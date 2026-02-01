Real - Rayo : Mbappé sauve un Real encore décevant, le résumé

Le Real Madrid s'est imposé dans la douleur face au Rayo Vallecano (2-1), ce dimanche lors de la 22e journée de Liga, grâce à un penalty marqué par Mbappé en toute fin de match. Bellingham est lui sorti blessé. Découvrez le résumé du match.

En direct

16:30 - Le résumé: le Real s'en sort de justesse grâce à Mbappé Largement battu à Benfica ce mercredi en Ligue des champions (4-2), le Real Madrid voulait se faire pardonner devant son public face au Rayo Vallecano, ce dimanche lors de la 22e journée de Liga. Sifflés par leur public en début de rencontre, les Merengue commencent pourtant bien en prenant l'avantage à la suite d'un exploit de Vinicius (1-0, 15e). Le premier but du Brésilien depuis le 4 octobre en Liga. Mais derrière, les joueurs du Real s'arrêtent de jouer et sont petit à petit bousculés par le Rayo, pourtant seulement 16e de Liga avant le coup d'envoi. Dans ce derby madrilène, les coéquipiers de Mbappé se font surprendre au retour des vestiaires par Jorge De Frutos (1-1, 49e). Il faut ensuite un exploit de Courtois, délaissé par sa défense, face à Ratiu pour maintenir le score à 1-1. Mbappé touche bien la barre derrière, mais le Real galère (68e). Tout va s'emballer en fin de rencontre. Pathé Ciss est d'abord exclu (80e) du côté du Rayo, ce qui laisse plus d'espaces aux Merengue. Ceballos (81e), Camavinga (85e) et Diaz (86e) sont tout près de marquer. Mais il faudra attendre finalement la 90e+8 pour voir Diaz obtenir un penalty, inévitablement transformé par Mbappé pour son 22e but de la saison en Liga (2-1, 90e+10). Finalement réduit à 9 quelques instants plus tard après l'expulsion de Chavarria (90e+12), le Rayo pourra avoir des regrets après cette rencontre. Le Real a lui sauvé l'essentiel mais est loin d'avoir rassuré, après avoir affiché un niveau de jeu inquiétant. Mais les Madrilènes reviennent tout de même au classement à un seul point du leader, le FC Barcelone.

16:25 - Le superbe but de Vinicius en vidéo Dans cette rencontre entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano, Vinicius a été le joueur le plus dangereux du côté des Merengue. Le Brésilien a été récompensé de son activité en marquant un superbe but en première période. Son premier depuis le 4 octobre dernier en Liga. Un but à retrouver en vidéo ci-dessous.

16:20 - 37e but de la saison pour Mbappé Kylian Mbappé n'a presque rien fait du match, sauf qu'il a trouvé la barre transversale alors que le but était vide après avoir éliminé le gardien du Rayo, Batalla (68e). Mais le Français n'a pas tremblé au bout du temps additionnel de la seconde période pour transformer le penalty de la victoire, obtenu par Brahim Diaz (90e+10). Son 37e but en 30 matchs cette saison toutes compétitions confondues, et son 22e en Liga.

16:15 - Le Real Madrid revient sur Barcelone Au classement ce succès face au Rayo Vallecano (2-1) est très important pour le Real Madrid, qui revient à un seul point du FC Barcelone, qui s'est imposé à Elche ce samedi soir lors de la 22e journée de Liga (1-3). Loin d'être brillant depuis des semaines, le Real n'est pas pour autant largué dans la course au titre.

16:09 - C'est terminé à Madrid ! Le Real s'impose dans la douleur contre le Rayo (2-1) C'est terminé au Bernabéu ! Loin d'être brillant, le Real Madrid a trouvé les moyens de s'imposer face au Rayo Vallecano qui a terminé à 9 (2-1), grâce à des buts de Vinicius (15e) et de Mbappé (90e+10, sp). De Frutos avait égalisé pour le Rayo (49e).

16:07 - Chavarria expulsé du côté du Rayo Les joueurs du Rayo sont en train de craquer dans ce temps additionnel. Chavarria pousse bêtement Rodrygo sur le bord du terrain et écope d'un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion. Le Rayo finit la rencontre à 9 !

16:05 - BUT ! Mbappé transforme le penalty (2-1) Sans surprise, Kylian Mbappé se charge de tirer le penalty et ne tremble pas devant Batalla pour marquer ! Le Real Madrid reprend l'avantage au bout du temps additionnel face au Rayo Vallecano.

