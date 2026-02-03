OM - Rennes : De Zerbi, Murillo... Le vestiaire marseillais se déchire avant le choc, heure et chaîne TV

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un match compliqué à préparer pour Roberto De Zerbi entre crise sportive et accrochages entre joueurs.

Avant de recevoir le Stade Rennais pour l'une des principales affiches des huitièmes de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille traverse une période de turbulences. Éliminés de la Ligue des champions mercredi dernier après une lourde défaite à Bruges (0-3) et un scénario incroyable, les Marseillais ont concédé le nul contre le Paris FC (2-2) samedi alors qu'ils menaient 2-0 à la 81e minute de jeu. Relégué à neuf points du leader parisien en championnat, l'OM a une occasion en or de remporter un trophée. En effet, les Olympiens ont l'opportunité de profiter de l'élimination précoce du Paris Saint-Germain pour soulever la Coupe de France en fin de saison. Mais pour cela, les coéquipiers de Benjamin Pavard vont devoir éliminer les Rennais ce mardi. En conférence de presse, Roberto De Zerbi ne s'est pas trompé : cette affiche est l'une des plus importantes de la saison. " Oui, comme ça l'a été à Bruges. C'était un des matchs les plus importants de la saison, comme au Koweït. SI tu veux être compétitif, il y a toujours des moments importants", a souligné l'Italien.

Si les résultats sportifs des Marseillais sont en dents de scie, l'entraîneur transalpin compte bien relever la tête : " On travaille et on essaye de donner le maximum comme d'habitude. Je prends mes responsabilités. Il faut essayer de tenir le coup dans les moments difficiles. C'en est un. Quand les choses vont bien, c'est facile. Mais il faut être fort dans les moments plus durs. C'est dans ce genre de moment que l'homme ressort, son professionnalisme et ses valeurs". Aux mauvaises prestations s'ajoutent des accrocs extra-sportifs. Déjà perturbé en début de saison après une bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, le groupe marseillais doit composé avec deux nouvelles péripéties. Dimanche, lors de l'entraînement, une altercation entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren a éclaté. Le milieu belge reproche à l'ancien joueur de l'AS Monaco ses interventions musclées non sanctionnées par le staff. Ce lundi, Roberto De Zerbi a directement mis fin aux tensions : " En ce qui concerne Kondogbia et Vermeeren, ils se sont pris la tête sur le terrain mais moi je veux qu'ils se prennent la tête sur le terrain. Je paierais pour qu'ils le fassent. C'est différent de Rennes dans le vestiaire. C'est normal qu'il y ait des échanges animés sur le terrain".

Un cadre appelé à partir !

La crise est profonde à l'OM ! Après la défaite à Bruges, Roberto De Zerbi aurait prononcé des mots virulents et durs à l'égard d'Amir Murillo, régulièrement utilisé par l'entraîneur cette saison. Selon nos confrères de La Provence, l'ancien technicien de Brighton aurait reproché à son joueur son manque de combativité et sa responsabilité sur des buts encaissés. Une affaire qui va loin puisque le Panaméen a été rétrogradé en équipe réserve et a été prié de quitter le club d'ici la fermeture du mercato. Ce lundi, De Zerbi est revenu également sur cette histoire : " Je vous explique clairement, dans tous les cas, les choses sortent, même les fausses. La question est très simple: je pense que tout le monde voit des buts sur des touches, à la fin des matchs… L'erreur footballistique je l'accepte mais il y a une chose que je veux voir: la faim. Je veux que tout le monde la voie. Si je prends une décision de ce genre, c'est sûrement que j'ai mes raisons. Murillo c'est une belle personne, je l'aime beaucoup. S'il n'a pas faim - et c'est pareil pour tout le monde - il ne joue pas. Si après le 3-0, je vois deux joueurs qui discutent sur le terrain à Paris, ça m'énerve. Il faut courir, ne pas se plaindre, ne pas parler, s'excuser et courir avec la faim. C'est l'un des rares joueurs qui est venu chez moi pour manger. Il sait le nombre d'accolades que je lui ai faites. Mais il doit comprendre (...) Tout le monde doit être dans le même bateau."

​​​​​​​Après la déclaration de Roberto De Zerbi, le piston droit ou gauche a réagi en publiant une story sur Instagram avec un homme, seul sur un cheval, entouré de soldats. Une légende en espagnol semble illustrer son état d'esprit : "quand il n'y a pas d'issue, il reste ce que vous êtes". Si l'extra-sportif prend le pas sur les prestations sur le terrain en ce moment à Marseille, les Phocéens vont devoir penser à autre chose le temps de 90 minutes face à Rennes ce mardi soir. Pour cette affiche, Matt O'Riley, Darryl Bakola et Neal Maupay sont absents, partis de l'Olympique de Marseille. Hier, le board marseillais a été très actif sur le marché des transferts. Les milieux Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont rejoint les Bouches-du-Rhône.

À quelle heure débute OM - Rennes ?

Le coup d'envoi du match des huitièmes de finale de la Coupe de France opposant l'Olympique de Marseille au Stade Rennais est prévu mardi 3 février à 21h10 au stade Vélodrome de Marseille. Thomas Léonard sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder OM - Rennes ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France BeIN Sports 1 diffusera l'affiche opposant l'OM à Rennes. Le match sera également retransmis en clair sur France 2.

Comment suivre OM - Rennes en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France entre les Phocéens et les Rennais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports. Vous pouvez également vous créer un compte gratuitement sur France.tv.

Quelles sont les compositions probables d'OM - Rennes ?

OM : Rulli (G) - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao - Greenwood, Traoré - Gouiri.

Rennes : Samba (G) - Seidu, Jacquet, Brassier - Frankowski, Camara, Cissé, Merlin, Tamari - Embolo, Lepaul.

Quels sont les pronostics d'OM - Rennes ?