DIRECT. Osasuna - Real Madrid : suivez le match en direct

Le Real Madrid affronte Osasuna, ce samedi lors de la 25e journée de Liga, avec l'obligation de l'emporter pour rester en tête du classement. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

18:38 - Vinicius mis en échec Abondamment sifflé, comme dans beaucoup de stades en Espagne, Vinicius tente de s'échapper sur la gauche mais il est mis en échec parle retour d'un défenseur d'Osasuna, pour le plus grand plaisir des spectateurs d'El Sadar.

18:36 - Osasuna se dégage Arda Güler se charge de frapper le coup franc et le tir rentrant mais la défense d'Osasuna parvient à écarter le danger sans trembler.

18:34 - Valverde obtient un coup franc Javi Galan fait faute sur Fede Valverde à l'angle de la surface d'Osasuna, sur la droite du terrain, et concède un coup franc dangereux pour son équipe.

18:31 - C'est parti entre Osasuna et le Real Madrid ! M. Quintero Gonzalez siffle le coup d'envoi de la rencontre de la 25e journée de Liga entre Osasuna et le Real Madrid ! Ce sont les joueurs d'Osasuna qui engagent pour ces 45 premières minutes.

18:27 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse d'El Sadar Les joueurs d'Osasuna et du Real Madrid pénètrent sur la pelouse d'El Sadar ! Le coup d'envoi va être donné d'ici quelques instants par M. Quintero Gonzales.

18:23 - Budimir, arme principale d'Osasuna Kylian Mbappé devrait trouver à qui parler ce samedi à Osasuna, avec un attaquant plus efficace que lui sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues : Ante Budimir. Le géant croate (1m91) vient en effet d'inscrire cinq buts en cinq matchs, contre "seulement" 4 pour le buteur français du Real. Budimir est même quatrième de Liga au classement des buteurs, avec 11 buts, juste derrière le joueur du Barça Ferran Torres (12 buts), l'attaquant de Majorque Vedat Muriqi (16) et donc Mbappé (23).

18:18 - Osasuna en grande forme Se déplacer à Osasuna n'est jamais facile pour le Real Madrid, même s'il y a eu du mieux ces dernières saisons. Le club de Pampelune est le seul club invaincu en championnat depuis le début de la phase retour de la Liga... avec le Real. Il n'a plus perdu à domicile depuis le 22 novembre dernier face à la Real Sociedad (1-3). Cela a permis aux Rojillos de remonter à la 10e place de la Liga avant ce match prestigieux face au club madrilène.

18:12 - L'état de Mbappé s'améliore Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, qui est finalement titulaire aujourd'hui, lors de la conférence de presse d'avant-match ce vendredi à Madrid. "Le genou de Mbappé va beaucoup mieux, même si tout n'a pas totalement disparu. Mais il a de meilleures sensations", a expliqué l'ancien international espagnol. Une bonne nouvelle pour le Français, qui joue avec des douleurs depuis plusieurs semaines, et pour le Real Madrid, qui a bien besoin de son attaquant, auteur de 38 buts en 32 matchs cette saison toutes compétitions confondues.

18:06 - Quels pronostics pour Osasuna - Real Madrid ? Pour cette rencontre de la 25e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce déplacement à Pampelune. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,5 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Rojillos à domicile se situe entre 4,5 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.

18:00 - Comment voir Osasuna - Real Madrid en direct Ce match entre Osasuna et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Osasuna et le Real à partir de 18h30 ce samedi 21 février, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou la plateforme myCanal, le site de Canal+.

17:54 - Real Madrid: Mbappé, Carvajal et Alaba titulaires Alavaro Arbeloa doit composer avec quatre absences importantes pour ce déplacement à Pampelune. Rodrygo, Jude Bellingham, Eder Militão et Dean Huijsen sont en effet blessés. L'entraîneur du Real Madrid fait trois changements par rapport à l'équipe alignée sur la pelouse de Benfica (0-1) cette semaine en Ligue des champions, avec les retours de Carvajal, Asencio et Alaba en défense. Le onze de départ du Real Madrid : Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras - Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Arda Güler, Mbappé, Vinicius.

17:48 - Osasuna: Rosier titulaire L'entraîneur italien d'Osasuna, Alessio Lisci, n'effectue qu'un changement dans son équipe par rapport au match nul obtenu à Elche (0-0), lors de la dernière journée. Moncayola intègre le double pivot au milieu avec Torro, à la place d'Iker Munoz. Victor Munoz, incertain en raison de douleurs musculaires, est bien là. Le Français Valentin Rosier, passé par Dijon et l'OGC Nice, est titulaire sur le flanc droit de la défense. Le onze de départ d'Osasuna : Herrera - Rosier, Catena, Herrando, Galan - Torro, Moncayola - R. Garcia, Oroz, V. Munoz - Budimir.

17:42 - L'affaire Vinicius dans tous les esprits au Real Dans quel état d'esprit seront les Madrilènes ce samedi à Pampelune ? S'ils ont gagné un match important à Benfica lors du match aller des barrages de la Ligue des champions ce mardi (0-1), l'affaire de racisme autour de Vinicius a pollué l'atmosphère autour de l'équipe, qui a fait front pour soutenir son ailier brésilien. Un comportement apprécié par l'entraîneur Arbeloa. "Je ne me suis jamais senti aussi fier que l'autre jour, de la façon dont tout le monde a réagi, a-t-il assuré devant la presse vendredi. Rien ne me rend plus fier que de voir comment ils ont réagi."

17:36 - Le Real Madrid doit l'emporter pour rester leader Le Real Madrid se rend sur la pelouse d'Osasuna ce samedi à 18h30 lors de la 25e journée de Liga avec un seul objectif, la victoire. Grâce à la défaite du FC Barcelone à Gérone lundi dernier (2-1), les Merengue sont devenus leaders du classement avec deux points d'avance sur les Catalans, qui reçoivent l'avant-dernier Levante ce dimanche (16h15). L'emporter à Pampelune semble donc impératif si les coéquipiers de Kylian Mbappé veulent conserver leur première place.