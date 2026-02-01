DIRECT. Strasbourg - PSG : Guela Doué, bourreau des Parisiens, suivez le match

Leader sous pression après la victoire de Lens, le PSG doit s'imposer face à Strasbourg pour rester en tête de Ligue 1 avant un mois décisif. Après Kvaratskhelia, un autre cadre manque à l'appel du côté des Parisiens.

En direct

21:16 - 31' - Le but de Mayulu (vidéo) L'ouverture de score parisienne en vidéo, signée Mayulu

21:13 - 27' - EGALISATION DE G.DOUE (1-1) Très belle séquence collective des Strasbourgeois avec un contre limpide. Chilwell centre fort dans la surface et c'est le défenseur Guela Doué qui coupe le centre et trompe Safonov (1-1)

21:12 - 26' - Le penalty arrêté de Safonov (vidéo) Revivez en vidéo le très bel arrêt de Safonov sur penalty

21:08 - 22' - BUT OPPORTUNISTE DE MAYULU (0-1) Mamadou Sarr manque son dégagement devant le pressing de Barcola dans la surface, le ballon revient à Mayulu qui fusille Renders. 1-0 pour le PSG, quelques instants seulement après le penalty arrêté de Safonov

21:06 - 20' - Arrêt de Safonov Le spécialiste du poste, Matvei Safonov parvient à détourner la frappe de Panichelli à mi-hauteur. Penalty manqué pour Strasbourg

21:04 - 19' - Penalty pour Strasbourg Après une main décolée de Marquinhos dans la surface, les Starsbougeois bénéficient d'un penalty. Décision logique de Mr. Wattelier

21:01 - 16' - Tête au dessus de Pacho Sur un corner parisien, Pacho est surpris par la trajectoire du ballon et dévie de la tête. Ca passe largement au dessus du cadre

20:59 - 14' - Frappe cadrée de Diego Moreira L'ailier alsacien entre sur son pied gauche après une bonne relance de Godo, il arme une frappe cadrée mais Safonov est attentif et capte le cuir sans soucis

20:57 - 11' - Le ballon échappe à G.Doué Belle percée de Guela Doué, il tente une une-deux avec Diego Moreira, mais le ballon échappé à l'ancien défenseur Stade Rennais devant le bon placement de Joao Neves

20:53 - 8' - Sauvetage extraordinaire de Diego Moreira Pour éviter que le ballon sort en six mètres en faveur de PSG, Diego Moreira parvient à réussir un magnifique tacle glissé pour rattraper le cuir dans une forme de ciseau, il centre fort dans la surface parisienne par la suite, mais Nuno Mendes dégage de la tête

20:50 - 5' - Frappe contrée de Joao Neves Le PSG maintient sa domination, cette fois c'est Joao Neves qui tente sa chance, c'est contré par Mamadou Sarr

20:48 - 3' - Centre fort de Barcola Première incursion dans la camp strasbourgeois avec Barcola à la baguette mais son centre est trop fort et ne trouve aucun preneur. Le ballon sort en touche

20:46 - C'est parti ! C'est parti pour cette rencontre entre Strasbourg et le PSG

20:40 - Entrée des 22 acteurs Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse du stade de la Meinau dans une très belle ambiance.

20:39 - Barco furieux contre ses dirigeants Suspendu pour la réception du PSG ce dimanche, Valentin Barco est surtout en colère contre son propre club. Le latéral strasbourgeois reproche à ses dirigeants un manque de clarté après la révocation de son sursis, consécutive à son carton rouge à Lens. Selon son entourage, il n’aurait pas été clairement averti du risque au moindre avertissement. Résultat : averti dès la 25e minute lors du derby contre Metz après une contestation, Barco a écopé du carton fatal. En interne, le club évoque une mauvaise compréhension d’une information pourtant transmise. Auteur d’une saison solide, l’Argentin manquera donc le choc face à Paris. Une absence évitable.

20:32 - L'arbitre de la rencontre C'est Eric Wattelier qui sera l'arbitre central de la rencontre Strasbourg - PSG

20:26 - Historique entre les deux clubs La saison passée, Strasbourg avait pris le dessus sur le PSG (2-1) dans cette affiche et l’avait accroché au Parc des Princes en octobre (3-3). À la Meinau, le Racing reste solide face aux Parisiens, avec seulement trois défaites sur ses huit dernières réceptions (2 victoires, 3 nuls).

20:19 - Luis Enrique agacé par le tirage de la C1 Agacé par le nouveau format de la Ligue des champions, Luis Enrique a livré un constat sans détour après la phase de Ligue. L’entraîneur du PSG pointe un calendrier « étouffant », huit matchs d’un niveau très élevé et une 11e place frustrante, aggravée par un nul coûteux face à Newcastle. Selon lui, cette formule brouille la hiérarchie et pénalise les équipes ambitieuses. « Pour être juste, il faudrait avoir le même calendrier », a-t-il insisté, estimant que la différence entre victoire et défaite est infime. Rappelant que le PSG a affronté majoritairement des équipes du top 8, Luis Enrique juge que l’avantage théorique des pots n’existe plus. « On commence la vraie Ligue des champions », conclut-il, appelant à une réflexion globale sur l’équité de la compétition.

20:12 - Point au classement Avec la victoire de Lens hier face au Havre (1-0), le PSG a perdu sa première place au classement de Ligue 1 provisoirement (45 points contre 46). Les hommes de Luis Enrique doivent donc gagner pour retrouver la tête. De son côté, Strasbourg est 7ème avec 30 points