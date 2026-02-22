DIRECT. Barcelone - Levante : Pedri retrouve le terrain, suivez le match
Avec un apport conséquent de ses défenseurs sur le plan offensif, le FC Barcelone mène face à Levante à la mi-temps (2-0) lors de la rencontre de la 25ème journée de Liga.
17:55 - 73' - Le Barça en gestion
Les catalans sont moins fringants dans leurs offensives et le jeu est plus prévisible dans cette fin de rencontre face à une équipe de Levante qui a décidé de défendre et de limiter la casse
17:51 - 70' - Du sang neuf pour Levante
Entrées de Abed et Etta Eyong à la place de Tundé et Romero du côté de Levante
17:49 - 67' - RETOUR DE PEDRI
Après un mois sans jouer pour cause du blessure, Pedri retrouve le terrain, il remplace Bernal. Deux autres changements catalans, entrées de Ferran Torres et Fermin Lopez et entrées de Lewandowski et Dani Olmo
17:45 - 64' - Frappe contrée de Rapinha
Le Brésilien bénéficie d'une belle passe au coeur de la surface de Levante mais sa frappe en volée est contrée par Matturro
17:45 - 63' - Cortes très actif
Le milieu de terrain entrant de Levante Paco Cortes se montre très remuant et apporte beaucoup de solutions au jeu de Levante au milieu de terrain
17:42 - 60' - Bernal prend un jaune
Pour un tacle légèrement appuyé, Bernal écope d'un carton jaune logique
17:40 - 58' - Dani Olmo tente sa chance
C'est autour de Dani Olmo de solliciter Ryan avec une frappe à ras de terre et croisée. La tentative est interéssante mais le portier australien est sur la trajectoire
17:35 - 53' - Frappe cadrée de Lewandowski
L'attaquant polonais tente un tir à l'entrée de la surface adverse, ça manque de puissance même si c'est cadré. Ryan est sur la trajectoire
17:33 - 52' - Belle tête d'Eric Garcia
Sur un centre millimetré de Koundé, Eric Garcia dévie le ballon de la tête mais ça passe juste à côté des buts de Levante
17:31 - 51' - Le but de De Jong (vidéo)
Revivez la belle passe de Cancelo pour De Jong sur le deuxième but catalan
Wshhh le but de fou de De Jong,— LAMYN ???? (@blaugranab30701) February 22, 2026
J’espère qu’on est tous d’accord pour dire qu’il foudroie Vitinha et de loin hein. pic.twitter.com/4VD6WC9pM1
17:31 - 49- Centre dangereux de Koundé
Le défenseur français déborde sur le côté droit puis tente un centre entrant, Ryan est obligé de s'employer pour sortir le ballon en corner
17:27 - 47' - Changement pour Levante
Paco Cortes est entré à la place de Carlos Garcia du côté de Levante
17:27 - 46' - Début de seconde période
C'est reparti à Camp Nou pour cette rencontre Barcelone - Levante
17:08 - LE BARCA SEREIN ET EFFICACE (2-0)
Mi-temps au Camp Nou. Le FC Barcelone livre une prestation solide avec une belle présence devant les buts de Levante et un grand apport de ses défenseurs. Il mène à la pause logiquement par deux buts à zéro
17:07 - 45+3' - Gerard Martin écope d'un carton suspensif
Le défenseur blaugrana est averti pour une faute sur son adversaire, il sera suspendu pour le prochain match face au Villareal
17:04 - 45+1' - 3 minutes de temps additionnel
Il y aura trois minutes du temps additionnel dans cette première mi-temps entre Barcelone et Levante
17:00 - 42' - Grosse faute de Yamal
Le catalan repousse Romero en mettant sa main au visage, l'arbitre siffle faute mais n'adresse aucun carton à Yamal
16:57 - 39' - Yamal tout près du troisième but
Sur une belle action individuelle devant 2 défenseurs adverses, Yamal tente un lob astucieux mais le ballon passe à quelques centimètres du poteau opposé
16:56 - 37' - Frappe de Tundé
Belle frappe tendue et puissante de Tundé, le ballon ne passe pas loin du cadre des buts de Joan Garcia
16:55 - 35' - Rapinha se mue en défenseur
Superbe intervention du Brésilien sur Carlos Alvarez, le ballon est écarté en touche. Le Brésilien lève son poing de rage tel un buteur qui trouve les filets