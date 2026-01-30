DIRECT. Tirage des barrages de la Ligue des champions : PSG - Monaco, Real... Les affiches dévoilées

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi 30 janvier au siège de l'UEFA.

13:30 - Rendez-vous le 17 février prochain ! Après ce tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, place au football. Le 17 février auront lieu les quatre premiers barrages. Les quatre autres auront lieu le lendemain. Le calendrier des rencontres sera dévoilé ce soir par l'UEFA. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur le site de l'Internaute.

13:15 - Le tableau final de la Ligue des champions Après le tirage au sort de ces barrages de la Ligue des champions, le tableau final est beaucoup plus clair. Le PSG et l'AS Monaco sont reversés dans la moitié de tableau du Real Madrid, de Liverpool ou encore de Manchester City notamment.

13:00 - Comme l'année dernière Décidément, le PSG devient un habitué des affiches entre clubs français dans ces barrages de la Ligue des champions 2026. Cette saison, Paris sera opposé à l'AS Monaco contre qui le club de la capitale a déjà perdu en Ligue 1. La saison passée, l'équipe de Luis Enrique avait retrouvé Brest sur son chemin. Elle avait étrillé les Bretons sur le score cumulé de 10-0. Le vainqueur de ce barrage entre Paris et Monaco affrontera Chelsea ou le FC Barcelone en huitièmes de finale.

12:45 - Des retrouvailles pour le Real Madrid Clin d'oeil du destin après ce tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026. Le Real Madrid affrontera donc le SL Benfica moins d'un mois après ce revers assez fou marqué par le but du portier des Lisboètes Trubin en fin de match (2-4). Un revers lourd de conséquences pour les Merengue qui sont donc obligés de passer par la voie des barrages.

12:30 - Les affiches des barrages de la Ligue des champions 2026 Après ce tirage au sort de la Ligue des champions 2026, voici les huit affiches qui se tiendront les 17 et 18 février pour les matchs allers puis les 24 et le 25 février pour les matchs retours. Voie de gauche : Borussia Dortmund-Atalanta

Galatasaray-Juventus

Monaco-PSG

Benfica-Real Madrid Voie de droite : Olympiacos-Leverkusen

Bruges-Atletico de Madrid

Qarabag-Newcastle

Bodo/Glimt-Inter Milan

12:26 - C'est la fin du tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026 On connait donc les huit affiches de ces barrages de la Ligue des champions 2026.

12:25 - Les deux derniers barrages Et les retrouvailles pour le Real Madrid qui hérite du Benfica pour ces barrages de la Ligue des champions 2026. Enfin, l'Inter Milan jouera face au club norvégien de Bodo/Glimt.

12:24 - UN AFFRONTEMENT FRANCO-FRANÇAIS Comme la saison dernière, il y aura un affrontement entre clubs français. Le PSG affrontera l'AS Monaco aux barrages de cette Ligue des champions 2026. Newcastle hérite donc de Qarabag.

12:24 - La Juve et l'Atlético fixés La Juventus affrontera Galatasaray alors que Bruges sera opposé à l'Atlético Madrid.

12:23 - Leverkusen face à l'Olympiakos Le club grec aura un affrontement avec le Bayer Leverkusen lors ces barrages de la Ligue des champions 2026.

12:22 - La première confrontation ! Après ce placement dans le tableau, on connait le premier barrage de la Ligue des champions 2026. L'Atalanta affrontera le Borussia Dortmund.

12:21 - Dortmund tiré au sort Le Borussia Dortmund est donc placé à gauche du tableau alors que l'Olympiakos va à droite.

12:21 - Place à Galatasaray et Bruges Le club turc se retrouve à gauche alors que Bruges, bourreau de l'OM, va dans la partie droite du tableau final de cette Ligue des champions 2026.

12:20 - Monaco à gauche Le club de la Principauté évoluera dans la partie gauche. Qarabag à droite. Le PSG et Newcastle seront les adversaires de ces deux équipes. Verdict dans quelques instants.

12:19 - Benfica à gauche Le dernier qualifié pour ces barrages de la Ligue des champions 2026 est reversé dans la partie gauche du tableau. Bodo/Glimt à droite. Il faut attendre un peu avant d'avoir l'adversaire de ces deux formations.

12:18 - Le moment de vérité On peut le dire : c'est le début officiel de ce tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026. Robert Pirès va ouvrir la première boule pour désigner la première équipe tirée au sort. Elle ira dans la partie gauche du tableau.

12:14 - Un rappel de la procédure Avant le début de ce tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026, l'UEFA procède à un rappel de la procédure.

12:12 - "Une soirée parfaite" "J'aime le nouveau format, il est totalement différent mais parfois il faut changer des choses et apporter de la nouveauté. C'était une soirée parfaite", a estimé l'ancien joueur de l'OM Robert Pirès qui a, sans doute, voulu oublier les mésaventures du club phocéen mercredi soir.

12:11 - Robert Pirès invité de marque Le champion du monde français de 1998 est présenté et entre sur la scène à Nyon pour procéder au tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026.

12:08 - Marchetti sur la scène Le Monsieur tirage au sort de l'UEFA entre sur scène. Giorgio Marchetti ne va plus tarder à lancer ce tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026.

12:05 - La présentation des équipes Place maintenant à la présentation des 16 équipes qui se sont classées entre la 9e et la 24e place et qui sont donc concernées par ce tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026.

12:02 - Un résumé de la dernière journée L'UEFA passe un petit clip vidéo retraçant l'incroyable dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026 avec les fortunes diverses des clubs français.

12:00 - Et c'est parti ! Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026 est imminent désormais. La cérémonie débute à Nyon au siège de l'UEFA.

11:50 - Le calendrier de la Ligue des champions Ce tirage au sort des barrages de la Ligue des champions 2026 marque le début de la phase à élimination directe qui emmènera jusqu'à la finale le 30 mai prochain à Budapest en Hongrie. Voici le calendrier de cette édition : Barrages : 17-18 et 24-25 février 2026

Tirages des huitièmes, quarts et demi-finales : 27 février 2026

Huitièmes de finale : 10-11 et 17-18 mars 2026

Quarts de finale : 7-8 et 14-15 avril 2026

Demi-finales : 28-29 avril et 5-6 mai 2026

Finale : 30 mai 2026