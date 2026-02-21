PSG - Metz : hécatombe d'absents pour les Parisiens

Ce samedi, le PSG reçoit la lanterne rouge messine lors de la 23ème journée de Ligue 1 avec l'obligation de se rassurer au Parc des Princes

Battu 3-1 à Rennes la semaine passée, le Paris SG aborde cette 23e journée de Ligue 1 avec l'obligation de réagir devant son public. Ce revers a coûté la première place aux hommes de Luis Enrique, désormais deuxièmes et sous la menace d'un écart plus important avec le leader lensois. Dans un championnat plus serré qu'anticipé, le champion d'Europe en titre n'a pas le droit à un nouveau faux pas, d'autant plus face à une lanterne rouge en grande difficulté depuis plusieurs journées .

Plusieurs cadres ménagés

Ce rendez-vous intervient toutefois dans une période délicate du calendrier parisien, coincé entre les deux barrages de Ligue des champions face à Monaco. Luis Enrique devrait donc procéder à une large rotation afin de préserver ses cadres avant l'échéance européenne décisive. Plusieurs absences sont déjà confirmées et d'autres incertitudes planent encore sur l'effectif. Ousmane Dembélé, touché au mollet contre Monaco, est forfait, tandis que Quentin Ndjantou poursuit sa longue convalescence après son opération. Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia restent incertains, ce qui pourrait pousser l'entraîneur espagnol à remodeler son onze et offrir du temps de jeu à des éléments moins utilisés ces dernières semaines.

Dans ce contexte, la composition parisienne pourrait mêler rotation et continuité. Lucas Chevalier devrait garder les cages derrière une défense composée de Warren Zaïre-Emery, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Au milieu, Dro Fernandez pourrait faire ses débuts comme titulaire et être associé à Vitinha et Lee Kang-in. Devant, Désiré Doué devrait profiter des absences pour démarrer sur un côté, accompagné de Gonçalo Ramos dans l'axe et Bradley Barcola sur l'aile opposée. Une équipe compétitive malgré les ajustements, pensée pour contrôler le match tout en ménageant certains titulaires habituels.

Stambouli out, Gbamin apte

Les Parisiens restent sur six victoires consécutives au Parc des Princes en Ligue 1, avec un seul but encaissé durant cette série. À quatre reprises cette saison, ils ont remporté un match à domicile par au moins trois buts d'écart, dont un retentissant 5-0 contre Marseille. Face aux équipes promues, Paris demeure invaincu, et le club de la capitale reste sur dix succès consécutifs à domicile face à Metz toutes compétitions confondues. À l'inverse, les Grenats vivent une saison compliquée. Derniers du classement, ils ont déjà perdu 15 matches et n'ont plus gagné à l'extérieur depuis début novembre, ne prenant qu'un seul point en déplacement depuis.

Benoît Tavenot, le coach lorrain, doit composer avec plusieurs absents importants. Benjamin Stambouli reste forfait en raison d'une côte fracturée, tout comme Joseph Mangondo, toujours blessé au genou, tandis que Pape Sy et Ismaël Guerti poursuivent leur reprise. Gauthier Hein demeure incertain après une cheville touchée, même si Jean-Philippe Gbamin effectue son retour de suspension et que Boubacar Traoré devrait être disponible. La composition probable verrait Fischer dans les buts, derrière une défense Kouao, Sané, Mboula et Fali Touré. Munongo et Hein animeraient l'entrejeu, avec Michal, Deminguet et Tsitaishvili en soutien de Diallo en attaque. Face à l'ogre parisien, Metz cherchera avant tout à résister et à saisir la moindre opportunité afin de mettre fin à cette grosse spirale négative.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 23ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Mr. Abdellatif Kheradji aura lieu ce samedi à 21h05 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Metz ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Paris SG : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Fernandez, Vitinha, Kang-in - Doué, Ramos, Barcola

Metz : Fischer - Kouao, Sané, Mboula, F. Touré - Munongo, Hein, Michal, Deminguet, Tsitaishvili - Diallo

Les différentes côtes

Face à la lanterne rouge de Ligue 1, le PSG est largement favori chez les bookmakers

Betclic : PSG 1,10 / Nul 9,75 / Metz 17,00

Winamax : PSG 1,09 / Nul 11,00 / Metz 15,00

Unibet : PSG 1,11 / Nul 10,50 / Metz 16,20

Parions Sports : PSG 1,11 / Nul 11,00 / Metz 16,00