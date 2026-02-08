DIRECT. Valence - Real Madrid : le Real et Mbappé sans solutions, suivez le match

Le Real ne parvient à percer le verrou valencian lors de cette rencontre de la 23ème journée de la Liga. Mbappé et ses coéquipiers doivent se montrer plus réalistes dans le second acte pour espérer de rester au contact du Barça.

En direct

22:06 - 48' - Reprise astucieuse de Beltran Beltran parvient à dévier un centre Danjuma du bout de pied dos au but, mais le ballon passe de peu à côté du cadre des buts du Courtois

22:03 - C'est reparti à Mestalla Début de seconde période entre Valence et le Real

21:46 - Les deux équipes dos à dos Mi-temps à Mestalla entre Valence et le Real (0-0). Un premier acte assez poussif de la part des Madrilènes qui n'arrive pas à déployer leur jeu comme il faut et ne se montrent pas assez menaçants face à une équipe de Valence qui tient défensivement

21:45 - 43' - Mbappé exigeant envers Güler Alors que le milieu turc essaye des passes entre les lignes presque à l'aveugle, Mbappé lui demande un peu plus d'application

21:42 - 40' - Gonzalo Garcia manque sa reprise Alors qu'il était seul dans la surface sur un bon centre de Jimenez, Gonzalo Garcia manque sa reprise de la tête. Le ballon est éloigné par la défense valenciane

21:39 - 37' - Camavinga tente sa chance Devant le peu de solutions devant deux blocs défensifs adverses assez solide, Camavinga tente sa chance de loin. Le ballon passe largement à côté du cadre des buts valencians

21:36 - 34' - Asencio précieux Alors que Danjuma a armé une belle frappe dans la surface madrilène, Asencio parvient à dévié le tir au dernier moment sur un tacle glissé et sortir le ballon en corner. Belle action défensive de merengue

21:30 - 27' - Grosse occasion pour Jiminez Bien servi par Kylian Mbappé sur le côté droit, le latéral droit Jimenez croise bien se fappre mais bute à son tour sur Dimitrievski

21:26 - 24' - Mbappé en bout de course Lancé en profondeur, Kylian Mbappé se procure une nouvelle occasion mais son tir en bout de course est ralenti par Copete. Dimitrievski s'empare du cuir

21:21 - 19' - Mbappé tente sa chance C'est autour de Kylian Mbappé de tenter un tir croisé dans la surface. Sa tentative est trop axée et Dimitrievski est sur la trajectoire

21:20 - 18' - Güler bute sur la défense Après une feinte du pied droit, Arda Güler arme une frappe mais c'est contré par la défense adverse

21:17 - 16' - Bonne défense de Nunez Très bonne lecture de jeu de Unan Nunez qui parvient à couper la course de Kylian Mbappé. Valence écarte le danger

21:13 - 11' - Frappe dévissée de Valverde Sur un corner madrilène, Valverde se précipite et ajuste mal sa volée, sa frappe passe largement à côté du cadre

21:10 - 8' - Carreras attentif Bien placé au coeur de la défense, Carreras parvient à couper le centre de Gaya dans la surface madrilène, le Real peut dégager

21:08 - 6' - beaucoup d'approximations Déjà plusieurs pertes de balle de la part des Madrilènes dans ce début de match à cause de quelques approximations dans les passes, notamment de la part de Camavinga

21:05 - 3' - Bonne entame de Valence Les hommes de Carlos Corberan font une très bonne entame avec un gros pressing sur les merengues dans leur moitié de terrain

21:02 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette rencontre entre Valence et le Real

20:56 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse du stade Mestalla dans une magnifique ambiance

20:49 - Un Mestalla rempli Plus de 50 000 personnes sont présents ce soir à Mestalla pour ce duel Valence - Real