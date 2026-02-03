DIRECT. OM - Rennes : le choc bascule grâce à deux bourdes, suivez le match

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. Dans les premières minutes des deux mi-temps, Amine Gouiri et Mason Greenwood ont marqué. Suivez le match en direct.

En direct

22:27 - Nouveau changement en préparation (2-0, 57e) Avant l'heure de jeu, Ludovic Blas se prépare à entrer en jeu.

22:26 - Des regrets pour Paixao ! (2-0, 56e) Pour la première fois du match, Igor Paixao passe devant Seidu. Il perd finalement ses appuis dans la foulée.

22:24 - L'OM peut souffler (2-0, 53e) Les Rennais combinent avec plusieurs passes dans le couloir droit. Embolo est trouvé en pivot mais le ballon ressort pour Nagida, en retard dans son intervention sur Greenwood.

22:23 - Paixao ne trouve pas le cadre (2-0, 52e) Lancé dans son couloir, Igor Paixao se met une nouvelle fois en position de frappe. Sa tentative s'envole.

22:19 - Les Rennais en difficulté (2-0, 49e) Les joueurs d'Habib Beye vont devoir se découvrir désormais pour aller tenter de marquer un but.

22:17 - Bis-repetita (2-0, 46e) Le premier but n'a pas suffit aux Rennais ! L'entame de la seconde période fait mal aux têtes bretonnes ! Après un dégagement de Samba, Hojbjerg gagne son duel aérien et Timber lance Gouiri dans l'intervalle. Les Phocéens ont un trois-contre-un à négocier et l'Algérien sert Greenwood qui trompe facilement Brice Samba.

22:15 - Ça repart ! (1-0, 46e) Breel Embolo lance la deuxième mi-temps !

22:15 - Plusieurs changements À la pause, Breel Embolo prend la place d'Esteban Lepaul pour Rennes, tandis qu'Ethan Nwaneri cède sa place à Bilal Nadir pour l'OM.

22:14 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

22:10 - Un match qui aurait pu basculer À la 22e minute de jeu, Ethan Nwaneri a taclé Glen Kamara à la cheville gauche. Une intervention dangereuse qui a valu la sortie sur blessure du Finlandais et un carton jaune pour l'attaquant anglais. Le banc rennais a longuement réclamé l'expulsion, en vain.

22:05 - Le but en vidéo Revivez l'ouverture du score marseillais en vidéo comme si vous y étiez :

21:59 - Mi-temps au Vélodrome ! (1-0) Après 45 premières minutes hachées, Thomas Léonard siffle la mi-temps au Stade Vélodrome ! L'OM mène 1-0 contre le Stade Rennais grâce à un but d'Amine Gouiri dès l'entame de match.

21:58 - Hojbjerg averti (1-0, 45+3e) Pressé par Al-Tamari, Pierre-Emile Hojbjerg met une manchette à Musa Al-Tamari. Carton jaune pour le Danois.

21:56 - Al-Tamari la joue mal ! (1-0, 45+1e) Alerte pour la défense marseillaise ! Combinaison sur le côté gauche et Quentin Merlin centre dans la surface. Jeffrey De Lange claque le cuir de la main qui revient sur Musa Al-Tamari. L'attaque reprend de la tête mais ça termine dans les gants du portier marseillais.

21:55 - Quatre minutes (1-0, 45e) Quatre minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps électrique.

21:54 - Acte 2 (1-0, 44e) Quelques secondes après un premier accrochage, Leonardo Balerdi et Jérémy Jacquet s'accrochent une nouvelle fois. L'Argentin est venu réprimander Quentin Merlin, au sol après une faute.

21:53 - Arbitre à terre (1-0, 43e) Au pressing sur Esteban Lepaul, Pierre-Emile Hojbjerg bouscule involontairement Thomas Léonard qui tombe.

21:52 - Deuxième avertissement (1-0, 42e) En retard dans son intervention sur Igor Paixao, Alidu Seidu écope du deuxième carton jaune du match.

21:50 - Lepaul hors-jeu (1-0, 40e) Volontairement placé en position de hors-jeu, Esteban Lepaul redescend avant d'être trouvé par Rouault. L'attaquant est quand même signalé en position illicite.

21:49 - Pas de solution (1-0, 39e) Remise en jeu pour Seidu qui réclame des mouvements. En effet, le défenseur manque cruellement de solution pour effectuer sa remise en jeu.

21:48 - Emerson n'est pas d'accord (1-0, 38e) Passe approximative pour Emerson. Alidu Seidu tacle pour intercepter mais le ballon sort en touche. Thomas Léonard donne le ballon à Rennes mais le latéral gauche n'est pas d'accord.

21:46 - Incompréhension phocéenne (1-0, 36e) Sur la ligne médiane, Pierre-Emile Hojbjerg lève la tête et recherche Timothy Weah mais la passe est donnée dans le mauvais temps. Touche pour Rennes.

21:45 - Jacquet se reprend (1-0, 35e) Après avoir perdu le ballon, Jérémy Jacquet se reprend. À la suite d'un cafouillage, le cuir revient jusqu'à Emerson sur la gauche. L'Italien centre fort à ras-de-terre mais le défenseur transféré à Liverpool tacle pour repousser en corner.

21:41 - Changement effectué (1-0, 31e) Mahamadou Nagida prend la place de Glen Kamara. Quentin Merlin monte d'un cran sur le terrain alors que la tension est à son comble entre Habib Beye et le banc phocéen.