Monaco - PSG : Dembélé, l'absence qui pourrait tout changer

Monaco et le PSG s'affrontent ce mardi soir (21 heures) pour le match aller des play-offs de la Ligue des champions. Ousmane Dembélé est incertain pour ce un duel 100% Ligue 1.

Comme la saison dernière avec Brest, le PSG a retrouvé cette saison un club de Ligue 1 en barrages de la Ligue des champions : l'AS Monaco. Cela lui avait porté bonheur, puisque la double confrontation contre les Brestois (10-0 en cumulé) avait mené Paris vers sa première Ligue des champions au mois de mai. Mais les Parisiens ne semblent toujours pas avoir retrouvé leur forme optimale, à l'image de cette rechute vécue en Ligue 1 à Rennes (3-1), vendredi dernier.

L'AS Monaco devrait aussi offrir un autre visage que celui affiché par le Stade Brestois la saison passée à ce stade de la compétition. Après un gros creux durant l'hiver, symbolisé par une lourde défaite subie à Madrid en Ligue des champions (6-1), les Monégasques restent sur trois matchs sans défaite en Ligue 1, dont la dernière face à Nantes vendredi dernier (3-1). De quoi reprendre confiance pour surprendre le PSG ? Sébastien Pocognoli doit l'espérer.

"Beaucoup de bruit" autour du PSG

Les Parisiens ne semblent pas arriver en Principauté au meilleur de leur forme. Après la défaite à Rennes vendredi dernier en L1 (3-1), Ousmane Dembélé a tiré la sonnette d'alarme en demandant à ses coéquipiers de mettre "le club avant le reste". Si Luis Enrique a assuré que ces déclarations n'avaient "aucune valeur", elles ont fait monté la pression d'un cran autour du club parisien, qui est devancé par Lens en Ligue 1 et qui ne peut pas se rater contre Monaco dans ces barrages, sous peine d'une grande désillusion.

Luis Enrique, qui a dit qu'il y avait "toujours beaucoup de bruit" autour du PSG, n'est toutefois pas inquiet pour son équipe et il a voulu faire passer un message de sérénité avant ce match aller sur la pelouse de l'AS Monaco. "C'est mieux d'arriver après une victoire, c'est clair, mais on est habitué à surmonter des situations, a-t-il expliqué ce lundi en conférence de presse. Et je pense que c'est un moment particulier parce qu'on commence la vraie Champions League, quand tu dois jouer contre les mêmes adversaires à domicile et à l'extérieur, et on est motivés." Reste à savoir si cela se traduira sur la pelouse du stade Louis-II ce mardi.

Les compos de Monaco - PSG : Dembélé incertain

Pour ce match aussi prestigieux qu'important pour la suite de la saison monégasques, Sébastien Pocognoli devrait aligner la même équipe que face à Nantes vendredi dernier (3-1). Cela implique que l'entraîneur belge conserve sa défense à 4, avec laquelle il avait battu le PSG fin novembre en Ligue 1 (1-0), plutôt qu'un système à trois défenseurs qu'il affectionne tant. Un doute subsiste concernant Akliouche et Camara, touchés contre Nantes.

Le onze de départ probable de l'AS Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Faes, C. Henrique - L. Camara, Zakaria - Akliouche, Golovine, Adingra - Balogun.

Du côté du PSG, la principale interrogation concerne Ousmane Dembélé, victime d'une alerte lors du dernier entraînement lundi à Monaco. Désiré Doué devrait le remplacer s'il ne peut pas tenir sa place d'entrée. Pour le reste, Luis Enrique aligne sa meilleure équipe possible, en l'absence de Fabian Ruiz et de Senny Mayulu notamment. Safonov devrait poursuivre dans le but.

Le onze de départ probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - Kvaratskhelia, O. Dembélé (ou D. Doué), Barcola.

Heure, chaîne, comment voir Monaco - PSG en direct

Ce match entre l'AS Monaco et le PSG ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal++ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Monégasques et les Parisiens à partir de 21 heures ce mardi 17 février, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Monaco - PSG ?

Pour cette rencontre de Ligue des champions, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce match aller des barrages de la compétition. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Monégasques à domicile se situe entre 5 et 6. La cote pour un match nul est d'environ 4.