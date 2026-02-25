DIRECT. PSG - Monaco : un but sublime relance la course aux huitièmes, suivez le match

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Monaco en barrages retour de la Ligue des champions. Avant la mi-temps, les Monégasques ont fait leur retard grâce à un but d'Akliouche. Suivez le match en direct.

En direct

22:09 - Neves bute sur Köhn (0-1, 50e) Vitinha frappe le coup franc au second poteau. Bamba se loupe mais Neves trouve les gants de Köhn.

22:08 - Faes ne comprend pas (0-1, 49e) Semelle involontaire de Wout Faes sur Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien se tord de douleurs mais le Belge ne comprend pas la décision arbitrale.

22:07 - Vanderson averti (0-1, 48e) Après un tirage de maillot de Coulibaly sur Doué et une faute sifflée, Vanderson dégage loin le ballon et écope d'un carton jaune.

22:06 - "Kvara" touché (0-1, 47e) Dans le rond central, Khvicha Kvaratskhelia est involontairement sifflé par Vanderson.

22:05 - Safonov se jette (0-1, 46e) Dans la surface parisienne, Balogun parvient à centrer. Nuno Mendes intervient devant Coulibaly et Safonov se jette dans les pieds du Portugais.

22:05 - Ça repart ! (0-1, 46e) Les Monégasques donnent le coup d'envoi de la seconde période !

22:03 - Les Monégasques sifflés Les joueurs de l'ASM font également leur retour. Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

22:02 - Les Parisiens déjà de retour La causerie de Luis Enrique a du être animée. Le onze parisien est déjà de retour sur la pelouse du Parc des Princes.

21:55 - Le but d'Akliouche en vidéo Revivez comme si vous y étiez l'ouverture du score de l'AS Monaco :

21:49 - Tout reste à faire, mi-temps ! (0-1) Istvan Kovacs siffle la mi-temps ! C'est la pause au Parc des Princes où Monaco mène 1-0 et a inscrit son but de retard pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

21:46 - Akliouche climatise le Parc des Princes ! (0-1, 45e) Avant la mi-temps, Maghnes Akliouche relance la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après un centre repoussé des points, Caio Henrique se joue de Zaïre-Emery et centre. Coulibaly dévie pour Akliouche qui trouve le poteau rentrant sur son tir du pied gauche.

21:45 - Frappe timide (0-0, 44e) Alors que Khvicha Kvaratskhelia s'était appliqué sur sa remise en retrait, Warren Zaïre-Emery croise trop sa frappe à ras-de-terre.

21:42 - La barre pour Barcola ! (0-0, 41e) Occasion en or pour le PSG ! La barre transversale sauve Köhn et l'AS Monaco sur cette frappe de Bradley Barcola dans la surface !

21:39 - Pas de penalty ! (0-0, 38e) Devant la surface, Désiré Doué crochète Maghnes Akliouche et s'écroule. Istvan Kovacs ne siffle rien.

21:39 - Lob surprise (0-0, 38e) Trouvé dans la surface, Folarin Balogun est proche de surprendre Safonov avec un lob.

21:38 - Vitinha contré (0-0, 37e) Succession de passes devant la zone de vérité monégasque. Trouvé en retrait, Vitinha frappe en première intention mais il est contré.

21:36 - Frayeur pour l'ASM ! (0-0, 35e) Quelle occasion pour le PSG ! Dans la surface, Nuno Mendes a de l'espace et il centre fort. Köhn ne peut pas toucher le ballon, ni Khvicha Kvaratskhelia qui s'était jeté.

21:34 - Contrôle trop long (0-0, 33e) Bradley Barcola veut s'emmener le ballon dans le sens mais sa dernière touche est trop longue.

21:32 - Doué en met trop ! (0-0, 31e) Köhn s'en sort bien ! Le portier dégage directement sur João Neves qui heurte le cuir de la tête. Le ballon revient sur Désiré Doué qui, en un contrôle, frappe. Ça termine loin des cages.

21:31 - Première frappe cadrée ! (0-0, 30e) Il aura fallu attendre 30 minutes de jeu pour assister à la première frappe cadrée du match. Elle est l'oeuvre de Lamine Camara mais le ballon termine dans les gants de Matvey Safonov.

21:29 - Mendes se reprend (0-0, 28e) Mauvaise passe de Nuno Mendes qui perd le ballon. Akliouche se projette avant de rechercher Coulibaly. Nuno Mendes concède le corner.

21:27 - Les Monégasques furieux (0-0, 26e) Les Parisiens prennent des risques dans la sortie du ballon. Pressé par Coulibaly, João Neves obtient un coup de sifflet qui n'est pas au goût des Monégasques.

21:25 - Premier avertissement (0-0, 24e) Le corner est repoussé et Nuno Mendes file en contre avant d'être littéralement découpé par Denis Zakaria. Carton jaune pour le capitaine monégasque qui sera suspendu en cas de huitièmes de finale aller.

21:24 - Corner obtenu (0-0, 23e) Montée offensive de Vanderson qui centre mais Nuno Mendes était bien placé. Corner pour l'ASM.