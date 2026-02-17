DIRECT. Benfica - Real Madrid : le chef d'oeuvre de Vinicius qui précède un grand moment de confusion, suivez le match

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Benfica ce mardi à l'occasion du match aller des barrages de la Ligue des champions. Les Madrilènes auront à coeur de prendre leur revanche trois semaines après leur défaite face à cette même équipe (2-4). Suivez le match en direct.

En direct

22:15 - Les deux équipes au bord du terrain (56') Les 22 acteurs ont quitté la pelouse et sont maintenant collés à leur banc de touche. Gros moment de confusion dans ce Benfica - Real Madrid.

22:12 - Du racisme ? (53') Vinicius s'empresse d'aller voir l'arbitre et se plaint d'insultes racistes de la part de l'Argentin Prestianni. L'arbitre décide d'interrompre le match et appelle les deux capitaines de ce Benfica - Real Marid.

22:11 - Vinicius a pris un jaune (51') Au moment de célébrer, Vinicius en a profité pour provoquer le public. L'arbitre lui adresse un carton jaune.

22:09 - QUEL COUP DE CANON ! (50') Quel but de Vinicius qui ouvre le score sur une frappe enroulée absolument génial. Le Real Madrid trouve enfin la faille et peut remercier son génie brésilien.

22:07 - Carreras ne berne pas l'arbitre (49') Le latéral du Real Madrid en a beaucoup trop rajouté sur ce tâcle d'Otamendi. L'arbitre a tout vu et ne signale faute.

22:06 - Pavlidis grimace (47') Sur un tacle appuyé de Rüdiger dans sa propre surface, Pavlidis s'écroule dans la surface et grimace. Pas de pénalty pour l'arbitre de ce Benfica - Real Madrid.

22:05 - C'est reparti ! Fin de la mi-temps dans ce Benfica - Real Madrid. Les acteurs sont de retour sur la pelouse du stade de la Luz. Les Merengue et Mbappé ont énormément louper dans cette fin de premier acte. Tout est encore à faire dans cette seconde période du barrage aller de Ligue des champions.

21:48 - La mi-temps est sifflée ! Benfica et le Real Madrid sont dos à dos dans une première période très enlevée. Les Merengue ont largement dominé ce fin de premier acte sans trouver la faille. Mbappé a eu pléthore d'opportunités.

21:47 - Trois minutes de plus (45+2') Le temps additionnel a été annoncé il y a quelques instants dans le premier acte de ce Benfica - Real Madrid.

21:46 - Trubin infranchissable ! (45+1') Quelle parade du portier de Benfica qui se détend de tout son long pour dévier cette frappe de Güler qui était très bien placée.

21:45 - ENCORE MBAPPÉ ! (45') La réussite continue de fuir le meilleur buteur de la Ligue des champions dans ce Benfica - Real Madrid. Il bute sur Trubin après un superbe travail de Camavinga. Benfica souffre énormément dans cette fin de premier acte.

21:44 - Le loupé de Mbappé ! (44') Oh quelle passe magnifique de Vinicius. Sa subtile déviation en talonnade trouve Mbappé qui dévisse sa tentative.

21:43 - Huijsen sur la trajectoire (43') Dedic s'applique sur ce centre. Huijsen veille et place une tête qui soulage les Madrilènes dans ce Benfica - Real Madrid.

21:40 - Mbappé un peu court ! (40') Alexander-Arnold voit l'appel de Mbappé dans la surface et lui adresse un ballon un peu fort. L'attaquant français se jette, en vain. Benfica a eu chaud.

21:38 - Rafa Silva se remet doucement (38') Après ce duel avec Tchouameni, Rafa Silva se remet doucement dans ce Benfica - Real Madrid. Il semble touché à une côte. La chute a été rude pour l'international portugais.

21:35 - Tchouameni fait faute (35') François Letexier siffle après cette faute de Tchouameni dans les airs. Derrière ça chauffe un peu entre les acteurs.

21:32 - Une histoire de temps forts et de temps faibles Décidément, depuis le coup d'envoi de ce Benfica - Real Madrid, chaque équipe semble avoir des périodes de domination. Difficile de savoir qui peut ouvrir le score en premier.

21:29 - Prestianni encore (29') L'ailier argentin est décidément dans tous les bons coups depuis le début de ce Benfica - Real Madrid et n'hésite pas à prendre sa chance, encore une fois. C'est au-dessus.

21:26 - Mbappé tente encore (27') En position de frappe, l'attaquant français n'hésite évidemment pas. S'il a cadré tout à l'heure, cette tentative est beaucoup moins réussie.

21:25 - Quel arrêt de Courtois ! (24') Que le portier belge est allé vite au sol sur cette frappe déviée d'Aursnes. Il a même réussi à capter ce ballon. Sublime parade de Courtois qui sauve le Real Madrid.

21:23 - L'arbitre sifflé (23') Pavlidis et les supporters du Benfica demandaient une faute aux abords de la surface mais François Letexier ne siffle pas au grand dam des Portugais.

21:19 - La première grosse occasion ! (20') Alexander-Arnold fait un gros travail sur le côté droit et centre vers Vinicius. Le Brésilien frappe en pivot mais sa tentative fuit le cadre pour quelques centimètres.

21:17 - La frappe puissante (18') Depuis une longue distance, Güler n'a pas hésité et envoie une frappe puissante captée en deux temps par Trubin.

21:14 - Le premier corner de ce Benfica - Real Madrid (15') Prestianni déborde sur le côté droit et centre fort. C'est dévié en corner. Le premier du soir.