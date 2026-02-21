DIRECT. PSG - Metz : le PSG ne perd pas de temps, suivez le match

Ce samedi, le PSG reçoit la lanterne rouge messine lors de la 23ème journée de Ligue 1 avec l'obligation de se rassurer au Parc des Princes

En direct

21:13 - 8' - Barcola s'illustre Superbe frappe enveloppée de Bradley Barcola, elle est déviée de peu par un défenseur messin. Corner pour le PSG

21:11 - 6' - Hakimi réclame un penalty Déséquilibré dans la surface messine, le défenseur marocain réclame un penalty mais l'arbitre ne bronche pas

21:08 - 3' - Doué ouvre le score (1-0) Lancé en profondeur par Zaïre-Emery, Désiré Doué se présente seul face à Fischer et trompe le portier messin d'une pichenette. 1-0 pour le PSG

21:06 - C'est parti ! Coup d'envoi de cette rencontre entre le PSG et le FC Metz

21:00 - Entrée des joueurs ! Les joueurs des deux équipes font leur apparition sur la pelouse du Parc des Princes dans une très belle ambiance

20:53 - 16 victoires de suite Le PSG reste sur une série de 16 victoires de suite face à Metz (15 en championnat et 1 en coupe de France), la dernière fois que les Grenats ont réussi à tenir en échec les Parisiens c'était le 18 aou^t 2007 (0-0)

20:48 - 4 absents du côté de PSG En plus de l'absence d'Ousmande Dembelé blessé au mollet, le PSG sera privé ce soir de Ndjantou, Mayulu et Fabian Ruiz toujours à l'infirmerie

20:43 - Arrêter la spirale Le FC Metz ne s'est plus imposé en Ligue 1 depuis dix matches (2 nuls, 8 défaites), une série noire qui a propulsé le FC Metz à la dernière place du classement de Ligue 1

20:39 - L'arbitre de la rencontre Cette rencontre sera dirigée par Mr. Abdellatif Kheradji

20:32 - Diallo en pointe Le coach messin Tavenot aligne un onze plutôt défensif avec seul Diallo en pointe, Tsitaishvili et Michael seront sur les ailes. Le onze messin qui commenera le match est comme suit : Fischer - Kouao, Sané, Gbamin, F. Touré - Ballo Touré, Traoré, Michal, Yegbe, Tsitaishvili - Diallo

20:25 - Une première pour Dro Fernandez La jeune recrue parisienne en provenance de Barcelone, Dro Fernandez sera titulaire au milieu de terrain pour la première fois. Le trident offensif parisien sera composé de Doué, Ramos, Barcola. Le onze parisien est comme suit : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez - Fernandez, Vitinha, Kang-in - Doué, Ramos, Barcola

20:19 - La première place en jeu Avec la défaite plutôt dans la journée du Lens à domicile face à Monaco (2-3), le PSG a l'occasion ce soir de reprendre la tête du classement en cas de victoire face à Metz (le PSG compte 51 points contre 52 aux Nordistes). Metz pour sa part est dernier du classement avec 13 points

20:12 - Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Metz ? C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.