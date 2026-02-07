DIRECT. Barcelone - Majorque : suivez le match
A l'occasion de la 23e journée de Liga, le FC Barcelone accueille Majorque. Hansi Flick va devoir faire sans un de ses hommes forts.
16:13 - Entrée des joueurs !
Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du Camp Nou. Coup d'envoi de Barcelone - Majorque dans quelques instants !
16:00 - La composition de Majorque !
En face, Majorque se présente avec son goleador titulaire en pointe, Muriqi, auteur de 15 buts cette saison. La charnière centrale sera composée de Valjent et Lopez.
ALINEACIÓ PER PART DEL ???????????? ???????????????????????????????? ???? pic.twitter.com/DdgsN2Z3sF— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) February 7, 2026
15:51 - La composition du FC Barcelone !
Hansi Flick a du composer son onze de départ avec quelques absences dont celles de Raphinha, Gavi ou encore Pedri. Ainsi, au milieu de terrain,Olmo sera accompagné de Casado et Fermin. Devant, le trio XXL Rashford - Lewandowski - Yamal est aligné.
????Le XI du Barça cet après-midi #BarçaMallorca pic.twitter.com/TNv05lCFfB— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 7, 2026
15:42 - Une série étincelante pour le Barça
Les hommes d'Hansi Flick sont sur une série exceptionnelle de 16 succès sur leurs 17 derniers matches (le seul revers était contre la Real Sociedad 2-1).
15:33 - Du mieux pour Majorque
Après une période compliquée, Majorque affiche deux victoires sur ses trois derniers matches. 14es de Liga, les Majorquins vont faire face à un gros défi.
15:24 - Le Barça pour garder la main
En tête de Liga d'un petit point devant le Real Madrid, le FC Barcelone a l'occasion de conserver le lead face à un adversaire à portée.
Barcelone - Majorque, pour le compte de la 23e journée de Liga, a été programmé ce samedi 7 février 2026 à 16h15 au Camp Nou de Barcelone. Cette affiche Barcelone - Majorque est à retrouver sur BeINSports 2.