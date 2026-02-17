Benfica - Real Madrid : l'heure de la revanche pour Mbappé et les Madrilènes, heure et chaîne TV

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Benfica ce mardi à l'occasion du match aller des barrages de la Ligue des champions. Les Madrilènes auront à coeur de prendre leur revanche trois semaines après leur défaite face à cette même équipe (2-4).

C'est une équipe en grande confiance qui reçoit le Real Madrid ce mardi en Ligue des champions. Le Benfica Lisbonne est sur une série de cinq matchs sans défaites (4v, 1n). Et dans cette série, les Portugais ont réussi à battre le Real Madrid lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un but en toute fin de match inscrit par le gardien Anatolyi Trubin a qualifié, in extremis, son équipe pour ces barrages. Benfica peut aussi se reposer sur des solides prestations à domicile en Europe. Sur les 11 dernières confrontations européennes aller-retour, le club portugais a signé 8 victoires.

Par conséquent, le Real Madrid arrive en terres portugaises avec de la méfiance. Pourtant, le club aux 15 Ligue des champions affiche un historique assez dingue dans cette compétition puisqu'il apparaît pour la 29e saison consécutive dans la phase à élimination directe et a remporté 10 de leurs 12 dernières confrontations aller-retour. Et depuis ce revers face au Benfica il y a trois semaines, Madrid a enchainé trois succès de suite en Liga. "Nous savons ce qui nous attend. Cette fois, nous serons prêts", assure l'entraineur du Real Alvaro Arbeloa qui promet un tout autre visage que lors de la dernière confrontation directe entre ces deux équipes.

En parlant de confrontations directes, les dernières tournent plutôt en faveur des Lisboètes. Ces derniers ont remporté trois des quatre derniers matchs face aux Merengue. Pourtant, face à des clubs de Liga, Benfica n'avait obtenu que quatre victoires en 28 affrontements (8n, 14d). À l'inverse, la défaite face au Benfica le mois dernier était le seul revers des Madrilènes face à des clubs portugais sur leur dix derniers matchs en Ligue des champions contre une formation de leur pays voisin (8v, 1n).

A quelle heure débute le match Benfica - Real Madrid ?

Le match Benfica - Real Madrid débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera au stade de la Luz à Lisbonne, au Portugal.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Benfica - Real Madrid ?

Benfica - Real Madrid sera diffusé sur Canal++Sport 360. L'arbitre sera français. Il s'agit de François Letexier.

Quelle diffusion streaming pour le match Benfica - Real Madrid ?

Le site Canal+ proposera une diffusion streaming pour suivre ce Benfica - Real Madrid. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Benfica - Real Madrid ?

Pour José Mourinho, tout va bien au sein de son effectif. Hormis des blessés de longue date, le technicien portugais devrait pouvoir compter sur un onze de départ classique. Le XI probable du Benfica : Trubin - Dahl, Araujo, Otamendi, Dedic - Prestianni, Aursnes, Barreiro, Sudakov, Schjelderup - Pavlidis.

En face, Alvaro Arbeloa s'appuiera, sans doute, sur le retour de Kylian Mbappé qui n'a pas disputé la moindre minute lors du match de Liga face à la Real Sociedad ce week-end. L'international française devrait être aligné à la pointe de l'attaque alors que Rodrygo et Bellingham manquent toujours à l'appel sans oublier la suspension d'Asencio en défense. Le XI probable du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler - Vinicius, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Benfica - Real Madrid ?

Betclic : Benfica 3,80 / Nul 4,05 / Real Madrid 1,82

Unibet : Benfica 3,85 / Nul 3,95 / Real Madrid 1,86

Winamax : Benfica 3,55 / Nul 4 / Real Madrid 1,82