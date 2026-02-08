DIRECT. Valence - Real Madrid : le Real et Mbappé sans solutions, suivez le match
Le Real ne parvient à percer le verrou valencian lors de cette rencontre de la 23ème journée de la Liga. Mbappé et ses coéquipiers doivent se montrer plus réalistes dans le second acte pour espérer de rester au contact du Barça.
22:06 - 48' - Reprise astucieuse de Beltran
Beltran parvient à dévier un centre Danjuma du bout de pied dos au but, mais le ballon passe de peu à côté du cadre des buts du Courtois
21:46 - Les deux équipes dos à dos
Mi-temps à Mestalla entre Valence et le Real (0-0). Un premier acte assez poussif de la part des Madrilènes qui n'arrive pas à déployer leur jeu comme il faut et ne se montrent pas assez menaçants face à une équipe de Valence qui tient défensivement
21:45 - 43' - Mbappé exigeant envers Güler
Alors que le milieu turc essaye des passes entre les lignes presque à l'aveugle, Mbappé lui demande un peu plus d'application
21:42 - 40' - Gonzalo Garcia manque sa reprise
Alors qu'il était seul dans la surface sur un bon centre de Jimenez, Gonzalo Garcia manque sa reprise de la tête. Le ballon est éloigné par la défense valenciane
21:39 - 37' - Camavinga tente sa chance
Devant le peu de solutions devant deux blocs défensifs adverses assez solide, Camavinga tente sa chance de loin. Le ballon passe largement à côté du cadre des buts valencians
21:36 - 34' - Asencio précieux
Alors que Danjuma a armé une belle frappe dans la surface madrilène, Asencio parvient à dévié le tir au dernier moment sur un tacle glissé et sortir le ballon en corner. Belle action défensive de merengue
21:30 - 27' - Grosse occasion pour Jiminez
Bien servi par Kylian Mbappé sur le côté droit, le latéral droit Jimenez croise bien se fappre mais bute à son tour sur Dimitrievski
21:26 - 24' - Mbappé en bout de course
Lancé en profondeur, Kylian Mbappé se procure une nouvelle occasion mais son tir en bout de course est ralenti par Copete. Dimitrievski s'empare du cuir
21:21 - 19' - Mbappé tente sa chance
C'est autour de Kylian Mbappé de tenter un tir croisé dans la surface. Sa tentative est trop axée et Dimitrievski est sur la trajectoire
21:20 - 18' - Güler bute sur la défense
Après une feinte du pied droit, Arda Güler arme une frappe mais c'est contré par la défense adverse
21:17 - 16' - Bonne défense de Nunez
Très bonne lecture de jeu de Unan Nunez qui parvient à couper la course de Kylian Mbappé. Valence écarte le danger
21:13 - 11' - Frappe dévissée de Valverde
Sur un corner madrilène, Valverde se précipite et ajuste mal sa volée, sa frappe passe largement à côté du cadre
21:10 - 8' - Carreras attentif
Bien placé au coeur de la défense, Carreras parvient à couper le centre de Gaya dans la surface madrilène, le Real peut dégager
21:08 - 6' - beaucoup d'approximations
Déjà plusieurs pertes de balle de la part des Madrilènes dans ce début de match à cause de quelques approximations dans les passes, notamment de la part de Camavinga
21:05 - 3' - Bonne entame de Valence
Les hommes de Carlos Corberan font une très bonne entame avec un gros pressing sur les merengues dans leur moitié de terrain
20:56 - Entrée des joueurs !
Les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse du stade Mestalla dans une magnifique ambiance
20:49 - Un Mestalla rempli
Plus de 50 000 personnes sont présents ce soir à Mestalla pour ce duel Valence - Real
20:42 - Point au classement
Avec le succès hier de Barcelone face à Elche, le Real Madrid se retrouve deuxième à 4 points de leader catalan (54 points contre 58). Valence de son côté est 17ème (23 points), un point de plus que le premier relegable Rayo Vallecano (22 points)
Le match Valence - Real, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, est prévu ce dimanche 8 février 2026, à 21h00 au stade Mestalla. Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1 ainsi que sur plateforme Beinconnect.