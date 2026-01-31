DIRECT. Paris FC - OM : Paris s'offre une fin de match à suspense, suivez le match

A l'occasion de la 20e journée de Ligue 1, le Paris FC accueille l'OM à Jean-Bouin. Les Phocéens ont ouvert le score sur penalty.

En direct

18:48 - Ikoné commet la faute (89') Face à la tentative de grand pont de Medina, Ikoné s'accroche à son vis à vis et commet une faute.

18:46 - Hojbjerg gratte la faute avec vice (87') Face au pressing parisien, Hojbjerg s'écroule au moment d'un contact. A l'expérience il gratte une faute précieuse alors que l'on approche de la fin de cette rencontre.

18:44 - Ollila lit bien la trajectoire (85') Sur l'ouverture de Greenwood, le Finlandais signe une superbe intervention devant sa surface. L'occasion pour le Paris FC d'amorcer un contre.

18:41 - Paris FC relance le match ! (82') Les Parisiens punissent une erreur défensive de Traoré ! Dans les 5,50 mètres à bout portant, Ikoné, esseulé, place une tête pour ajuster Rulli. Le Paris FC n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre !

18:39 - Des changements pour l'OM (80') Triple changement pour Marseille avec les sorties de Paixao, Timber et Weah pour les entrées de Vermeeren, Nadir et Murillo.

18:36 - Gouiri manque de punir Trapp ! (78') Face à la sortie hasardeuse de Trapp sur un centre à ras de terre, Gouiri juge mal la trajectoire du ballon et manque sa frappe. C'était une énorme opportunité de mener 3-0 pour l'OM.

18:35 - La frappe cadrée de Koleosho ! (76') Dans la surface côté gauche, Koleosho percute puis glisse une frappe du droit. Rulli, attentif, ferme son angle alors que le ballon prenait la direction de la lucarne.

18:34 - Le dernier quart d'heure (75') Alors que l'OM a la main sur ce match, le Paris FC va devoir inventer quelque chose pour espérer inverser la tendance.

18:32 - Récupération de balle de Timber (73') Au centre du terrain, Timber fait parler son physique et remporte son duel. Côté droit, Greenwood porte le ballon puis ajuste une frappe contrée.

18:31 - Aguerd impeccable en défense (71') Face au centre d'Ollila, Aguerd est encore très bien placé et contre le ballon qui file en corner. Il y avait de toute façon hors jeu du Finlandais.

18:28 - L'OM en veut plus (69') Les Marseillais continuent de presser très haut. Les Parisiens sont franchement étouffés dans cette seconde période.

18:26 - Coaching de De Zerbi (67') Double changement opéré par Roberto De Zerbi. Aubameyang et Nwaneri cèdent leurs places à Gouiri et Traoré.

18:23 - La possession de balle (65') Le Paris FC présente une possession de balle légèrement en sa faveur, 52%.

18:22 - L'OM en contrôle (63') Les Marseillais jouent dans un fauteuil au milieu de terrain. Les Parisiens laissent des espaces désormais.

18:20 - Coup franc marseillais (61') Après un tacle en retard de Camara, Marseille dispose d'un coup franc à 25 mètres sur la gauche. La frappe puissant de Hojbjerg s'envole au dessus de la cage de Trapp.

18:18 - Kebbal tente de percuter (60') Côté gauche, Kebbal tente de réveiller les siens. Il percute et gratte la faute de Nwaneri. Le coup franc parisien file directement en sortie de but.

18:16 - La passe à 10 pour l'OM (58') Les Marseillais sont en train d'imprimer leur rythme. Les hommes de Roberto De Zerbi sont totalement libérés désormais.

18:13 - L'OM fait le break ! (0-2) Après un excellent pression, Hojbjerg récupère le ballon. Il décale Greenwood qui adresse un petit centre à ras de terre en une touche pour Aubameyang. Un but parfaitement construit par les Phocéens qui font le break dans ce Paris FC - OM !

18:11 - Munetsi lent dans le dernier geste (52') Après un énorme travail de Krasso dos au but, l'attaquant parisien lance parfaitement Munetsi. Dans la surface, il met trop de temps à déclencher sa frappe et se fait contrer.

18:10 - Simon manque son contrôle (51') Alerté le long de la ligne de touche côté gauche, Simon manque son contrôle et concède la touche.

18:09 - Paixao manque sa frappe (50') Légèrement dans la surface côté gauche, le Brésilien se met sur son bon pied avant d'ajuster une frappe. Son ballon s'envole au dessus de la cage de Trapp.

18:07 - Paris FC conserve (48') dans leur propremoitié de terrain, les Parisiens font tourner le ballon. Sur le dégagement, ballon récupéré par les Phocéens.

18:05 - Reprise ! C'est reparti dans ce Paris FC - OM !

17:48 - C'est la pause, l'OM devant grâce à un penalty ! Au terme d'une première période plutôt ouverte et plaisante, Marseille vire en tête à la pause. Greenwood a ouvert le score sur penalty, validant la bon premier acte des Phocéens.