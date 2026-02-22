DIRECT. Barcelone - Levante : Pedri retrouve le terrain, suivez le match

Avec un apport conséquent de ses défenseurs sur le plan offensif, le FC Barcelone mène face à Levante à la mi-temps (2-0) lors de la rencontre de la 25ème journée de Liga.

En direct

17:55 - 73' - Le Barça en gestion Les catalans sont moins fringants dans leurs offensives et le jeu est plus prévisible dans cette fin de rencontre face à une équipe de Levante qui a décidé de défendre et de limiter la casse

17:51 - 70' - Du sang neuf pour Levante Entrées de Abed et Etta Eyong à la place de Tundé et Romero du côté de Levante

17:49 - 67' - RETOUR DE PEDRI Après un mois sans jouer pour cause du blessure, Pedri retrouve le terrain, il remplace Bernal. Deux autres changements catalans, entrées de Ferran Torres et Fermin Lopez et entrées de Lewandowski et Dani Olmo

17:45 - 64' - Frappe contrée de Rapinha Le Brésilien bénéficie d'une belle passe au coeur de la surface de Levante mais sa frappe en volée est contrée par Matturro

17:45 - 63' - Cortes très actif Le milieu de terrain entrant de Levante Paco Cortes se montre très remuant et apporte beaucoup de solutions au jeu de Levante au milieu de terrain

17:42 - 60' - Bernal prend un jaune Pour un tacle légèrement appuyé, Bernal écope d'un carton jaune logique

17:40 - 58' - Dani Olmo tente sa chance C'est autour de Dani Olmo de solliciter Ryan avec une frappe à ras de terre et croisée. La tentative est interéssante mais le portier australien est sur la trajectoire

17:35 - 53' - Frappe cadrée de Lewandowski L'attaquant polonais tente un tir à l'entrée de la surface adverse, ça manque de puissance même si c'est cadré. Ryan est sur la trajectoire

17:33 - 52' - Belle tête d'Eric Garcia Sur un centre millimetré de Koundé, Eric Garcia dévie le ballon de la tête mais ça passe juste à côté des buts de Levante

17:31 - 51' - Le but de De Jong (vidéo) Revivez la belle passe de Cancelo pour De Jong sur le deuxième but catalan

17:31 - 49- Centre dangereux de Koundé Le défenseur français déborde sur le côté droit puis tente un centre entrant, Ryan est obligé de s'employer pour sortir le ballon en corner

17:27 - 47' - Changement pour Levante Paco Cortes est entré à la place de Carlos Garcia du côté de Levante

17:27 - 46' - Début de seconde période C'est reparti à Camp Nou pour cette rencontre Barcelone - Levante

17:08 - LE BARCA SEREIN ET EFFICACE (2-0) Mi-temps au Camp Nou. Le FC Barcelone livre une prestation solide avec une belle présence devant les buts de Levante et un grand apport de ses défenseurs. Il mène à la pause logiquement par deux buts à zéro

17:07 - 45+3' - Gerard Martin écope d'un carton suspensif Le défenseur blaugrana est averti pour une faute sur son adversaire, il sera suspendu pour le prochain match face au Villareal

17:04 - 45+1' - 3 minutes de temps additionnel Il y aura trois minutes du temps additionnel dans cette première mi-temps entre Barcelone et Levante

17:00 - 42' - Grosse faute de Yamal Le catalan repousse Romero en mettant sa main au visage, l'arbitre siffle faute mais n'adresse aucun carton à Yamal

16:57 - 39' - Yamal tout près du troisième but Sur une belle action individuelle devant 2 défenseurs adverses, Yamal tente un lob astucieux mais le ballon passe à quelques centimètres du poteau opposé

16:56 - 37' - Frappe de Tundé Belle frappe tendue et puissante de Tundé, le ballon ne passe pas loin du cadre des buts de Joan Garcia