PSG - Newcastle : Luis Enrique reconnaît que ce "sera très dur"

Le PSG n'a pas le droit à l'erreur face à Newcastle ce mercredi (21 heures) pour conserver sa place dans le top 8 de la Ligue des champions et ainsi se qualifier directement pour les huitièmes de finale.

Le Paris Saint-Germain peut-il laisser échapper une place pour le top 8 ? Après sa défaite sur la pelouse du Sporting la semaine passée (2-1), le club parisien pourrait en effet laisser échapper une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de contre-performance contre Newcastle, ce mercredi lors de la 8e et dernière journée de la phase de poules. Mais Paris a son destin entre ses mains et une victoire lui assurerait la qualification.

Une place dans le top 8 permettrait aux Parisiens d'éviter de disputer les barrages, même si Luis Enrique a pris tout le monde à contre-pied en répétant ces derniers jours qu'il se demandait si ce n'était pas préférable pour son équipe d'avoir ces deux matches à son calendrier, déjà allégé suite à l'élimination précoce en Coupe de France. "C'est un moment clé de la saison, mais les moments qui suivront seront plus décisifs encore", a assuré l'entraîneur espagnol en conférence de presse ce mardi, pour éviter de mettre trop de pression sur ses joueurs.

Pour Newcastle, le PSG est "le test ultime"

Lors de la saison 2023-2024, la première de Luis Enrique à Paris, le PSG n'avait pas réussi à battre Newcastle en deux confrontations. Les Parisiens avaient pris une claque en Angleterre (4-1) avant d'arracher miraculeusement le match nul au Parc des Princes (1-1). Mais depuis, le PSG a changé de dimension et se présente comme le favori de cette rencontre face à des Magpies qui sont juste derrière les Parisiens au classement de cette phase de poules de la Ligue des champions et qui jouent eux aussi pour une qualification directe en huitièmes de finales.

"Il est clair que notre objectif est de nous qualifier dans le top 8, a expliqué Luis Enrique devant la presse. On cherche à gagner ce match contre une bonne équipe de Newcastle, qui a un style différent, mais qui est courageuse, physiquement très forte et avec beaucoup de qualités individuelles." L'entraîneur de Newcastle Eddie Howe a lui reconnu qu'affronter le PSG représentait pour lui "le test ultime" en Ligue des champions, "le match le plus dur qu'on pouvait jouer". Mais cela ne veut pas dire qu'il s'avoue vaincu d'avance.

Les compos de PSG - Newcastle : Guimaraes incertain

Pour cette rencontre de prestige, Luis Enrique devrait récupérer Achraf Hakimi et João Neves, qui devraient débuter. Fabien Ruiz n'est lui pas totalement remis du coup reçu contre le Sporting, et cela pourrait permettre à Zaïre-Emery de retrouver une place au milieu. Devant, Bradley Barcola devrait débuter sur le banc, laissant la place à Doué, Dembélé et Kvaratskhelia.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves (ou F. Ruiz) - Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia.

Du côté de Newcastle, Eddie Howe a confirmé l'absence de Joelinton, blessé ce dimanche en Premier League, pour cette rencontre. En revanche, Bruno Guimaraes, touché à la cheville en Ligue des champions la semaine passée, pourrait forcer son retour pour tenter d'aider son équipe. Il est toutefois probable que l'ancien joueur de l'OL débute sur le banc. Lewis Miley et Jacob Ramsey tiennent la corde pour encadrer Sandro Tonali. Devant, Eddie Howe hésite entre Yoane Wissa et Nick Woltemade.

Le onze de départ probable de Newcastle : Pope - Trippier (c), Thiaw, Botman, Hall - Miley, Tonali, Ramsey - Barnes, Wissa ou Woltemade, Gordon.

Heure, chaîne, comment voir PSG - Newcastle en direct

Ce match entre le PSG et Newcastle ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Magpies à partir de 21 heures ce mercredi 28 janvier, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Newcastle ?

Pour cette dernière rencontre de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match face aux Magpies. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Anglais à Paris se situe entre 5,5 et 6. La cote pour un match nul est d'environ 4,5.