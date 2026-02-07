DIRECT. Barcelone - Majorque : Hansi Flick sans un élément essentiel...suivez l'avant-match

A l'occasion de la 23e journée de Liga, le FC Barcelone accueille Majorque ce samedi. Hansi Flick va devoir faire sans un de ses hommes forts.

Dans l'éternel mano a mano entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour le titre, les Catalans ont pris un léger avantage. Leader avec un petit point d'avance sur la Casa Blanca, le Barça a l'occasion de conserver la tête en assurant une victoire face à un adversaire qui paraît à portée, Majorque (14e). En grande confiance, les Blaugrana sont dans une dynamique démentielle avec 16 victoires sur les 17 derniers matches toutes compétitions confondues (seule défaite face à la Real Sociedad 2-1). De son côté, Majorque, un temps en difficulté, relève un peu la tête avec deux victoires sur ses trois derniers matches. Hansi Flick a tenu à souligner le travail de Javier Aguirre : "Ce que je peux dire, et ça se voit, qu'il fait un excellent travail à Majorque. Je suis vraiment très content pour lui".

Seule petite ombre au tableau pour les Catalans, la très probable absence d'un des hommes forts d'Hansi Flick : Raphinha. Le Brésilien, touché aux adducteurs, a manqué la rencontre contre Albacete et devrait donc aussi manquer à l'appel pour la réception de Majorque. Un gros coup dur pour le Barça tant l'attaquant était en forme : six buts et deux passes décisives sur ses sept derniers matches. Pour Hansi Flick, il ne reste plus qu'à espérer que son joueur revienne à temps pour la demi-finale de Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid : "Nous devons attendre et voir s'il sera disponible pour la Coupe. Nous devons rester calmes et avancer étape par étape".

A quelle heure débute Barcelone - Majorque ?

Le coup d'envoi de Barcelone - Majorque sera donné Monsieur Quintero à 16h15 au Camp Nou.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Majorque ?

Barcelone - Majorque est à retrouver sur BeINSports2.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Majorque ?

Barcelone. García - Balde - Cubarsí - Koundé - García - Olmo - de Jong - López - Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal.

Majorque. Román - Mojica - Valjent - López - Maffeo - Mascarell - Darder - Costa - Sánchez - Muriqi - Joseph.