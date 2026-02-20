DIRECT. Brest - OM : le Marseille d'Habib Beye déjà dos au mur, suivez le match

L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Brest pour la 23e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

22:10 - Brest se donne de l'air (68') Après une première moitié de seconde période largement dominée par l'OM, Brest est bien mieux et parvient à subtiliser le ballon depuis quelques instants.

22:09 - Le jaune pour Hojbjerg (67') Le capitaine marseillais du soir laisse trainer la semelle et écrase le pied de Guindo. Romain Lissorgue sort le carton jaune, le premier de ce Brest - OM.

22:08 - Guindo ose (66') À plus de 30 mètres, Guindo prend sa chance sur ce coup-franc. C'est dévié et ça finit dans les gants de Rulli.

22:05 - Les centres se succèdent (63') Depuis le retour des vestiaires dans ce Brest - OM, les Phocéens centrent énormément. Ils sont plutôt dangereux même si la réussite fuit toujours les attaquants olympiens.

22:04 - La tête de Gouiri ! (62') C'était l'occasion de se relancer pour Marseille dans ce Brest - OM ! Paixao délivre un bon centre en retrait. Gouiri reprend de la tête et le cadre se dérobe pour quelques centimètres.

22:02 - Rulli à son tour ! (60') Il y a des espaces dans le dos de la défense marseillaise. Dina Ebimbe en profite et envoie une frappe bien placée mais Rulli se détend.

22:01 - Timber bute sur Coudert (59') Ce n'est pas académique mais redoutablement efficace. Coudert repousse tant bien que mal la tentative de Timber alors qu'il était masqué.

22:00 - Coudert ne prend pas de risque (58') Paixao centre en première intention à ras de terre. C'est sur le gardien brestois qui dégage du pied.

21:59 - L'OM pousse (57') Depuis le retour des vestiaires, l'OM impose le rythme et Brest se contente de subir. Un but pourrait totalement relancer l'équipe d'Habib Beye.

21:58 - Une tentative osée (56') Emerson est loin et s'essaye avec une frappe puissante. C'est largement au-dessus des cages de Coudert.

21:57 - Chotard veille (55') Nouveau centre de Greenwood. Timber est le destinataire mais Chotard devance et dévie en corner.

21:55 - Un centre qui ne trouve pas preneur (54') Greenwood fait la différence après une série de passement de jambes et centre. Aubameyang tente un geste acrobatique mais la réussite fuit le Gabonais.

21:54 - Un message adressé aux supporters (52') L'arbitre de ce Brest - OM demande au speaker de faire passer un message aux supporters pour notamment leur demander d'arrêter d'utiliser des lasers.

21:53 - Une position illicite (51') Aubameyang a été sanctionné d'une position de hors-jeu sur cette passe en profondeur. Sur le ralenti, rien n'est moins sur.

21:50 - Une attaque défense (48') La physionomie de cette seconde période de Brest - OM s'annonce plutôt claire. Les Bretons vont tenter de défendre coute que coute cet avantage de deux buts alors que les Phocéens n'ont pas d'autres choix que d'attaquer.

21:49 - Le premier changement de Beye (46') À la pause, le nouveau coach de l'OM a déjà procédé à un changement avec l'entrée d'Aubemayang à la place de Vermeeren. Un changement très offensif.

21:48 - L'OM doit réagir ! Début de la deuxième période à Brest. L'OM est mené de deux buts après un premier acte très poussif. Marseille va devoir passer à l'attaque pour espérer accrocher, au moins, un point ce soir.

21:31 - Marseille dans le dur ! C'est la pause dans ce Brest - OM. Les Phocéens ont coulé en Bretagne et sont menés 2-0 pour la première d'Habib Beye sur le banc olympien. Il leur reste 45 minutes pour éviter la catastrophe.

21:30 - Une petite minute de plus (45') Il ne reste plus beaucoup de temps aux Marseillais pour espérer faire douter le Stade Brestois.

21:29 - Une passe trop appuyée (44') L'OM fait preuve d'un nombre conséquent de fautes techniques. Vermeeren manque de précision sur cette passe qui aurait pu offrir une belle opportunité aux Phocéens dans ce Brest - OM.

21:26 - LA BARRE SAUVE RULLI (42') Le triplé au bout du pied ! Encore un contre fatal aux Olympiens. Ajorque est trouvé dans la surface et frappe fort sur la barre de Rulli qui était battu.

21:24 - Aguerd reprend ses esprits (40') Sur un choc de tête avec Gouiri, Aguerd met quelques secondes à se relever. Décidément, il n'y a rien qui va pour l'OM dans ce premier acte.

21:23 - La frappe de Greenwood (39') L'Anglais provoque aux abords de la surface et enchaine par une frappe vicieuse que Coudert repousse en corner.

21:22 - L'énorme oubli ! (37') Diaz s'en veut. Le défenseur brestois est trouvé sur ce coup-franc tiré au second poteau. Il manque son coup de tête alors qu'il était esseulé. L'OM s'en sort très bien.