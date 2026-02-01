DIRECT. Real - Rayo : suivez le match en direct

Le Real Madrid de Kylian Mbappé est sous pression avant d'affronter le Rayo Vallecano, ce dimanche à partir de 14 heures lors de la 22e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

13:48 - Le Barça a gagné, le Real doit l'imiter Le Real Madrid ne peut pas se permettre de ne pas l'emporter ce dimanche dans ce derby madrilène s'il ne veut pas laisser le Barça s'échapper en tête de la Liga. En l'emportant à Elche samedi soir (1-3), grâce notamment à un but inscrit par Lamine Yamal, Barcelone a pris provisoirement quatre points d'avance sur le Real. La victoire est obligatoire pour les joueurs d'Alvaro Arbeloa.

13:42 - Une nouvelle bronca du Bernabéu ? Il faudra certainement que les joueurs d'Arbeloa soient solides mentalement pour l'emporter dans ce derby madrilène, car l'accueil du stade Santiago-Bernabéu pourrait être aussi glacial que face à Levante (2-0) il y a quinze jours. Les joueurs avaient été sifflés, certains plus que d'autres (Vinicius et Bellingham), et le public avait réclamé la démission du président Florentino Perez. Alvaro Arbeloa a réclamé l'appui du public avant cette rencontre, mais il n'est pas sûr qu'il l'obtienne.

13:36 - Quels pronostics pour Real Madrid - Rayo Vallecano ? Pour cette rencontre de la 22e journée de Liga, le Real Madrid est donné grand favori par les différents sites de paris sportifs pour ce derby contre le Rayo. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des joueurs du Rayo au Bernabéu se situe au-dessus de 10. La cote pour un match nul est d'environ 6.

13:30 - Comment voir Real Madrid - Rayo Vallecano en direct Ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et le Rayo à partir de 14 heures ce dimanche 1 février, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+, myCanal.

13:24 - Rayo Vallecano: Lejeune titulaire, première pour Akhomach Du côté du Rayo, le jeune entraîneur Iñigo Pérez ne bouscule pas ses habitudes et va faire confiance à son habituel 4-2-3-1, avec Isaac Palazon en soutien de l'international espagnol Jorge De Frutos devant. Le Français Florian Lejeune débute en défense centrale, en compagnie du Sénégalais Nobel Mendy, formé au Paris FC. Akhomach est la surprise du jour, puisque l'ailier formé au Barça est titulaire pour la première fois de la saison. Le onze de départ du Rayo Vallecano : Batalla - Ratiu, Lejeune, N. Mendy, Chavarria - P. Ciss, Gumbau - Akhomach, Palazon, A. Garcia - De Frutos.

13:18 - Real Madrid: Camavinga débute comme latéral Toujours privé de Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger et Mendy, Alvaro Arbeloa reconduit l'équipe alignée, à une exception près, sur la pelouse de Benfica ce mercredi en Ligue des champions, avec Federico Valverde latéral droit. Le seul changement concerne Eduardo Camavinga, qui débute comme latéral gauche à la place de Carreras. Le onze de départ du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga - A. Güler, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

13:12 - Real-Madrid-Mbappé: "Une équipe de champions ne fait pas ça" Après la rencontre perdue à Benfica mercredi en Ligue des champions (4-2), Kylian Mbappé a vidé son sac devant la presse, dénonçant l'inconstance de son équipe. "On n'a pas mis le rythme, ni eu la créativité nécessaire, a tancé l'attaquant français. On n'a pas de continuité dans notre jeu, il faut régler ça. Ça ne peut pas être un jour blanc un jour noir. Une équipe de champions ne fait pas ça." Mais le Real est-il encore "une équipe de champions" ? Mbappé et ses coéquipiers devront le prouver ce dimanche contre le Rayo Vallecano, lors de la 22e journée de Liga (14 heures).

13:06 - Après l'humiliation à Benfica, la crise couve au Real Le Real Madrid vit décidément une saison bien compliquée. Sous les ordres du nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, venu remplacer Xabi Alonso sur le banc merengue début janvier, les Madrilènes ont rechuté en s'inclinant lourdement sur la pelouse de Benfica ce mercredi en Ligue des champions (4-2), perdant ainsi sa place dans le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale. Une énième défaite qui a peut-être laissé des traces et dont les Madrilènes vont devoir se faire pardonner ce dimanche devant leur public.