de système, avec trois défenseurs centraux et le retour de Dan Burn, qui n'a pas joué depuis un mois. Eddie Howe, qui pourrait avoir choisi une défense à 3, fait cinq changements par rapport à la défaite contre Aston Villa dimanche (0-2), avec Kieran Trippier, Harvey Barnes, Yoane Wissa et Anthony Gordon sur le banc, en plus de Joeliton. Le onze de départ de Newcastle : Pope - Thiaw, Botman, Burn - Ramsey, Miley, Tonali, Hall - Elanga, Woltemade, Willock.

20:18 - PSG: Chevalier remplaçant, Neves et Hakimi titulaires Pour cette rencontre de prestige, Luis Enrique récupère Achraf Hakimi et João Neves, qui débutent. En l'absence de Fabian Ruiz retrouve une place au milieu. Devant, Bradley Barcola est préféré à Désiré Doué pour accompagner Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Mais la plus grosse surprise est la titularisation de Matveï Safonov à la place de Lucas Chevalier dans le but parisien. Le onze de départ du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - Barcola, O. Dembélé, Kvaratskhelia.

20:12 - Le PSG qualifié si.. Le PSG, 6e du classement, est assuré de se qualifier au minimum pour les play-offs de la Ligue des champions mais peut aussi conserver sa place dans le top 8 ce mercredi soir, ce qui lui permettrait d'éviter de passer par les play-offs comme la saison dernière (même si ce ne fut donc pas préjudiciable). Voici les différents scénarios possibles ce soir pour une qualification directe du PSG : Si Paris gagne contre Newcastle, et que le Real Madrid, Liverpool ou Tottenham ne gagnent pas. Si ces trois clubs s'imposent et que le PSG gagne aussi, il faudra qu'au moins trois clubs parmi Chelsea (+6), Barcelone (+5), le Sporting (+5), Manchester City (+4), l’Atlético de Madrid (+3) ou l’Atalanta Bergame (+1) gagnent assez largement pour combler l'écart au niveau de la différence de buts pour passer devant le PSG.

Si Paris fait match nul, il faut que l’Inter Milan et Dortmund fassent match nul ou que l’Inter Milan s’incline par six buts d’écart et que 5 des 8 conditions suivantes soient remplies: Tottenham perd à Francfort, Chelsea, Barcelone, le Sporting, Manchester City, l’Atlético de Madrid, l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin ne gagnent pas. Si l’Inter gagne contre Dortmund, il faudra six des conditions précédemment nommées plutôt que cinq.

Si Paris s’incline, il ne faudra être dépassé par seulement une seule équipe sur les 11 pouvant le faire: Chelsea, Barcelone, Sporting, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta Bergame, Inter Milan, Juventus, Dortmund, Galatasaray et Qarabag. Autant dire que cela semble hautement improbable.

20:06 - Le PSG vise le top 8 face à Newcastle Le Paris Saint-Germain peut-il laisser échapper une place pour le top 8 ? Après sa défaite sur la pelouse du Sporting la semaine passée (2-1), le club parisien pourrait en effet laisser échapper une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de contre-performance contre Newcastle, ce mercredi lors de la 8e et dernière journée de la phase de poules. Mais Paris a son destin entre ses mains et une victoire lui assurerait normalement la qualification.