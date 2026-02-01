Real - Rayo : malgré Mbappé, la crise couve à Madrid

Après sa nouvelle déroute subie à Benfica (4-2), le Real Madrid est sous pression avant la réception du Rayo Vallecano, ce dimanche (14 heures) lors de la 22e journée de Liga.

Le Real Madrid vit décidément une saison bien compliquée. Sous les ordres du nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, venu remplacer Xabi Alonso sur le banc merengue début janvier, les Madrilènes ont rechuté en s'inclinant lourdement sur la pelouse de Benfica ce mercredi en Ligue des champions (4-2), perdant ainsi sa place dans le top 8 et une qualification directe pour les huitièmes de finale. Une énième défaite qui a peut-être laissé des traces.

Après la rencontre, Kylian Mbappé a vidé son sac devant la presse, dénonçant l'inconstance de son équipe. "On n'a pas mis le rythme, ni eu la créativité nécessaire, a tancé l'attaquant français. On n'a pas de continuité dans notre jeu, il faut régler ça. Ça ne peut pas être un jour blanc un jour noir. Une équipe de champions ne fait pas ça." Mais le Real est-il encore "une équipe de champions" ? Mbappé et ses coéquipiers devront le prouver ce dimanche contre le Rayo Vallecano, lors de la 22e journée de Liga (14 heures).

36 buts pour Mbappé

Il faudra certainement que les joueurs d'Arbeloa soient solides mentalement pour l'emporter dans ce derby madrilène, car l'accueil du stade Santiago-Bernabéu pourrait être aussi glacial que face à Levante (2-0) il y a quinze jours. Les joueurs avaient été sifflés, certains plus que d'autres (Vinicius et Bellingham), et le public avait réclamé la démission du président Florentino Perez. Alvaro Arbeloa a réclamé l'appui du public avant cette rencontre, mais il n'est pas sûr qu'il l'obtienne.

Kylian Mbappé sera encore une fois l'homme fort du Real Madrid, lui qui reste sur un doublé à Lisbonne et qui a marqué quasiment la moitié des buts du club madrilène cette saison (36 sur 75, toutes compétitions confondues). Les critiques lâchées mercredi parviendront-elles à réveiller l'équipe ? Le Real Madrid doit en tout cas l'emporter pour ne pas laisser le Barça s'échapper en tête de la Liga. En l'emportant à Elche samedi soir (1-3), Barcelone a pris provisoirement quatre points d'avance sur le Real.

Les compos de Real Madrid - Rayo Vallecano : Arbeloa mise sur la continuité

Toujours privé de Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger et Mendy, Alvaro Arbeloa devrait reconduire l'équipe alignée, à une exception près, sur la pelouse de Benfica ce mercredi en Ligue des champions, avec Federico Valverde latéral droit. Le seul changement devrait concerner Franco Mastantuono, qui devrait laisser sa place à Rodrygo (ou à Brahim Diaz) sur l'aile droite.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras - A. Güler, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Du côté du Rayo, le jeune entraîneur Iñigo Pérez ne devrait pas bouleverser ses habitudes et va faire confiance à son habituel 4-2-3-1, avec Isaac Palazon en soutien de l'international espagnol Jorge De Frutos devant. Le Français Florian Lejeune devrait débuter en défense centrale, en compagnie du Sénégalais Nobel Mendy, formé au Paris FC.

Le onze de départ probable du Rayo Vallecano : Batalla - Espino, Lejeune, N. Mendy, Chavarria - P. Ciss, P. Diaz - C. Martin, Palazon, A. Garcia - De Frutos.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Rayo Vallecano en direct

Ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 1, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et le Rayo à partir de 14 heures ce dimanche 1 février, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - Rayo Vallecano ?

Pour cette rencontre de la 22e journée de Liga, le Real Madrid est donné grand favori par les différents sites de paris sportifs pour ce derby contre le Rayo. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des joueurs du Rayo au Bernabéu se situe au-dessus de 10. La cote pour un match nul est d'environ 6.