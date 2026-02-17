DIRECT. Monaco - PSG : Doué sonne la révolte pour Paris, suivez le match

Le PSG s'est bien repris après un début de match cauchemardesque à Monaco, ce mardi lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:16 - Corner pour le PSG Le PSG se procure un nouveau corner dans cette seconde période. Doué le frappe court vers Hakimi qui centre ensuite mais la défense monégasque repousse cette fois encore.

22:13 - Une attaque-défense se profile À 10 contre 11, les Monégasques sont recroquevillés dans leur surface depuis l'exclusion de Golovine. C'est une véritable attaque-défense qui se profile pour cette deuxième période.

22:10 - Ca s'annonce compliqué pour Monaco Déjà en difficulté pour conserver le ballon en première période, les Monégasques vont devoir le faire à un joueur de moins sur la pelouse désormais. Les 40 dernières minutes pourraient être longues.

22:08 - Golovine expulsé du côté de Monaco ! Sans surprise, Alexander Golovine est exclu par M. Gil Manzano après l'appel du VAR. Monaco va jouer quasiment toute la deuxième période à 10 contre 11, et le Russe sera suspendu au match retour la semaine prochaine.

22:06 - Golovine récolte un carton jaune Alexander Golovine écope d'un carton jaune logique pour une semelle appuyée sur le tibia de Vitinha. Ca pourrait même se transformer en carton rouge avec le VAR...

22:05 - C'est reparti entre l'AS Monaco et le PSG ! M. Gil Manzano siffle le début de la seconde période entre l'AS Monaco et le PSG ! Ce sont les joueurs monégasques qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:02 - Le but de Hakimi en vidéo Mené 2-0 après avoir perdu Dembélé et raté un penalty, le PSG a su puiser dans ses ressources pour revenir et égaliser avant la pause à Monaco. Auteur du premier but parisien, Désiré Doué a aussi été décisif sur le deuxième but en voyant son tir, repoussé par Köhn, repris victorieusement par Hakimi. Découvrez ce but en vidéo.

21:58 - Le penalty raté par Vitinha en vidéo Le Paris Saint-Germain n'est pas passé loin de la catastrophe durant cette première période à Monaco, même si les Parisiens sont rentrés aux vestiaires sur un score nul (2-2). Vitinha a notamment raté un penalty alors que son équipe était menée 2-0. Découvrez ce raté en vidéo.

21:53 - Le PSG a perdu Dembélé Au milieu de cette première période entre l'AS Monaco et le PSG, Ousmane Dembélé a dû quitter ses coéquipiers, à nouveau blessé au mollet. Victime d'une alerte musculaire lors du dernier entraînement hier, le Ballon d'or n'a pas pu jouer plus que 25 minutes ce mardi soir à Louis-II.

21:49 - C'est la pause entre Monaco et le PSG (2-2) C'est la mi-temps au Louis-II ! L'AS Monaco et le PSG sont à égalité après 45 premières minutes de folie (2-2). Balogun avait donné deux buts d'avance à l'ASM (1ère et 18e) avant que Doué (29e) puis Hakimi (41e) n'égalisent pour Paris.

21:47 - Deux minutes de temps additionnel M. Gil Manzano accorde deux minutes de temps additionnel pour cette première période entre l'AS Monaco et le PSG.

21:46 - Kvaratskhelia juste à côté ! Auteur d'un rush incroyable plein axe durant lequel il s'est servi des appels de ses coéquipiers, Kvaratskhelia termine par une frappe puissante mais ça passe à côté.

21:42 - BUT ! Hakimi égalise pour le PSG (2-2) ! Le PSG égalise à quelques minutes de la mi-temps ! En rentrant depuis l'aile gauche, Doué déclenche une frappe puissante à l'entrée de la surface. Köhn détourne bien mais le ballon revient sur Hakimi qui marque d'une belle reprise après un contrôle difficile. 2-2 entre Monaco et le PSG !

21:41 - Adingra frappe au-dessus Les joueurs de Monaco parviennent à nouveau à jouer idéalement un contre qui se termine avec une bonne passe d'Akliouche pour Adingra sur la gauche. Après un passement de jambes, l'ailier prêté par Sunderland frappe à côté.

21:38 - Balogun ne peut pas reprendre A la suite d'une très belle combinaison sur le côté droit, Akliouche parvient à trouver Golovine dans la surface, qui remise lui vers Balogun dans l'axe mais l'Américain est un peu trop avancé et ne parvient pas à reprendre le ballon.

21:36 - Kvaratskhelia tire à côté Dans la surface, sur le côté droit, Kvaratskhelia déclenche un tir croisé puissant mais le ballon passe à côté du but monégasque toujours gardé par Köhn.

21:32 - Pas de faute de Doué Les Monégasques réclamaient une faute de Doué sur Vanderson au début de l'action qui a mené au but, mais M. Gil Manzano n'est pas d'accord, et le VAR non plus. Le but est accordé !

21:30 - BUT ! Doué réduit l'écart pour le PSG (2-1) Le PSG reprend espoir dans ce match ! Après un ballon récupéré côté gauche dans le camp monégasque, les Parisiens partent vite vers l'avant et Barcola parvient à trouver Doué dans la surface. Dans un angle fermé, sur son premier ballon, Doué trompe Köhn d'une frappe puissante. Monaco ne mène plus que 2-1.

21:27 - PSG: Dembélé sort, touché Nouveau coup dur pour le PSG. Vraisemblablement touché au mollet, Ousmane Dembélé est obligé de céder sa place à Désiré Doué après seulement 26 minutes de jeu.

21:23 - Köhn détourne le tir de Vitinha ! Vitinha prend ses responsabilités sur ce penalty et tire sur sa gauche mais Köhn a bien anticipé et détourne le tir du milieu portugais ! Le score reste de 2 à 0 en faveur de Monaco.

21:21 - Penalty pour le PSG ! Penalty pour le PSG ! Sur un ballon anodin, Faes manque son contrôle au milieu du terrain et Kvaratskhelia en profite. Le Géorgien accélère avant de se faire faucher dans la surface par le défenseur belge. L'arbitre espagnol n'a pas hésité pour désigner le point de penalty.

21:19 - BUT ! Balogun signe un doublé (2-0) ! L'AS Monaco double la mise dans ce début de rencontre ! Après une touche sur le côté gauche, les Monégasques jouent parfaitement le coup et Akliouche parvient à lancer Balogun dans le dos de la défense parisienne. Couvert par Marquinhos qui n'arrive pas à revenir, l'Américain trompe Safonov d'une frappe puissante. 2-0 pour Monaco après 19 minutes de jeu !

21:16 - 12% de possession pour Monaco Si l'AS Monaco a réussi à marquer sur sa première et seule opportunité, les Monégasques n'arrivent plus du tout à garder le ballon depuis. Ils affichent seulement 12% de possession de balle après un quart d'heure de jeu.

21:14 - Kvaratskhelia contré Après une belle séquence collective, Kvaratskhelia est trouvé dans l'axe par Nuno Mendes et enchaîne d'une frappe après son bon contrôle, mais Faes tacle bien pour détourner en corner. Monaco ne touche plus un ballon depuis plusieurs minutes.