DIRECT. PSG - OM : Dembélé inarrêtable, les Marseillais sonnés, suivez le match

Grâce à un doublé sublime de Dembélé, le PSG a pris l'avantage face à l'OM dans le Classique, ce dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:07 - PSG: Kvaratskhelia entre en jeu Luis Enrique effectue lui un premier changement du côté du PSG. Khvicha Kvaratskhelia, remis de sa blessure à la cheville, remplace Désiré Doué pour la dernière demi-heure.

22:06 - OM: Pavard remplacé Nouveau changement du côté de l'OM. Himad Abdelli fait sa première apparition sous le maillot marseillais en remplaçant Benjamin Pavard, ce qui va occasionner un changement tactique.

22:04 - Carton jaune pour Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery écope d'un carton jaune pour une faute sur Igor Paixao le long de la ligne de touche, devant les bancs de touche. C'est le deuxième carton sorti par M. Delajod ce soir.

22:03 - Barcola sur le poteau Ca s'enchaîne sur le but de l'OM, mais le PSG ne parvient pas à marquer le troisième but. Cette fois, c'est Barcola qui fait un joli numéro dans la surface avant de frapper du gauche dans un angle fermé, mais c'est repoussé par le poteau !

22:01 - Safonov intervient bien Ca s'anime dans ce Classique ! Sur la droite, Greenwood parvient à centrer du droit pour trouver Paixao au deuxième poteau. Le Brésilien claque une tête puissante mais Safonov peut capter le ballon, en deux temps.

21:59 - Doué est trop court ! Quelle occasion pour le PSG ! Nuno Mendes récupère le ballon dans les pieds de Greenwood et lance la contre-attaque. Après un relais avec Barcola, le latéral portugais entre dans la surface et centre pour Doué, seul devant le but au deuxième poteau, mais le milieu parisien ne peut qu'effleurer le ballon !

21:56 - Doué trouve le poteau ! C'est chaud sur le but de l'OM ! Doué joue parfaitement le coup avec Mayulu dans la surface après un beau une-deux. Avec un peu de réussite, Doué s'ouvre le chemin du but et frappe dans un angle fermé du droit mais le ballon touche le poteau de De Lange, qui semblait battu.

21:55 - Neves en force C'est le PSG qui se montre dangereux en premier dans cette seconde période. Désiré Doué perce l'équipe marseillaise plein axe et peut servir Barcola à gauche. Dans la surface, il se joue de Pavard avant de centrer. Un défenseur de l'OM repousse mais Neves reprend et tire en force... De Lange repousse comme il peut !

21:52 - OM: Paixao a remplacé Nwaneri L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi a effectué un changement à la pause. Igor Paixao a remplacé Ethan Nwaneri pour cette seconde période face au PSG.

21:50 - C'est reparti entre le PSG et l'OM ! M. Delajod siffle le début de la seconde période entre le PSG et l'OM ! Ce sont les joueurs marseillais qui engagent, eux qui doivent marquer au moins deux fois pour espérer ne pas repartir bredouilles du Parc des Princes.

21:45 - L'OM dos au mur Après la première période au Parc des Princes, le PSG a peut-être déjà fait le plus dur puisqu'il mène 2-0 face à l'Olympique de Marseille dans le Classique. Après avoir eu peur de perdre Vitinha pour un carton rouge suite à un tacle sur Balerdi, pour lequel il n'a finalement écopé que d'un carton jaune (9e), le PSG a rapidement pris l'avantage dans cette rencontre. Lancé dans la profondeur par Doué après un pressing raté par les Marseillais, Nuno Mendes a idéalement servi Dembélé pour le premier but de la soirée (1-0, 12e). Mais ce n'était qu'un hors-d'œuvre avant le plat de résistance, servi par Ousmane Dembélé en personne. Au terme d'une action individuelle superbe, le Ballon d'or a inscrit le deuxième but de la soirée (2-0, 37e). Avec deux buts de retard, les Marseillais vont devoir montrer autre chose en deuxième période pour espérer ramener un point du Parc des Princes.

