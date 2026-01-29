Tirage des barrages de la Ligue des champions : on connaît déjà les affiches, dates et heures

Découvrez toutes les infos sur le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions.

Clap de fin pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour la deuxième saison sous ce format, le spectacle a été au rendez-vous avec du suspense lors de la toute dernière journée disputée ce mercredi. Les clubs français étaient concernés par ce suspense... Marseille et Monaco avaient l'espoir de rejoindre les barrages, misant sur un bon résultat face à Bruges et la Juventus. Malheureusement pour l'OM, le scénario a été dramatique avec une défaite 3-0 en Belgique et une élimination à la dernière seconde sur un but du gardien de Benfica. Pour Paris, l'objectif était d'éviter les barrages afin de rejoindre directement les huitièmes... C'est loupé après le match nul face à Newcastle mercredi 28 janvier.

Quelle est la procédure du tirage de la Ligue des champions ?

Voici les explications de l'UEFA : les clubs sont placés en fonction de leur classement à la fin de la phase de ligue pour former quatre paires de têtes de série (clubs classés 9e et 10e, 11e et 12e, 13e et 14e, et 15e et 16e) et quatre paires non têtes de série (classés 17e et 18e, 19e et 20e, 21e et 22e, et 23e et 24e). Les clubs de chaque paire tête de série sont tirés au sort dans le tableau de la phase à élimination directe contre les clubs de chaque paire non tête de série : les clubs 9 ou 10 contre les clubs 23 ou 24, les clubs 11 ou 12 contre les clubs 21 ou 22, les clubs 13 ou 14 contre les clubs 19 ou 20, et les clubs 15 ou 16 contre les clubs 17 ou 18. Les matchs aller sont prévus les 17 et 18 février et les retours le 24 et 25 février.

Les affiches

Le Paris Saint-Germain a terminé la saison régulière à la 11e place tandis que l'AS Monaco a achevé sa phase de ligue à la 21e position. Selon les modalités du tirage au sort des barrages le 11e ou 12e sera tiré contre le 21e ou 22e. Paris affrontera donc soit l'ASM soit Qarabag. Pour Monaco ce sera donc soit le PSG, soit Newcastle.

Benfica ou Bodo Glimt - Real Madrid

Benfica ou Bodo Glimt - Inter Milan

Monaco ou Qarabag - PSG

Monaco ou Qarabag - Newcastle

Galatasaray ou Club Bruges - Juventus

Galatasaray ou Club Bruges - Atlético Madrid

Dortmund ou Olympiakos - Atalanta

Dortmund ou Olympiakos - Leverkusen

Date, heure et chaîne TV du tirage des barrages de la Ligue des champions

Le tirage au sort des barrages de la phase à élimination directe de l'UEFA Champions League 2025/26 aura lieu le vendredi 30 janvier 2026 à 12 heures. Il concernera les équipes classées de la 9e à la 24e place de la phase de ligue.

Le tirage sera diffusé en direct sur fr.UEFA.com, mais également sur les antennes de Canal + du côté de la maison du football, à Nyon, en Suisse.