Brest - OM : l'ère Habib Beye débute à Marseille, compos et heure

L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Brest pour la 23e journée de Ligue 1. Ce match marque les grands débuts du nouvel entraineur olympien Habib Beye.

Brest veut se relancer. Les Bretons n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1 (2n, 2d). Englués dans la deuxième moitié du classement, à la 12e place, les Brestois reçoivent l'OM et, à la maison, ils sont bien plus performants avec deux fois plus de points remportés par rapport aux déplacements. Au stade Francis Le Blé, l'équipe d'Eric Roy n'a perdu qu'une seule fois sur ses cinq dernières réceptions. Malgré tout, face aux Phocéens, la tâche s'annonce difficile puisque Brest n'a remporté aucun match face à une équipe du top 6 cette saison.

C'est un OM blessé qui se déplace en Bretagne. Marseille dégringole au classement après une période de crise profonde marquée par le départ de Roberto De Zerbi et les bouleversements de la hiérarchie. Pointés à cinq points de la troisième place, c'est Habib Beye, ancienne gloire du club phocéen, qui va devoir jouer les pompiers de service en prenant place sur le banc marseillais. À peine nommé que le nouveau coach marseillais a dirigé son premier entrainement, puis a donné sa première conférence de presse, avant son premier match ce vendredi soir face à Brest.

"Oui je suis prêt, je ne considère pas que l'équipe est malade, c'est une question de dynamique. Il y a une grande qualité de travail ici. C'est encore un step dans ma carrière et il faut que j'assume, mais je n'ai aucun problème avec ça. Je me sens prêt à ça. Il faut savoir accepter cette pression", a déclaré Habib Beye lors de sa toute première conférence de presse en tant qu'entraineur de l'Olympique de Marseille.

A quelle heure débute le match Brest - OM ?

Le match Brest - OM débutera à 20h45 ce vendredi. Il se déroulera au stade Francis Le Blé de Brest, en Bretagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Brest - OM ?

Ligue 1+ diffusera cette rencontre entre Brest et l'OM. Romain Lissorgue a été désigné pour arbitrer cette affiche de la 23e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Brest - OM ?

Ligue 1+ proposera une diffusion streaming de ce match de la 23e journée de Ligue 1 entre Brest et l'OM. Il faut un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compostions probables pour Brest - OM ?

Bonne nouvelle pour Eric Roy et le Stade Brestois. Trois blessés sont de retour pour ce Brest - OM. Soumaïla Coulibaly, Bradley Locko et Mama Baldé sont aptes. Le XI probable de Brest : Coudert - Lala, Junior Diaz, Chardonnet, Guindo - Magnetti, Chotard - Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary - Ajorque.

Pour sa première banc sur le banc olympien, Habib Beye devra faire sans Leonardo Balerdi. Le XI probable de l'OM : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Højbjerg, Timber - Greenwood, Traoré, Aubameyang - Gouiri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Brest - OM ?

Betclic : Brest 3,70 / Nul 3,70 / OM 1,89

Unibet : Brest 3,72 / Nul 3,68 / OM 1,92

Winamax : Brest 3,60 / Nul 3,65 / OM 1,90