DIRECT. Strasbourg - PSG : Guela Doué, bourreau des Parisiens, suivez le match
Leader sous pression après la victoire de Lens, le PSG doit s'imposer face à Strasbourg pour rester en tête de Ligue 1 avant un mois décisif. Après Kvaratskhelia, un autre cadre manque à l'appel du côté des Parisiens.
21:16 - 31' - Le but de Mayulu (vidéo)
L'ouverture de score parisienne en vidéo, signée Mayulu
21:13 - 27' - EGALISATION DE G.DOUE (1-1)
Très belle séquence collective des Strasbourgeois avec un contre limpide. Chilwell centre fort dans la surface et c'est le défenseur Guela Doué qui coupe le centre et trompe Safonov (1-1)
21:12 - 26' - Le penalty arrêté de Safonov (vidéo)
Revivez en vidéo le très bel arrêt de Safonov sur penalty
21:08 - 22' - BUT OPPORTUNISTE DE MAYULU (0-1)
Mamadou Sarr manque son dégagement devant le pressing de Barcola dans la surface, le ballon revient à Mayulu qui fusille Renders. 1-0 pour le PSG, quelques instants seulement après le penalty arrêté de Safonov
21:06 - 20' - Arrêt de Safonov
Le spécialiste du poste, Matvei Safonov parvient à détourner la frappe de Panichelli à mi-hauteur. Penalty manqué pour Strasbourg
21:04 - 19' - Penalty pour Strasbourg
Après une main décolée de Marquinhos dans la surface, les Starsbougeois bénéficient d'un penalty. Décision logique de Mr. Wattelier
21:01 - 16' - Tête au dessus de Pacho
Sur un corner parisien, Pacho est surpris par la trajectoire du ballon et dévie de la tête. Ca passe largement au dessus du cadre
20:59 - 14' - Frappe cadrée de Diego Moreira
L'ailier alsacien entre sur son pied gauche après une bonne relance de Godo, il arme une frappe cadrée mais Safonov est attentif et capte le cuir sans soucis
20:57 - 11' - Le ballon échappe à G.Doué
Belle percée de Guela Doué, il tente une une-deux avec Diego Moreira, mais le ballon échappé à l'ancien défenseur Stade Rennais devant le bon placement de Joao Neves
20:53 - 8' - Sauvetage extraordinaire de Diego Moreira
Pour éviter que le ballon sort en six mètres en faveur de PSG, Diego Moreira parvient à réussir un magnifique tacle glissé pour rattraper le cuir dans une forme de ciseau, il centre fort dans la surface parisienne par la suite, mais Nuno Mendes dégage de la tête
20:50 - 5' - Frappe contrée de Joao Neves
Le PSG maintient sa domination, cette fois c'est Joao Neves qui tente sa chance, c'est contré par Mamadou Sarr
20:48 - 3' - Centre fort de Barcola
Première incursion dans la camp strasbourgeois avec Barcola à la baguette mais son centre est trop fort et ne trouve aucun preneur. Le ballon sort en touche
20:40 - Entrée des 22 acteurs
Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse du stade de la Meinau dans une très belle ambiance.
20:39 - Barco furieux contre ses dirigeants
Suspendu pour la réception du PSG ce dimanche, Valentin Barco est surtout en colère contre son propre club. Le latéral strasbourgeois reproche à ses dirigeants un manque de clarté après la révocation de son sursis, consécutive à son carton rouge à Lens. Selon son entourage, il n’aurait pas été clairement averti du risque au moindre avertissement. Résultat : averti dès la 25e minute lors du derby contre Metz après une contestation, Barco a écopé du carton fatal. En interne, le club évoque une mauvaise compréhension d’une information pourtant transmise. Auteur d’une saison solide, l’Argentin manquera donc le choc face à Paris. Une absence évitable.
20:32 - L'arbitre de la rencontre
C'est Eric Wattelier qui sera l'arbitre central de la rencontre Strasbourg - PSG
20:26 - Historique entre les deux clubs
La saison passée, Strasbourg avait pris le dessus sur le PSG (2-1) dans cette affiche et l’avait accroché au Parc des Princes en octobre (3-3). À la Meinau, le Racing reste solide face aux Parisiens, avec seulement trois défaites sur ses huit dernières réceptions (2 victoires, 3 nuls).
20:19 - Luis Enrique agacé par le tirage de la C1
Agacé par le nouveau format de la Ligue des champions, Luis Enrique a livré un constat sans détour après la phase de Ligue. L’entraîneur du PSG pointe un calendrier « étouffant », huit matchs d’un niveau très élevé et une 11e place frustrante, aggravée par un nul coûteux face à Newcastle. Selon lui, cette formule brouille la hiérarchie et pénalise les équipes ambitieuses. « Pour être juste, il faudrait avoir le même calendrier », a-t-il insisté, estimant que la différence entre victoire et défaite est infime. Rappelant que le PSG a affronté majoritairement des équipes du top 8, Luis Enrique juge que l’avantage théorique des pots n’existe plus. « On commence la vraie Ligue des champions », conclut-il, appelant à une réflexion globale sur l’équité de la compétition.
20:12 - Point au classement
Avec la victoire de Lens hier face au Havre (1-0), le PSG a perdu sa première place au classement de Ligue 1 provisoirement (45 points contre 46). Les hommes de Luis Enrique doivent donc gagner pour retrouver la tête. De son côté, Strasbourg est 7ème avec 30 points
20:05 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Strasbourg - PSG ?
C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce dimanche soir
Cette rencontre de la 20ème journée de Ligue 1 entre Strasbourg et le PSG aura lieu ce dimanche à 20h45 au stade de la Meinau. Vous pouvez suivre ce match en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+. Si vous êtes abonné, Il vous sera possible de visionner cette rencontre en streaming aussi via la plateforme Ligue 1 Plus.