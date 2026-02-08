PSG - OM : De Zerbi craint le PSG, "l'équipe la plus forte d'Europe"

Le PSG reçoit l'OM ce dimanche soir (21 heures) en clôture de la 21e journée de Ligue 1 avec la possibilité d'écarter presque définitivement les Marseillais de la course au titre.

C'est l'un des matchs les plus attendus de l'année en Ligue 1. Ce dimanche 8 février, à 20h45, le Paris Saint-Germain affronte l'Olympique de Marseille pour le troisième Classique disputé cette saison toutes compétitions confondues. Le 22 septembre dernier, en Ligue 1, l'OM avait mis fin à sa malédiction contre le PSG au Vélodrome en l'emportant (1-0) pour la première fois depuis 2011 en championnat. Lors du dernier affrontement entre les deux clubs, en janvier au Koweït lors du Trophée des champions, les Parisiens l'ont emporté de justesse ce nouveau titre au bout de la séance des tirs au but (2-2, 4 t.à.b. à 1).

À l'époque, la victoire de l'OM au Vélodrome laissait entrevoir un duel pour le titre en Ligue 1 entre les deux clubs ennemis. Mais depuis, l'OM est retombé à la quatrième place, dépassé provisoirement par l'OL, vainqueur à Nantes ce samedi soir (0-1). Les joueurs de Roberto De Zerbi ne jouent pas leur saison ce soir au Parc des Princes, mais ils seraient bien inspirés de faire un résultat avant de recevoir Strasbourg puis Lyon au cours de ce mois de février.

Luis Enrique au soutien de De Zerbi

Luis Enrique se méfie de l'équipe de Roberto De Zerbi, qu'il a d'ailleurs défendu en conférence de presse ce samedi, mais veut impérativement l'emporter dimanche soir à domicile. "Nous connaissons l'importance de ce match, et nous voulons offrir un beau match de football à nos supporters et la victoire, a assuré l'entraîneur espagnol devant la presse. Ce sont des matchs particuliers, d'une importance vitale, c'est toujours spécial. Et on sent l'effervescence que provoque un Classique."

L'entraîneur italien de l'OM n'est pas confiant avant d'affronter le PSG, qui "reste l'équipe la plus forte d'Europe". Mais l'ancien coach de Brescia y croit, au vu des deux prestations de son équipe cette saison contre le PSG. "Il est toujours difficile de comprendre la bonne façon de jouer face à deux. On a fait deux grands matches contre le Paris-SG cette saison. Eux aussi ont fait un bon match au Koweït, ils ont tout gagné la saison dernière, il possède un des coaches les plus forts en Europe. À nous de refaire un même match, avec humilité, en jouant, en s'aidant sur le terrain, mais en ayant conscience qu'on a des joueurs forts, nous aussi."

Les compos de PSG - OM : Safonov et De Lange titulaires ?

Pour cette rencontre face à l'OM, Luis Enrique espère enregistrer le retour de Khvicha Kvaratskhelia, touché à la cheville contre Newcastle (1-1) en Ligue des champions le 28 janvier dernier. Mais il sera privé de Hakimi (suspendu), de Ruiz et de Ndjantou (blessés). Zaïre-Emery devrait remplacer à nouveau Hakimi, laissant Mayulu s'intégrer au milieu. Pour le reste de l'équipe, ça devrait être du grand classique, sachant que Safonov devrait à nouveau débuter dans le but à la place de Chevalier.

Le onze de départ probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, Mayulu - D. Doué, O. Dembélé, Barcola.

Du côté de l'OM, les performances moyennes de Geronimo Rulli pourraient pousser De Zerbi à titulariser Jeffrey De Lange dans le but. L'entraîneur italien devrait sinon reconduire le même onze que contre Rennes mardi en Coupe de France (3-0), alors qu'il avait à chaque fois utilisé une défense à 3 face au PSG cette saison, avec réussite.

Le onze de départ probable de l'OM : De Lange - T. Weah, Balerdi, Medina, Emerson - Höjbjerg, Q. Timber - Greenwood, Nwaneri, Paixao - Gouiri.

Heure, chaîne, comment voir PSG - OM en direct

Ce match entre le PSG et l'OM ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Marseillais à partir de 20h45 ce dimanche 8 février, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - OM ?

Pour cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour la troisième rencontre de la saison face à l'OM. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,3 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Marseilles à Paris se situe entre 5 et 6. La cote pour un match nul est légèrement inférieure à 5.