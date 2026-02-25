PSG - Monaco : "Ce n'est pas un résultat à défendre, c'est un match à gagner"... Luis Enrique lance le choc, heure et chaîne TV

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Monaco en barrages retour de la Ligue des champions. Pour cette affiche, Luis Enrique veut éviter la déconvenue au Parc des Princes et la sortie prématurée en Coupe d'Europe.

Le PSG veut éviter l'élimination surprise ! Après avoir renversé l'AS Monaco mardi dernier sur le Rocher au terme d'un match fou et indécis (3-2), le club de la capitale a une nouvelle fois rendez-vous avec les Monégasques pour le barrage retour de la Ligue des champions. Tombeurs de Metz ce week-end pour reprendre la tête de la Ligue 1, les Parisiens ont pu préparer au mieux cette confrontation à laquelle Luis Enrique attend du sérieux de la part de ses joueurs. " Les supporters sont attentifs, confiants bien sûr, mais attentifs. C'est un match particulier, difficile, parce qu'une équipe commence le match éliminée. Ce sera difficile demain. Ce que nous voulons, c'est de continuer notre chemin en Ligue des champions. C'est une compétition différente. Monaco va commencer le match avec un but de retard, et on sait que nous aurons des moments très difficiles qu'il faudra gérer, avec nos supporters. La meilleure manière de gérer ce match sera de jouer comme d'habitude. Ce n'est pas un résultat à défendre, c'est un match à gagner", a déclaré l'entraîneur espagnol en conférence de presse.

Alors que le club de la capitale est secoué par l'ouverture d'un procès d'Achraf Hakimi pour viol, l'ancien technicien du FC Barcelone a répondu sans détour : "C'est entre les mains de la justice". Pour cette confrontation retour, le PSG devra évoluer sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et son Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, sorti prématurément au match aller en raison d'une gêne au mollet gauche : " S'il y a un joueur qui n'a pas fait l'entraînement de pré-match, ce n'est pas possible de jouer demain. Nous ne voulons prendre de risque avec aucun joueur. Ce n'est pas grave mais il faut savoir attendre". Auteur d'une entrée en jeu tonitruante avec un doublé la semaine dernière, Désiré Doué devrait accompagner Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola qui a reçu le soutien de son entraîneur face aux médias : " Je voudrais ajouter que ce n'est pas seulement Bradley qui est critiqué : tout le monde l'est, c'est normal, c'est pour ça qu'on joue ici et il faut s'habituer. C'est valable pour lui et les autres attaquants : ce sont de très bons joueurs, avec beaucoup de personnalité, et les critiques existent toujours dans les grands clubs. Bradley a montré sa personnalité et son caractère, il peut encore s'améliorer techniquement, et je suis très content de tous mes attaquants".

"Être ambitieux avec et sans le ballon"

Mardi dernier, Sébastien Pocognoli est passé par toutes les émotions. Alors que son équipe menait 2-0 à la suite d'un doublé de Folarin Balogun, le technicien belge arrivé en cours de saison a assisté au renversement du match et à l'expulsion de Golovin. Malgré la défaite, il croit à l'exploit : " C'est le contexte du match, on le connaît. On va devoir jouer avec tous ces paramètres. Il ne faudra pas trop calculer et respecter le plan de jeu. On a envie de mettre tous les espoirs possibles de notre côté mais en face il y a une très belle équipe. Il faudra avoir de l'ambition et bien réfléchir à la meilleure manière d'aborder le match". Pour mettre à terre le PSG, le Belge a un plan de jouer bien établi : " Il faut prendre du plaisir à travailler sans ballon. Dans un match normal, le temps passé avec le ballon dans les pieds est faible pour un joueur. Eh bien, là, dans ce contexte, il sera encore plus faible. Les minutes et les secondes avec le ballon seront amoindries. Il faudra y faire face et prendre du plaisir à travailler l'un ou l'autre. Et après, il faudra profiter du ballon quand on l'aura. Après, c'est sûr qu'il faudra tenter d'avoir plus le ballon qu'au match aller, même si cette statistique (80 % pour le PSG) avait été accentuée par le fait qu'on avait joué à dix contre onze pendant une mi-temps entière".

Impériaux en contre-attaque cette saison, Sébastien Pocognoli compte bien recommander à ses joueurs d'utiliser cette arme pour battre le Paris Saint-Germain : " Je m'attends à ça aussi. À Lens, à Marseille, dans tous les gros matches à l'extérieur, c'est un peu ça et ce sera pareil demain (mercredi). Il faudra faire face et utiliser cette arme. On devra commencer le match de manière forte, même si ce sera influencé par comment le PSG va commencer le match. On doit être capables de tout. Il faudra entamer le match avec l'idée de réaliser quelque chose, garder nos valeurs et être nous-mêmes. On a un rôle d'outsider et il est encore plus vrai avec le résultat du match aller. Mais il y a une pincée d'espoir. Il faudra être très bon et espérer avoir une issue favorable". Pour cela, il devra faire face à une cascade de blessures : Brunner, Cabral, Diatta, Dier, Golovin, Hradecky, Minamino, Ouattara ou encore Pogba et Salisu sont forfaits.

À quelle heure débute PSG - Monaco ?

Le coup d'envoi du barrage retour de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco est prévu ce mercredi 25 février à 21h00 au Parc des Princes à Paris (France). Le Roumain Istvan Kovacs sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Monaco ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions, CANAL+ diffusera le choc des barrages retour entre le PSG et l'ASM.

Comment suivre PSG - Monaco en streaming ?

Si vous souhaitez suivre ce barrage retour de la Ligue des champions entre les Parisiens et les Monégasques sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Monaco ?

PSG : Safonov (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - Vitinha, Neves, Zaïre-Emery - Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