16:02 - Penalty pour le Real Madrid ! Le Real Madrid obtient un penalty dans la huitième minute du temps additionnel ! Mendy rate son intervention sur Brahim Diaz et envoie son pied dans le bas-ventre du Marocain... L'arbitre n'a pas hésité longtemps.

16:00 - Batalla devant Rodrygo ! Après une belle combinaison sur corner entre Valverde, Vinicius et Rodrygo, ce dernier se retrouve seul face à Batalla dans un angle fermé et choisit de frapper mais le gardien du Rayo repousse le ballon !

15:57 - Corner pour le Real Madrid Ratiu concède un corner en intervenant bien devant Vinicius, sans faire de faute de la surface. Mais le latéral roumain souffre de crampes, ce qui énerve les joueurs du Real Madrid.

15:55 - Neuf minutes de temps additionnel L'arbitre accorde neuf minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano.

15:53 - Le Real Madrid pousse Les Madrilènes continuent de camper dans la moitié de terrain adverse dans cette fin de rencontre. En supériorité numérique, les Merengue vont tenter d'arracher la victoire dans ces derniers instants.

15:50 - Batalla devant Brahim ! Le Real, en supériorité numérique, pousse dans cette fin de match. Brahim Diaz déclenche une lourde frappe dans la surface mais Batalla repousse bien.

15:49 - Camavinga sur le poteau ! Le Real passe encore tout près de reprendre l'avantage ! Sur un centre de Dani Ceballos, Eduardo Camavinga dévie subtilement le ballon de la tête mais ça termine sur le poteau de Batalla, qui semblait battu.

15:48 - Vinicius et Akhomach récoltent un carton jaune Les esprits s'échauffent sur la pelouse, puisque Vinicius a poussé Akhomach pour qu'il se dépêche de quitter la pelouse au moment de son remplacement. Carton jaune pour les deux joueurs.

15:47 - Rayo Vallecano: Palazon et Akhomach remplacés Inigo Perez effectue ses deux derniers changements pour le Rayo Vallecano. Isi Palazon et Akhomach sont remplacés par Luiz Felipe et Carlos Martin.

15:46 - Ceballos juste à côté ! Juste après avoir retrouvé sa place, Dani Ceballos est tout près de marquer en enroulant une frappe superbe des 20 mètres. Mais le ballon rase le poteau de Batalla, qui peut souffler...

15:45 - Pathé Ciss expulsé du côté du Rayo Vallecano ! Le Rayo Vallecano va finir à 10 cette rencontre ! Après un mauvais contrôle, Pathé Ciss est l'auteur d'une très vilaine semelle sur la cheville de Dani Ceballos. L'arbitre n'a pas hésité une seconde et cela semble la bonne décision.

15:42 - Rayo Vallecano: Garcia remplacé L'entraîneur d'Inigo Perez effectue lui son troisième changement dans ce match. Alvaro Garcia, passeur décisif tout à l'heure, est remplacé par Pacha.

15:41 - Real Madrid: Arbeloa fait deux changements Alvaro Arbeloa effectue ses deux derniers changements dans cette rencontre. Dean Huijsen et Arda Güler sortent sous les sifflets et sont remplacés respectivement par David Alaba et Rodrygo.

15:38 - De plus en plus de sifflets à Madrid Le Bernabéu siffle de plus en plus fort ses joueurs du Real Madrid, loin d'être dominateurs face au Rayo Vallecano, seulement 16e de Liga avant cette 22e journée de championnat.

15:36 - Oscar Valentin averti aussi Dépassé par la vitesse de Vinicius parti dans un raid solitaire, Oscar Valentin écope à son tour d'un carton jaune. C'est le quatrième joueur du Rayo à être averti.

15:34 - Carton jaune pour Ceballos Premier carton jaune pour un joueur du Real Madrid dans ce match contre le Rayo, qui est de plus en plus entreprenant. C'est pour Dani Ceballos.

15:32 - Mbappé sur la barre ! Lancé en profondeur, Mbappé prend de vitesse toute la défense du Rayo et même le gardien Batalla, qui manque son intervention. Le Français s'est excentré pour dribbler le portier adverse et frappe du gauche vers le but vide mais ne trouve que la barre transversale !