Ousmane Dembélé : ses stats décevantes depuis le début de la saison

Au moment des barrages de la Ligue des champions, découvrez les statistiques du Ballon d'or Ousmane Dembélé.

Ballon d'or 2025, Ousmane Dembélé a eu du mal à lancer sa saison. Le Français, attaquant du PSG, a manqué plusieurs semaines de compétition à cause de ses blessures à répétition. Le Français s'est tout d'abord blessé en septembre 2025 lors d'un rassemblement avec l'Équipe de France. Il a subi une lésion importante aux ischio-jambiers de la cuisse droite qui l'a éloigné des terrains pendant environ six semaines. Au moment de retrouver les terrains, sa reprise a été ensuite perturbée par une nouvelle blessure en novembre 2025. Lors d'un match de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Dembélé s'est blessé au mollet gauche avec une lésion musculaire nécessitant plusieurs semaines de repos et de soins... En décembre 2025, même si aucune nouvelle blessure musculaire grave n'a été signalée, Dembélé a été contraint de manquer certaines rencontres en raison d'une maladie. Le staff médical parisien a alors privilégié une reprise progressive...

Les stats d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a-t-il des statistiques d'un Ballon d'or cette saison ? Et bien pas vraiment, le Français a seulement inscrit neuf petits buts depuis le début de la saison. En Ligue 1, Dembélé a marqué à huit reprises, enchaînant les buts ces dernières semaines. Très loin des 21 buts de l'année dernière. En Ligue des champions, ses stats ne sont pas bonnes avec seulement un petit but, et une passe décisive sur 5 matchs contre 8 buts et 6 passes décisives au total l'année dernière.