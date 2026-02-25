Real - Benfica : alerte maximale pour l'UEFA après la suspension pour racisme, heure et chaîne TV

Après un match aller chaotique remporté par le Real Madrid (1-0), l'UEFA craint un nouvel incident au Bernabeu lors du match retour de Ligue des champions ce mercredi soir (21h00).

Un peu plus d'une semaine après le match aller remporté par le Real Madrid au Benfica (1-0), l'affaire de racisme incriminant Gianluca Prestianni, accusé d'avoir traité Vinicius Junior de "singe" au cours de la rencontre, est au coeur de toutes les craintes pour l'UEFA. En effet, selon Cadena Ser, l'instance européenne serait en alerte maximale concernant le match retour au Bernabeu, qui se dispute ce mercredi soir à 21h00. Si l'Argentin a été suspendu ce lundi par l'UEFA pour comportement discriminatoire, Prestianni devrait bien effectuer le voyage pour Madrid avec le Benfica. Soutenu par le club portugais, qui compte d'ailleurs faire appel de la décision, le joueur sera spectateur en tribunes. Une présence qui pourrait être problématique en termes de sécurité au Bernabeu.

Si la rencontre s'annonce se disputer sous haute tension, le Real Madrid va devoir rester focus alors que le Benfica est encore largement en vie dans ce barrage. La Casa Blanca, qui sort d'une défaite à Osasuna (2-1), voudra certainement réenclencher une dynamique positive autour d'un Kylian Mbappé meilleur buteur de la compétition avec 13 réalisations. Pour rappel, le vainqueur de ce barrage affrontera Manchester City ou le Sporting Lisbonne en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

A quelle heure débute Real - Benfica ?

Le coup d'envoi de Real - Benfica sera donné au Bernabeu à 21h00.

Sur quelle chaîne suivre Real - Benfica ?

Real - Benfica est à retrouver sur Canal+Foot.

Quelles sont les compositions probables de Real - Benfica ?

Real. Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé.

Benfica. Trubin, Dahl, Araújo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Rios, Schjelderup, Silva, Aursnes, Pavlidis.