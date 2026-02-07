DIRECT. Barcelone - Majorque : suivez le match

Theo Mouton

DIRECT. Barcelone - Majorque : suivez le match A l'occasion de la 23e journée de Liga, le FC Barcelone accueille Majorque. Hansi Flick va devoir faire sans un de ses hommes forts.

Score Barcelone
Barcelone
0 : 0
Score Majorque
Majorque
En direct

16:13 - Entrée des joueurs !

Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du Camp Nou. Coup d'envoi de Barcelone - Majorque dans quelques instants !

16:09 - L'arbitre de la rencontre

Ce Barcelone - Majorque sera arbitré par Monsieur Quintero.

16:00 - La composition de Majorque !

En face, Majorque se présente avec son goleador titulaire en pointe, Muriqi, auteur de 15 buts cette saison. La charnière centrale sera composée de Valjent et Lopez.

15:51 - La composition du FC Barcelone !

Hansi Flick a du composer son onze de départ avec quelques absences dont celles de Raphinha, Gavi ou encore Pedri. Ainsi, au milieu de terrain,Olmo sera accompagné de Casado et Fermin. Devant, le trio XXL Rashford - Lewandowski - Yamal est aligné.

15:42 - Une série étincelante pour le Barça

Les hommes d'Hansi Flick sont sur une série exceptionnelle de 16 succès sur leurs 17 derniers matches (le seul revers était contre la Real Sociedad 2-1).

15:33 - Du mieux pour Majorque

Après une période compliquée, Majorque affiche deux victoires sur ses trois derniers matches. 14es de Liga, les Majorquins vont faire face à un gros défi.

15:24 - Le Barça pour garder la main

En tête de Liga d'un petit point devant le Real Madrid, le FC Barcelone a l'occasion de conserver le lead face à un adversaire à portée.

15:15 - Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce Barcelone - Majorque. Coup d'envoi de la rencontre à 16h15 au Camp Nou.

Barcelone - Majorque, pour le compte de la 23e journée de Liga, a été programmé ce samedi 7 février 2026 à 16h15 au Camp Nou de Barcelone. Cette affiche Barcelone - Majorque est à retrouver sur BeINSports 2.