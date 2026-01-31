Paris FC - OM : "un entraîneur qui...", De Zerbi complimenté par Gilli malgré la tourmente

A l'occasion de la 20e journée de Ligue 1, le Paris FC accueille, ce samedi à 17h00, l'OM encore tourmenté par sa désillusion européenne.

L'OM va devoir rapidement se remettre la tête à l'endroit. Après une désillusion totale en Ligue des champions et la claque reçue à Bruges (3-0), les hommes de Roberto De Zerbi doivent déjà passer à autre chose en basculant sur la Ligue 1. Les Phocéens ont une place à défendre sur le podium alors que Lyon, 4e, ne pointe qu'à deux points. Car si l'OM a échoué en Ligue des champions, en Ligue 1, la dynamique reste positive en championnat : deux victoires consécutives dont la dernière face à Lens (3-1). Doit-on alors s'attendre à une réaction d'orgueil pour les Marseillais ?

En conférence de presse, avant ce Paris FC - OM, le coach du club parisien Stéphane Gilli a une idée bien précise des intentions phocéennes : "Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter. Pour eux, déjà, par rapport à leur élimination, et aussi pour leurs supporters. Je pense qu'il y aura une réaction d'orgueil donc ça va être un match très difficile" a-t-il analysé. Alors que son homologue marseillais, Roberto De Zerbi, est dans une réelle tourmente, Stéphane Gilli a volé à son secours : "Il est souvent critiqué mais c'est un entraîneur qui a des idées et des principes de jeu bien établis. Il faut reconnaître qu'il a apporté pas mal de choses au football et j'ai du respect pour lui".

A quelle heure débute Paris FC - OM ?

Le coup d'envoi de Paris FC - OM sera donné au Stade Jean-Bouin à 17h00.

Sur quelle chaîne suivre Paris FC - OM ?

Paris FC - OM est à retrouver sur BeINSports 1.

Quelles sont les compositions probables de Paris FC - OM ?

Paris FC. Trapp - Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Ollila - Kebbal, Camara, Marchetti, Simon (ou Koleosho) - Krasso.

OM. Rulli - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Höjbjerg, Timber, Paixão - Greenwood, Gouiri, Traoré.