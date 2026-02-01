Strasbourg - PSG : les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour les Parisiens

Leader sous pression après la victoire de Lens, le PSG doit s'imposer face à Strasbourg pour rester en tête de Ligue 1 avant un mois décisif. Après Kvaratskhelia, un autre cadre manque à l'appel du côté des Parisiens.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Strasbourg en clôture de la 20e journée de Ligue 1 avec une pression bien réelle sur les épaules. Vendredi dernier, Lens a assuré l'essentiel face au Havre (1-0), obligeant les Parisiens à s'imposer pour conserver leur fauteuil de leader. Dans une Ligue 1 toujours aussi disputée, chaque point compte, d'autant plus à l'approche d'un rendez-vous européen majeur. Dans deux semaines, le PSG disputera les barrages de la Ligue des champions face à Monaco, un choc franco-français qui mobilise déjà les esprits. Mais avant, ce duel face aux Alsaciens ravive de mauvais souvenirs pour le champion de France, battu 2-1 lors de sa dernière visite à la Meinau. Les Franciliens devront donc se montrer vigilant face à un adversaire strasbourgeois en pleine confiance.

Une infirmerie qui ne désemplit pas

Comme trop souvent cette saison, Luis Enrique doit composer avec une infirmerie bien remplie. Le club de la capitale a confirmé l'absence de trois joueurs dans son communiqué médical publié samedi matin. Touché au genou gauche face au Sporting, Fabian Ruiz poursuit ses soins et ne figure pas dans le groupe. Khvicha Kvaratskhelia est également forfait, l'ailier géorgien se remettant d'une entorse à la cheville droite qui devrait l'éloigner des terrains encore une dizaine de jours. Enfin, Quentin Ndjantou Mbitcha continue son travail de reprise après une blessure aux ischio-jambiers. Une situation qui illustre la fragilité persistante de l'effectif parisien.

Malgré ces absences, le PSG avance avec une certaine maîtrise en championnat. Les hommes de Luis Enrique restent sur une série positive en Ligue 1, marquée par plusieurs victoires consécutives et une défense plus hermétique lors des dernières sorties. Sans toujours briller dans le jeu, Paris fait preuve de réalisme, une qualité essentielle dans la course au titre. Ce match face à Strasbourg doit aussi permettre de gérer les temps de jeu, alors que l'enchaînement des compétitions impose un équilibre délicat entre performance immédiate et projection européenne.

Safonov va t-il enchaîner ?

Comme souvent cette saison, une incertitude demeure au poste de gardien de but. Luis Enrique entretient le flou entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov, même si le portier russe semble tenir une courte longueur d'avance après sa prestation solide et rassurante face à Newcastle en Ligue des champions. Devant lui, la défense devrait être composée d'Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Vitinha sont pressentis pour encadrer le jeune Mbaye, tandis que le trio offensif Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pourrait être reconduit, avec l'ambition de faire la différence dans les trente derniers mètres.

En face, Strasbourg se présente au Parc des Princes avec une dynamique très positive. Depuis l'arrivée de Gary O'Neil sur le banc, le Racing a retrouvé de l'allant et de l'efficacité, comme en témoigne la large victoire 4-1 décrochée à Lille le week-end dernier. Cette rencontre avait confirmé le renouveau alsacien et relancé pleinement leurs ambitions européennes. Malgré la suspension de Barco, élément important de l'entrejeu, Strasbourg conserve de solides arguments collectifs. Le Racing pourrait s'aligner avec Penders dans les buts, une défense composée de G. Doué, Sarr, Doukouré et Chilwell, un milieu remanié autour d'El Mourabet, et un secteur offensif animé par Moreira, Enciso et Godo, chargés de soutenir Joaquin Panichelli en pointe. Un adversaire ambitieux et sans complexe, prêt à jouer sa chance face au leader.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Ce choc de la 20ème journée de Ligue 1 qui sera dirigé par Eric Wattelier aura lieu ce dimanche à 20h45 au stade de la Meinau.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Strasbourg - PSG ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Strasbourg : Penders - G. Doué, Sarr, Doukouré, Chilwell - Nanasi, El Mourabet, Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Mbaye - D. Doué, Dembélé, Barcola

Les différentes côtes

Si le PSG a été tenu en échec au match aller face à Strasbourg à domicile (3-3), il demeure néanmoins favori de ce second duel à la Meinau.

Betclic : Strasbourg 4,95 / Nul 4,40 / PSG 1,56

Winamax : Strasbourg 4,80 / Nul 4,30 / PSG 1,58

Unibet : Strasbourg 4,95 / Nul 4,40 / PSG 1,58

Parions Sports : Strasbourg 4,95 / Nul 4,45 / PSG 1,58