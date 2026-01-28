Tirage des barrages de la Ligue des champions : date, heures et clubs qualifiés... Toute la procédure

Découvrez toutes les infos sur le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions.

Clap de fin pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour la deuxième saison sous ce format, le spectacle a été au rendez-vous avec du suspense lors de la toute dernière journée disputée ce mercredi. Les clubs français étaient concernés par ce suspense... Marseille et Monaco ont l'espoir de rejoindre les barrages, misant sur un bon résultat face à Bruges et la Juventus. Pour Paris, l'objectif est d'éviter les barrages afin de rejoindre directement les huitièmes... Pour savoir si les résultats sont ou ont été postifs pour les clubs français, découvrez le classement complet de la Ligue des champions et tous les résultats juste en dessous.

Date, heure et chaîne TV du tirage des barrages de la Ligue des champions

Le tirage au sort des barrages de la phase à élimination directe de l'UEFA Champions League 2025/26 aura lieu le vendredi 30 janvier 2026 à 12 heures. Il concernera les équipes classées de la 9e à la 24e place de la phase de ligue.

Le tirage sera diffusé en direct sur fr.UEFA.com, mais également sur les antennes de Canal + du côté de la maison du football, à Nyon, en Suisse.

Quelle est la procédure du tirage de la Ligue des champions ?

Voici les explications de l'UEFA : les clubs sont placés en fonction de leur classement à la fin de la phase de ligue pour former quatre paires de têtes de série (clubs classés 9e et 10e, 11e et 12e, 13e et 14e, et 15e et 16e) et quatre paires non têtes de série (classés 17e et 18e, 19e et 20e, 21e et 22e, et 23e et 24e). Les clubs de chaque paire tête de série sont tirés au sort dans le tableau de la phase à élimination directe contre les clubs de chaque paire non tête de série : les clubs 9 ou 10 contre les clubs 23 ou 24, les clubs 11 ou 12 contre les clubs 21 ou 22, les clubs 13 ou 14 contre les clubs 19 ou 20, et les clubs 15 ou 16 contre les clubs 17 ou 18. Les matchs aller sont prévus les 17 et 18 février et les retours le 24 et 25 février.

