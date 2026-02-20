Habib Beye : il a eu une altercation avec cette star de l'OM

Nouvel entraîneur de l'OM, Habib Beye a déjà eu quelques problèmes avec une ancienne légende de Marseille.

Le mistral souffle très fort du côté de Marseille... Après le départ de l'entraineur italien De Zerbi, l'éloignement de Pablo Longoria, la prise de pouvoir plus importante de Mehdi Benatia et désormais l'arrivée de l'ancien coach de Rennes, Habib Beye, les résultats sportifs sont déjà une priorité pour l'OM qui voit le podium de la Ligue 1 s'éloigner.

Habib Beye n'est pas un inconnu à Marseille, il a été défenseur de l'OM entre 2003 et 2007, mais aussi capitaine à partir de 2006. Régulièrement élu meilleur olympien de la saison, il a laissé des traces. Mais Habib Beye, c'est aussi un caractère, comme en témoigne cette anecdote d'une ancienne légende, Mamadou Niang.

L'attaquant et le défenseur ont eu une altercation à l'époque, en en venant presque aux mains. Dans une interview accordée au quotidien L'Équipe, Mamadou Niang a raconté un épisode marquant de sa vie en sélection du Sénégal où une vive altercation a failli dégénérer physiquement entre lui et Habib Beye : "Je me suis pris la tête avec Habib. On en est presque venus aux mains dans un avion. Et pourtant, c'est mon frère. On nous a séparés, limite on allait se faire débarquer…" Une altercation qui s'est bien terminée selon l'attaquant, "on a fini en s'embrassant sur la bouche tellement on était unis" a-t-il expliqué.