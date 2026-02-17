PSG : ça chauffe entre les joueurs, un règlement de compte peu dissimulé

Alors que le PSG entame une semaine décisive en Ligue des champions, les joueurs ont réglé quelques comptes.

Crise au sein du PSG ? On vous l'accorde, on est loin de celle de l'OM qui implose de l'intérieur depuis plusieurs semaines. Mais la défaite concédée par le Paris Saint‑Germain sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1 (3-1) il y a quelques jours a laissé des traces au sein du vestiaire parisien. La sortie médiatique d'Ousmane Dembélé après la rencontre a suscité de nombreuses réactions et mis en lumière certaines tensions internes qu'on avait pas forcément vu venir...

Auteur de l'unique but parisien, l'ailier de l'équipe de France, n'a pas dissimulé sa frustration au coup de sifflet final. Au micro de Ligue 1 +, il a délivré un message très fort, appelant à davantage d'altruisme dans le jeu collectif parisien. "Il faut jouer pour le club au lieu de penser à soi-même", a-t-il déclaré, regrettant un manque de solidarité dans les phases décisives de la rencontre. Certains évoquent un message directement dirigé vers Désiré Doué, mais rien ne peut établir avec certitude cette information.

Interrogé sur ces propos, Luis Enrique s'est montré particulièrement ferme, rappelant son rôle de garant de l'équilibre collectif. "Les déclarations des joueurs à la fin du match n'ont aucune valeur. Aucune", a martelé l'entraîneur parisien en conférence de presse. Soucieux de couper court à toute polémique, le technicien espagnol a poursuivi en affirmant : "Je ne permettrai jamais à aucun joueur d'être au-dessus du club. La personne responsable de l'équipe, c'est moi." "Ces déclarations sont le fruit de la colère après un match", a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité de préserver l'unité du groupe.