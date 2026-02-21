Osasuna - Real Madrid : Mbappé espéré pour ce choc inattendu

Marqué par l'affaire Vinicius, le Real Madrid se rend à Osasuna ce samedi (18h30) lors de la 25e journée de Liga et doit l'emporter pour garder la tête de la Liga devant le FC Barcelone.

Le Real Madrid se rend sur la pelouse d'Osasuna ce samedi à 18h30 lors de la 25e journée de Liga avec un seul objectif, la victoire. Grâce à la défaite du FC Barcelone à Gérone lundi dernier (2-1), les Merengue sont devenus leaders du classement avec deux points d'avance sur les Catalans, qui reçoivent l'avant-dernier Levante ce dimanche (16h15). L'emporter à Pampelune semble donc impératif si les coéquipiers de Kylian Mbappé veulent conserver leur première place.

Mais dans quel état d'esprit seront les Madrilènes ? S'ils ont gagné un match important à Benfica lors du match aller des barrages de la Ligue des champions ce mardi (0-1), l'affaire de racisme autour de Vinicius a pollué l'atmosphère autour de l'équipe, qui a fait front pour soutenir son ailier brésilien. Un comportement apprécié par l'entraîneur Arbeloa. "Je ne me suis jamais senti aussi fier que l'autre jour, de la façon dont tout le monde a réagi, a-t-il assuré devant la presse vendredi Rien ne me rend plus fier que de voir comment ils ont réagi."

Osasuna en grande forme

Alvaro Arbeloa a par ailleurs donné des nouvelles de Kylian Mbappé lors de cette conférence de presse d'avant-match. "Le genou de Mbappé va beaucoup mieux, même si tout n'a pas totalement disparu. Mais il a de meilleures sensations", a expliqué l'ancien international espagnol. Une bonne nouvelle pour le Français, qui joue avec des douleurs depuis plusieurs semaines, et pour le Real Madrid, qui a bien besoin de son attaquant, auteur de 38 buts en 32 matchs cette saison.

Surtout que se déplacer à Osasuna n'est jamais facile pour le Real Madrid, même s'il y a eu du mieux ces dernières saisons. Le club de Pampelune est le seul club invaincu depuis le début de la phase retour de la Liga... avec le Real et n'a plus perdu à domicile depuis le 22 novembre dernier face à la Real Sociedad (1-3). Cela a permis aux Rojillos de remonter à la 10e place de la Liga avant ce match prestigieux face au club madrilène.

Les compos d'Osasuna - Real Madrid : Bellingham toujours absent

L'entraîneur italien d'Osasuna, Alessio Lisci, devrait n'effectuer qu'un changement dans son équipe par rapport au match nul obtenu à Elche (0-0) lors de la dernière journée. Moncayola devrait intégrer le double pivot au milieu avec Torro, à la place d'Iker Munoz. Victor Munoz est incertain en raison de douleurs musculaires. Le Français Valentin Rosier sera titulaire sur le flanc droit de la défense.

Le onze de départ probable d'Osasuna : Herrera - Rosier, Catena, Herrando, Galan - Torro, Moncayola - R. Garcia, Oroz, V. Munoz - Budimir.

Alavaro Arbeloa doit composer avec quatre absences importantes pour ce déplacement à Pampelune. Rodrygo, Jude Bellingham, Eder Militão et Dean Huijsen sont blessés. A l'exception de Huijsen, remplacé par Asencio, l'entraîneur du Real Madrid devrait donc aligner la même équipe que sur la pelouse de Benfica (0-1) cette semaine en Ligue des champions.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras - Valverde, Tchouaméni, A. Güler, Camavinga - Mbappé, Vinicius.

Heure, chaîne, comment voir Osasuna - Real Madrid en direct

Ce match entre Osasuna et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Osasuna et le Real à partir de 18h30 ce samedi 21 février, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou la plateforme myCanal, le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Osasuna - Real Madrid ?

Pour cette rencontre de la 25e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce court déplacement à Pampelune. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,5 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des Rojillos à domicile se situe entre 4,5 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.