21:39 - Le but incroyable de Dembélé en vidéo Ousmane Dembélé a éclaboussé de toute sa classe la première période entre le PSG et l'OM (2-0). L'international français a inscrit deux buts, dont le deuxième est particulièrement superbe. Parti de l'aile droite, il a éliminé Balerdi puis Medina avant de marquer. Découvrez le but en vidéo.

21:33 - C'est la pause à Paris ! Le PSG mène 2-0 face à l'OM M. Delajod siffle la fin de la première période au Parc des Princes ! Après 45 minutes, c'est le PSG qui mène face à l'OM (2-0), grâce à deux buts inscrits par Ousmane Dembélé (12e et 37e).

21:30 - Trois minutes de temps additionnel M. Delajod accorde trois minutes de temps additionnel dans cette première période entre le PSG et l'OM au Parc des Princes.

21:29 - Nwaneri tente d'y aller seul Sur le côté droit, Nwaneri tente d'y aller en solitaire face à deux défenseurs parisiens, mais Nuno Mendes récupère le ballon sans trembler. C'était ambitieux de la part du jeune joueur prêté par Arsenal, qui vit un début de match difficile.

21:26 - 7e but en L1 pour Dembélé Avec ses deux buts inscrits ce soir face à l'OM (et ce n'est peut-être pas fini), Ousmane Dembélé cumule désormais 7 buts en Ligue 1 cette saison, en 13 rencontres jouées (5 titularisations).

21:23 - BUT ! Dembélé double la mise (2-0) Ousmane Dembélé signe un doublé après une inspiration exceptionnelle pour permettre au PSG de mener 2-0 face à l'OM ! Après une mauvaise lecture de la trajectoire de Balerdi, Dembélé peut s'échapper sur l'aile droite. En solitaire, le Ballon d'or élimine Balerdi facilement pour entrer dans la surface avant d'effacer Medina d'une feinte de frappe puis de tromper De Lange d'une frappe puissante sous la barre dans un angle fermé. Quel but !

21:20 - Medina anticipe bien Barcola réussit une très belle percée depuis son aile gauche et sert Doué plein axe. L'ailier parisien laisse passer entre ses jambes pour que le ballon file derrière lui mais Medina a tout anticipé et récupère le cuir.

21:17 - De Lange impérial devant Doué Dans la surface marseillaise, sur le côté droit, Désiré Doué multiplie les dribbles devant Emerson avant de déclencher un tir puissant à ras de terre. De Lange se couche rapidement pour dévier le ballon que ne peut reprendre Nuno Mendes, qui rôdait...

21:15 - Timber frappe à côté Trouvé dos au but comme un numéro neuf dans la surface, Timber joue bien avec son corps devant Pacho pour pouvoir frapper mais il manque de précision et envoie le ballon à côté.

21:13 - Mayulu trop court Après une superbe action individuelle, Dembélé parvient à servir Neves dans la surface. Le Portugais remise vers Mayulu dans l'intervalle mais c'est un peu long et De Lange surgit pour capter le ballon au sol.

21:10 - Doué contré Après une récupération autoritaire dans son camp, Marquinhos envoie vite Barcola en profondeur. Une fois arrivé dans la surface, l'ailier fixe la défense pour servir Doué à l'entrée de la surface. Le milieu offensif parisien dribble avant de frapper mais c'est contré.

21:07 - Barcola sur le poteau.. mais hors-jeu BIen trouvé dans le dos de Weah, Barcola peut se présenter devant De Lange dans un angle très fermé. L'ailier parisien frappe mais le ballon heurte le poteau ! Il est finalement signalé, à juste titre, en position de hors-jeu.

21:05 - Dembélé tergiverse trop Une nouvelle fois, les Parisiens parviennent à se sortir du pressing de l'OM dans leur camp et filent à toute vitesse vers le but marseillais. Trouvé sur la droite, Dembélé tente un geste trop compliqué pour servir l'un de ses coéquipiers, alors qu'une passe plus précoce semblait le meilleur choix sur sa droite.