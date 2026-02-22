Barcelone - Getafe : un rebond attendu pour les Catalans avec le retour d'un cadre

Ce dimanche, le FC Barcelone accueille Levante dans le cadre de la 25e journée de Liga avec l'obligation de renouer avec la victoire pour reprendre la tête de la Liga au Real Madrid.

Battus lourdement par l'Atlético de Madrid (4-0) en demi-finale aller de Coupe du Roi puis surpris par Gérone (2-1) en championnat, les Blaugrana ont perdu leur fauteuil de leader au profit du Real lors de la dernière journée . Or une défaite inattendue des Madrilènes ce samedi à Osasuna offre une occasion rêvée pour les coéquipiers de Yamal de reprendre la tête de la Liga. Sans être plongé dans une véritable crise, le club catalan traverse une période délicate et doit rapidement rassurer. Devant son public, l'équipe de Hansi Flick cherchera à retrouver de la confiance et à remettre la pression sur son rival madrilène dans la course au titre.

Pedri de retour

Malgré ces turbulences récentes, Barcelone reste largement favori face à une équipe de Levante en grande difficulté cette saison. Les Catalans possèdent un historique très favorable dans cette confrontation, avec seulement six défaites lors des 46 derniers matchs entre les deux clubs toutes compétitions confondues. Lors du match aller, le Barça s'était imposé dans la douleur (3-2), grâce à un but contre son camp dans les dernières secondes. Les Blaugrana devront cependant afficher un tout autre visage pour éviter toute mauvaise surprise face à un adversaire qui joue sa survie en Liga et qui compte 7 points de retard sur le Rayo Vallecano (première équipe non reléguable).

Sur le plan de l'effectif, Barcelone devra encore composer avec plusieurs absences importantes. Marcus Rashford, Gavi et Andreas Christensen sont toujours indisponibles, privant l'entraîneur allemand de solutions dans des secteurs clés du jeu. Une bonne nouvelle vient toutefois éclairer l'actualité catalane. Pedri a repris l'entraînement collectif et devrait retrouver du temps de jeu ce week-end. Son retour progressif est attendu avec impatience, tant son influence dans l'organisation et la maîtrise du tempo reste essentielle au jeu barcelonais. Même s'il ne devrait pas débuter, sa présence pourrait apporter davantage de créativité en seconde période.

Luis Castro croit à l'exploit

Concernant la composition probable, Hansi Flick devrait procéder à quelques ajustements après la défaite contre Gérone. Alejandro Balde pourrait retrouver sa place sur le côté gauche de la défense, tandis que Robert Lewandowski devrait être titularisé à la pointe de l'attaque. Au milieu, Frenkie de Jong accompagnerait Fermín López pour assurer l'équilibre de l'équipe. Sur les ailes, Lamine Yamal, toujours en pleine forme ces dernières semaines, devrait une nouvelle fois être l'un des principaux atouts offensifs aux côtés de Dani Olmo et Raphinha.

Du côté de Levante, le club a changé d'entraîneur depuis la reprise en faisant appel à l'ancien coach du FC Nantes, Luis Castro. La situation reste préoccupante avec trois défaites consécutives, même si des progrès sont visibles dans le jeu et l'organisation collective. Malgré la dynamique négative, le technicien portugais affiche sa confiance et croit à un possible exploit face aux Catalans, estimant que son équipe peut profiter du contexte pour surprendre.

Face au Barça, Roger Brugué, Pablo Martínez et Unai Elgezabal sont absents en raison de blessures au genou, tandis que Kervin Arriaga est suspendu. Malgré ces coups durs, Luis Castro devrait aligner une équipe articulée autour des milieux Olasagasti et Raghouber. Devant, la ligne offensive pourrait être composée de Tunde, Alvarez et Romero, en soutien du Camerounais Eyong. Face à un Barça blessé mais déterminé, Levante espère créer la surprise pour relancer sa course au maintien.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Cette rencontre de la 25ème journée de Liga qui sera dirigée par Mr. Alejandro José Hernandez Hernandez aura lieu ce dimanche à 16h15 au Camp Nou.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone - Levante ?

La rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Barcelone : J Garcia - Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde - Fermin, De Jong, Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski

Levante: Ryan - Toljan, De la Fuente, Moreno, Sanchez - Olasagasti, Raghouber, Tunde, Alvarez, Romero - Eyong

Les différentes côtes

Dans l'obligation de gagner pour rester au contact de Real Madrid, le Barça est largement favori face à Levante chez les bookmakers.

Betclic : Barcelone 1,09 / Nul 10,00 / Levante 18,75.

Winamax : Barcelone 1,08 / Nul 10,50 / Levante 15,00.

Unibet : Barcelone 1,09 / Nul 10,50 / Levante 19,80.

Parions Sports : Barcelone 1,09 / Nul 9,50 / Levante 18,00.