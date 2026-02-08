Valence - Real Madrid : malgré deux cadres absents, le Real doit séduire

Le Real Madrid cherchera à enchaîner une septième victoire consécutive en Liga lorsqu'il poursuivra sa campagne contre Valence, dimanche soir, à Mestalla

Au niveau comptable tout est bon, le Real Madrid avance avec autorité en championnat avec 7 succès d'affilée, sur le terrain c'est une autre histoire. Les prestations sont ternes, le jeu manque de vitesse, les automatismes sont loin d'être parfaits et la mayonnaise avec le nouveau coach Arvalo Arbeloa a du mal à prendre . Les résultats masquent encore certaines fragilités structurelles, notamment dans l'animation offensive et le pressing à la perte du ballon. L'équipe donne parfois l'impression de gérer plus que de dominer, s'en remettant souvent aux exploits individuels de Kylian Mbappé plutôt qu'à une maîtrise collective réellement installée.

Une victoire avec la manière attendue

Ce qui est attendu ce dimanche face à Valence, c'est une victoire avec la manière. Éliminés prématurément en Coupe du Roi, les Madrilènes ont pu bénéficier d'une semaine complète de préparation, un luxe rare dans un calendrier chargé. Leur solidité à l'extérieur est un atout majeur. Avec 24 points pris en 11 déplacements, ils affichent le deuxième meilleur bilan hors de leurs bases. Néanmoins, Mestalla reste un stade historiquement compliqué, où le Real n'a remporté qu'un seul de ses trois derniers matchs.

En face, la saison valencienne est jusqu'ici marquée par l'irrégularité. Seizièmes du classement avec 23 points, les hommes de Carlos Corberán ne comptent qu'une petite unité d'avance sur la zone de relégation. Toutefois, la situation reste extrêmement serrée, puisque seulement trois points les séparent de la neuvième place. Les Ches ont récemment montré des signes encourageants avec deux victoires lors de leurs trois derniers matchs de Liga, même si leur élimination en Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao a rappelé leurs limites actuelles.

Une attaque madrilène remodelée

Face au Real, la tâche s'annonce compliquée pour Valence. L'équipe devra composer avec plusieurs absences notables pour la réception du Real Madrid. Cristian Rivero est suspendu, tandis que Mouctar Diakhaby reste indisponible en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Thierry Correia demeure incertain et devra passer un test de dernière minute. Malgré cela, Carlos Corberán ne devrait pas bouleverser son onze, avec Dimitrievski dans les buts, une défense emmenée par Gayà, et un secteur offensif articulé autour d'Hugo Duro, meilleur buteur du club cette saison.

Côté Real Madrid, Álvaro Arbeloa devra composer avec plusieurs absences importantes. Vinícius Junior est suspendu, tandis que Jude Bellingham est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Éder Militão reste indisponible, alors que Rodrygo demeure incertain. En revanche, Ferland Mendy, Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold pourraient faire leur retour. Dans les buts, Courtois est attendu. La défense devrait s'articuler autour d'Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen et Carreras. Au milieu, Valverde, Tchouaméni et Camavinga sont pressentis, tandis que l'attaque serait menée par Mbappé, accompagné de Brahim Díaz et Mastantuono.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette rencontre de la 23ème journée de Liga qui sera dirigée par Juan Martinez aura lieu ce dimanche à 21h00 au Mestalla.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Valence - Real Madrid ?

La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Valence : Dimitrievski - Foulquier, Comert, Copete, Gaya - Rioja, Urginic, Pepelu, Danjuma - Beltran, Duro

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni, Camavinga - Mastantuono, Mbappe, Brahim

Les différentes côtes

Face à une équipe qui lutte pour le maintien, le Real demeure largement favori chez les bookmakers

Betclic : Valence 5,40 / Nul 4,50 / Real Madrid 1,51.

Winamax : Valence 5,10 / Nul 4,20 / Real Madrid 1,56.

Unibet : Valence 5,15 / Nul 4,30 / Real Madrid 1,53.

Parions Sports : Valence 5,40 / Nul 4,50 / Real Madrid 1,51.