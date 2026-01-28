OM, PSG, Monaco... Tous les scénarios de qualification des clubs français en Ligue des champions

Voici tous les scénarios qui offriraient la qualification aux clubs français en Ligue des champions.

La dernière journée de Ligue des champions s'annonce totalement folle. 18 matchs sont au programme dans un gigantesque multiplex. Et pour couronner cette programmation de rêve... Des enjeux à tous les étages ! Qui va se qualifier directement pour les 8es de finale ? Qui va devoir passer par les barrages ? Qui sera éliminé après des mois d'une lutte intense ? La réponse vers 23h ce mercredi 28 janvier. En attendant, voici tous les scénarios qui existent pour les clubs français.

Paris qualifié pour les 8es si...

Pour le PSG, déjà assuré d'être au minimum qualifié pour les barrages, il faut gagner face à Newcastle pour rejoindre directement les 8es... Voici les scénarios :

Il gagne contre Newcastle et au moins quatre des neuf conditions suivantes sont remplies : le Real Madrid perd à Benfica ou fait match nul tout en restant derrière Paris selon les critères de départage en cas d'égalité, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Barcelone, le Sporting CP, Manchester City, l'Atlético de Madrid et l'Atalanta Bergame ne gagnent pas (dans ces six derniers cas, il y aurait égalité de points avec Paris si ces équipes l'emportaient, Paris ayant l'avantage sur la plupart de ces équipes au goal average).

Il fait match nul contre Newcastle, Dortmund et l'Inter font match nul ou Dortmund bat l'Inter par moins de six buts d'écart, et au moins cinq des huit conditions suivantes sont remplies : Tottenham perd, Chelsea, Barcelone, le Sporting CP, Manchester City, l'Atlético de Madrid, l'Atalanta Bergame et la Juventus Turin ne gagnent pas.

Il fait match nul contre Newcastle, l'Inter bat Dortmund ou Dortmund bat l'Inter par plus de six buts d'écart, et au moins six des huit conditions déjà citées ci-dessus sont remplies.

Il perd contre Newcastle et seulement deux des onze équipes qui le suivent directement le dépasse (sans compter Newcastle qui passerait forcément devant).

Marseille qualifié pour les barrages de la Ligue des champions si...

L'OM a 94% de chance de se qualifier pour les barrages, mais il existe tout de même plusieurs scénarios pour rejoindre ce prochain tour...

Il gagne à Bruges.

Il fait match nul contre Bruges, au moins deux des neuf conditions suivantes sont remplies : Galatasaray et Karabagh perdent, Leverkusen, Monaco, le PSV, Bilbao, l'Olympiakos, Naples et Copenhague ne gagnent pas.

Il perd contre Bruges, au moins sept des dix conditions suivantes sont remplies (sans prendre en compte la différence de buts qui générerait trop de possibilités) : Leverkusen, Monaco et le PSV perdent, Bilbao, Naples, Copenhague, Bodö/Glimt, Benfica, Paphos et l'Union Saint-Gilloise ne gagnent pas.

Monaco qualifié pour les barrages de la Ligue des champions si...

Pour l'ASM, la tâche est identique à l'OM... Une victoire et c'est la qualification, mais si ce n'est pas le cas, plusieurs scénarios offrent tout de même la qualif à la bande à Pogba.