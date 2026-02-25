DIRECT. Real - Benfica : bousculée, la Casa Blanca pas encore à l'abri, suivez le match

Après un match aller remporté à Benfica (1-0), le Real Madrid, privé de Kylian Mbappé, a concédé l'ouverture du score avant d'égaliser dans la foulée grâce à Tchouaméni.

En direct

22:10 - Madrid conserve (50') En ce début de seconde période, la Casa Blanca confisque le ballon. L'ouverture pour Vinicius file directement en touche.

22:08 - Quel raté de Valverde ! (48') Touché dans la surface lisboète à droite, Alexander-Arnold glisse un excellent centre à ras de terre pour Valverde. A l'entrée des 5,50 mètres et totalement seul, l'Uruguayen manque le ballon au moment d'ajuster sa frappe.

22:06 - Reprise ! (46') C'est reparti au Bernabeu !

21:48 - C'est la pause, le Real et Benfica se neutralisent Au terme d'une première période hachée, ponctuée par trois minutes de feu qui ont vu l'ouverture du score de Rafa Silva puis l'égalisation de Tchouaméni, le Real et Benfica rentrent dos à dos aux vestiaires. Un résultat qui convient pour l'instant à la Casa Blanca, virtuellement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

21:46 - Vinicius insaisissable ! (45+1') Sur la gauche, le Brésilien fait vivre l'enfer à Dedic. Après son débordement, Vincius opte pour un centre à ras de terre. Valverde signe une reprise sur le second ballon. Corner pour la Casa Blanca.

21:44 - Camavinga commet la faute (44') Quasiment dans le rond central, Camavinga réalise un croche-pied sur Rafa Silva qui était sur le point de réaliser une ouverture. Faute pour Benfica.

21:42 - Le frisson au Bernabeu ! (42') Après un bon ballon en retrait de Valverde pour Guler, le Turc déclenche une frappe du gauche depuis la surface sur la droite. Contré par Otamendi du pied, son tir file en corner.

21:41 - Tchouaméni poussé par Barreiro (40') Au milieu de terrain, Tchouaméni s'effondre après un contact avec Barreiro. Alors que le Français avait perdu le ballon, Monsieur Vincic siffle une faute en faveur du Real.

21:39 - L'arrêt de Courtois ! (39') En véritable mur, le portier belge signe une superbe parade sur la frappe sèche de Rios. Benfica était tout proche de reprendre la main dans cette rencontre.

21:37 - Le Real manque de précision (37') A l'image de cette passe en une touche de Guler pour Tchouaméni contrée, le Real Madrid n'est pas au niveau techniquement pour l'instant.

21:36 - Carton jaune pour Rios (35') Après une grosse semelle sur Tchouaméni, Rios prend le premier jaune de ce Real Madrid - Benfica.

21:34 - Pas de but pour Guler ! (34') Le Real Madrid pensait avoir pris les devants dans cette rencontre grâce à Guler mais Monsieur Vincic annule le but pour un hors jeu infime de Garcia. On en reste donc à 1-1.

21:31 - Tchouaméni présent au corner (30') Sur le corner benfiquiste, Tchouaméni écarte le danger de la tête, bien positionné dans l'axe dans les 5,50 mètres.

21:29 - Un rythme haché (29') Outre deux minutes de feu qui ont vu les deux buts dans cette première période, les deux équipes n'imposent pas un gros tempo. Le rythme est pour l'instant haché au Bernabeu.

21:26 - La possession de balle (26') Alors que l'on approche de la demi-heure de jeu, la possession de balle est en faveur du Real Madrid : 57% pour la Casa Blanca.

21:24 - La frappe de Camavinga ! (24') Après une course dans l'axe, Camavinga prend de l'élan et déclenche une frappe puissante du gauche à 20 mètres. Trop centré, son ballon est capté sans problème par Trubin.

21:22 - La transversale d'Alexander-Arnold interceptée (22') Côté droit, l'Anglais opte pour une transversale pour Vinicius côté gauche. Son ballon est intercepté par Dedic qui se fait une petite frayeur sur sa remise de la tête pour Trubin avec le pressing de Garcia.

21:19 - Tchouaméni égalise ! (1-1) Quelques instants seulement après l'ouverture du score de Benfica, Tchouaméni relance le Real Madrid. Au premier poteau, le Français reprend un centre à ras de terre de Valverde. Le Real Madrid repasse devant dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale !

21:16 - Incroyable, Benfica ouvre le score ! (0-1) Dans un début de partie relativement tranquille avec un Real Madrid passif, Rafa Silva ouvre le score à Bernabeu ! Le Portugais, au second poteau, pousse le ballon au fond des filets après l'arrêt réflexe de Courtois sur sa ligne.

21:13 - Otamendi récupère haut (12') Suite au long dégagement au pied de Courtois, la défense lisboète récupère la possession du ballon avec Otamendi qui décale Araujo.

21:09 - Madrid tient le ballon (9') Le Real Madrid conserve tranquillement le ballon. Courtois s'avance en troisième défense pour faire tourner plus rapidement.

21:08 - Vinicius met le feu dans la surface portugaise ! (7') Après avoir amorcé un une deux avec Valverde, Vinicius s'infiltre dans la surface adverse légèrement sur la droite. Alors que le Brésilien avait poussé trop loin son ballon, il signe un plongeon un peu surjoué sur le tacle d'Otamendi. Sortie de but pour Benfica.

21:06 - Pavlidis régale dans l'axe ! (6') A l'entrée de la surface dans l'axe, Pavlidis glisse un grand pont sur son vis à vis avant d'enchaîner avec une frappe de l'extérieur du pied. Son tir, axial, est bien capté par Courtois.

21:05 - Corner pour Benfica (5') Lancé dans la profondeur dans la surface madrilène, Schjelderup profite d'un peu d'espace pour distiller un centre en première intention. Contré, il gratte un corner dans un second temps.